Moni parsan ostaja mokaa kotona ja kukkakaalin kanssa virhe tapahtuu jo kaupassa – 6 nerokasta vinkkiä, joilla ruoka säilyy pidempään

Ripusta rypäleet, kastele parsa, sääli sitruunaa. Kokosimme korealaisen Jihyun Royon vinkit, joilla jokainen voi vähentää ruokahävikkiä.

Suomalaiset heittävät vuosittain pois 120–160 miljoonaa kiloa ruokaa. Suuri osa hävikistä on vihanneksia, juureksia, leipää ja hedelmiä, jotka olisi voitu syödä, jos ne vain olisi säilytetty oikein tai valmistettu ajoissa.

Parannettavaa siis on.

Oppia korjausliikkeeseen voi ottaa vaikka Jihyun Ryoulta. Hän on korealainen muotoilija, joka on ollut vuosikausia kiinnostunut erityisesti tavoistamme säilyttää ruokaa. Save Food from the Fridge -nimisellä Instagram-tilillään Jihyun jakaa vinkkejä ruokahävikin vähentämiseen ja postaa kuvia omassa keittiössään tekemistään säilytyskokeiluista. Häntä kiinnostaa myös, miten säilytys vaikuttaa ruuan makuun.

Jihyunin mielestä tyrkkäämme esimerkiksi monia hedelmiä ja vihanneksia kylmään jääkaappiin pelkästä tottumuksesta, vaikka ne itse asiassa säilyisivät pidempään huoneenlämmössä. Ja jos ruokaa säilyttää väärin, se päätyy varmemmin hävikkiin ja kuormittaa niin ympäristöä kuin lompakkoakin. Jääkaappiin ruoka saattaa myös yksinkertaisesti vain unohtua.

Kokosimme Jihyunin vinkit hävikin vähentämiseen.

1. Ripusta rypäleet

Viinirypäleet ovat hedelmien erityisherkkiä. Jos ne kolhiintuvat tai jäävät lillumaan pesuveteen, homehtuminen alkaa nopeasti.

Siksi rypäleet kannattaa säilyttää ripustamalla ne koukkuun. Se näyttääkin kivalta! Ennen pesua ja syöntiä rypäleet on paras pitää omassa rasiassaan jääkaapissa. Roikutusmetodi toimii myös banaaneille. Kuvan rypäleet on ostettu neljä päivää ennen kuvausta.

2. Kastele parsaa

Parsakausi on meneillään. Irrota muovi parsojen ympäriltä ja napsaise varsiin uusi leikkauspinta. Laita parsat pystyssä lasipurkkiin tai maljakkoon, jossa on aavistus vettä pohjalla. Päiväkausia parsaa ei toki ole tarkoitus säilyttää maljakossa. Samalla tavalla voi säilyttää myös esimerkiksi lehtiselleriä. Sekin näyttää pirteältä.

3. Sääli sitruunaa

Sitruunoita voi hyvin säilyttää kaapissa tai hedelmävadissa huoneenlämmössä. Pitkä säilytys (kuivassa) huoneilmassa voi kuitenkin kovettaa ja rypistää sitruunan. Ne voi silti vielä aivan hyvin käyttää. Vaikka kuori olisi käppyräisen kuiva, sisällä voi olla aivan mehukas sitruuna. Pisimpään sitruuna säilynee muovipussissa jääkaapissa.

4. Hyödynnä kuiva leipä

Ylimääräisen leivän ei ole pakko antaa homehtua. Vanhat kannikat voi raastaa korppujauhoksi tai paistaa köyhiksi ritareiksi, mutta leivän voi myös leikata heti viipaleiksi tai kuutioiksi ja antaa kuivua paperipussissa. Ripottele leipäkuutioita vaikka keiton päälle.

5. Pidä tomaatti lämpimässä

Tomaatti ei pidä viileästä jääkaapista. Tyhjä munakenno on kätevä paikka pienten tomaattien säilyttämiseen, sillä kartongissa ne säilyvät erikseen, eikä herkkään pintaan tule kolhuja. Älä kuitenkaan silloin unohda pestä tomaatteja hyvin ennen käyttöä!

6. Älä kuori kukkakaalia

Kukkakaalia ei kannattaisi kuoria kaupassa tai kotona lehdistä, sillä lehdet suojaavat sitä kosteuden haihtumiselta.

Elämä soluasunnossa havahdutti

Jihyun Ryou, 39, testaa jatkuvasti kotonaan vihannesten ja hedelmien säilyvyyttä, käy viljelmillä ja hankkii tietoa torikauppiailta. Hän harrastaa myös vanhoja keittokirjoja.

Tutkimustuloksiaan hän jakaa somessa ja blogissa, joiden minimalistiset kuvat ovat hyvin kauniita.

Jihyun kiinnostui ruokahävikistä jo vuosia sitten ollessaan nuori opiskelija. Soluasunnossa asuessaan Jihyun näki, miten yksi kämppis saattoi tulla porkkanoiden kanssa ostoksilta samaan aikaan kun toinen heitti omiaan nahistuneina roskikseen. Hänestä ruuan hukkaamminen oli absurdia. Heräsi ajatus tehdä asialle jotakin. Niinpä Jihyun alkoi tutkia ruokahävikkiä.

– Iso osa hävikistä syntyy siitä, ettei meillä ole ymmärrystä ruoka-aineista ja niiden säilyttämisestä. Usein unohdamme, mitä ruokaa meillä keittiössä on. Olemme kadottaneet yhteyden ruuan alkuperään. Emme yksinkertaisesti enää ymmärrä, miten ruokaa pitäisi käsitellä niin, että se säilyisi mahdollisimman hyvin, Jihyun kertoo sähköpostitse Me Naisille.

Nykyään Jihyun jakaa aikansa Etelä-Korean Soulin ja Italian Torinon välillä. Jihyunilla on muotoiluyritys yhdessä italialaisen aviomiehensä kanssa. Hän muun muassa suunnittelee vihannesten ja hedelmien säilyttämiseen soveltuvia esineitä.

Kaupungeissa ihmisillä on tapana säilyttää lähes kaikki ruuat jääkaapissa, vaikka ne eivät sinne kuuluisikaan, Jihyun sanoo. Jos lämpötila on liian kylmä, monet hedelmät ja vihannekset kärsivät.

Jihyun kehottaa tarkkailemaan vihannesten ja hedelmien vointia, siis välittämään niistä hieman enemmän ja havainnoimaan, milloin jokin ruoka alkaa voida huonosti. Olosuhteet eroavat, sillä esimerkiksi ilmankosteus vaihtelee. Parhaan tuloksen saa kokeilemalla itse omassa keittiössä.

Juttu on julkaistu aiemmin Me Naisten sivuilla toukokuussa 2020.