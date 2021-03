Kuka maksaa Huvila & Huussi -ohjelman remontit? Tuottaja paljastaa 14 yllättävää seikkaa suosikkiohjelmasta

Oletko miettinyt, mitä Huvila & Huussi -ohjelman remontit maksavat? Entä jos lopputulos onkin pettymys? Selvitimme vastaukset katsojia askarruttaneisiin kysymyksiin.

Huvila & Huussi -ohjelman alkaminen televisiossa on varma kevään merkki! Uusi, 12. kausi alkaa tänään, ja ensimmäisessä jaksossa remontoidaan muusikko Erinin ja hänen perheensä kesämökki.

Tällä kaudella uuden ilmeen saavat myös esimerkiksi muusikko Mira Luodin, kirjailija Tuomas Kyrön, yrittäjä Jari ”Bull” Mentulan ja ex-kiekkoilija Jere Lehtisen mökit.

Ohjelma on herättänyt katsojissa aikaisemmilla kausilla monia kysymyksiä. Selvitimme vastaukset kysymyksiin tuottaja Petra Turkialta muutama vuosi sitten.

1. Miten kohteet valitaan ohjelmaan?

”Kohteiden valintaan vaikuttaa moni asia: minkälainen kohde on ja onko niissä ongelmakohtia. Emme halua vain ottaa remonttitilausta vastaan, vaan ratkaista oikeita haasteita. Pyrimme valitsemaan kohteita mahdollisimman monipuolisesti: saunoja, keittiöitä, tupakeittiöitä ja pihalla erilaisia piha-alueita.”

2. Saako asiakas itse valita, kuka tekee remontin?

”Ei saa. Meillä omat vakiotiimit, jotka tekevät remontit. Remontit tehdään tiukalla aikataululla ja meillä tulee olla tiukasti homma hanskassa ja varmuus siitä, että remontit valmistuvat sovitussa ajassa. Remonttitiimimme koostuu kokeneista luottohenkilöistä. Kohteissa tehdään erityyppisiä töitä, jolloin valitsemme myös niiden mukaan kohteisiin sopivat ammattilaiset.”

3. Kuinka suuri on remonttien budjetti?

”Remontin budjeteille ei ole ala- tai ylärajaa, ne sijoittuvat noin 10 000 ja 80 000 euron välille. Budjetti riippuu paljon kohteesta. Tunnin mittaisessa ohjelmassa täytyy tapahtua muutoksia ja muutokset tarvitsevat rahaa. Unelmat ja raha kulkevat käsi kädessä – ja toiveiden noustessa myös budjetti kasvaa.”

4. Maksavatko asiakkaat itse remontin?

”Kyllä.”

5. Ylittyykö asiakkaan antama budjetti koskaan?

”Lähtökohtaisesti pysymme asiakkaiden kanssa sovitussa budjetissa. Joskus saattaa tulla eteen yllättäviä tekijöitä, kuten esimerkiksi hometta tai tuholaisia. Tällaisissa tilanteissa sovimme tarvittaessa budjetin nostamisesta yhdessä asiakkaiden kanssa.”

Uudella kaudella muutoksista vastaavat pihaurakoitsija Teemu Luostarinen (vas.), remonttikoordinaattori Vilja Schepel, sisustusarkkitehti Mikko Vesanen, maisemasuunnittelija Kati Jukarainen ja pihaurakoitsija Jani Kärkkäinen.­

6. Mitä ohjelma tarjoaa ihmisille, jotka tarjoavat huvilansa televisioon?

”Suurimpana etuna on se, että ammattilaiset suunnittelevat meidän sisä- ja pihakohteet. Muutokset toteutetaan aina avaimet käteen -projektina. Asiakkaan ei tarvitse huolehtia mistään, eikä käyttää siihen omaa aikaansa. Remontti tehdään normaalia nopeammassa aikataulussa. Mökki on heti paljastuksen jälkeen valmis asiakkaiden käyttöön.”

7. Miksei ohjelmassa puhuta remonttien hinnoista mitään?

”Emme halua pyöriä rahan ympärillä, vaan toteutettavissa muutosremonteissa ja mökkielämässä. Olemme tietoisesti jättäneet rahasta puhumisen pois. Emme halua tuoda kohdehenkilöiden raha-asioita kaikien televisiokatsojien tietoon.”

8. Kuinka paljon asukkaat saavat itse vaikuttaa remontin suunnitteluun ja lopputulokseen?

”Haastattelemme asiakkaita useaan otteeseen siinä vaiheessa, kun valitsemme lopulliset muutoskohteet. Kysymme heiltä heidän toiveistaan, unelmistaan ja selvitämme lempivärit ja -kukkaset. Tässä vaiheessa on hyvä mahdollisuus kertoa, mistä erityisesti pitää ja mitä toivoo. Tekovaiheessa suunnitelmia ei käydä enää läpi kohdehenkilöiden kanssa.”

9. Antavatko ohjelman sponsorit tuotteensa ilmaiseksi?

”Tämä riippuu kanavan ja yhteistyökumppaneiden välisestä sopimuksesta. Uskoisin, että sponsoreita on suhteellisen helppo löytää, sillä suomalaiset ovat mökki-ihmisiä.”

10. Saavatko kohdehenkilöt remontissa käytetyt tavarat itselleen?

”Lähes kaikki kohteeseen hankitut tuotteet kuuluvat budjettiin. Pienemmät asiat, kuten lyhdyt, sohvatyynyt ja ulkoruukut ovat rekvisiittana ja kohdehenkilöt voivat ne halutessaan lunastaa.”

11. Kuinka kauan aikaa yhteen remonttiin kuluu?

”Viikosta neljän viikkoon riippuen kohteen laajuudesta ja suuruudesta.”

12. Kuka valvoo, että remontintekijöillä on asianmukaiset suojavarusteet?

”Ohjelman remonttikoordinaattori valvoo, että remontti toteutuu suunnitelmien sekä rakennusmääräysten mukaisesti ja että kaikilla on päällään asianmukaiset suojavarusteet. Pyrimme siihen, että aina on asianmukaiset suojavarusteet. Joskus katsojat huomaavat vanhoja ohjelmia katsoessaan asioita, jotka ovat nykyisen rakennuslainsäädännön vastaisia, mutta ovat olleet sallittuja ohjelman tekohetkellä.”

13. Onko lopputulos oikeasti asiakkaalle yllätys?

”Kyllä, kuvatut tilanteet kohdehenkilöiden reaktioista ovat aitoja. He eivät ole nähneet kohteita etukäteen.”

14. Entä jos asiakas ei ole tyytyväinen lopputulokseen?

”Muistaakseni meille ei ole tullut tällaisia tilanteita. Joskus tarvitaan hetki tottua muutokseen. Riski pettymykseen on toki olemassa joka kerta, ja asiakkaat sen tiedostavat, mutta tarkoituksellisesti ei tehdä ylishokeeraavia suunnitelmia, sillä kyseessä on hyvän mielen kesäohjelma. Haluamme hyviä ja onnellisia reaktioita, ja siksi haastattelemme asiakkaita huolellisesti etukäteen.”

Huvila & Huussi -ohjelman uusi kausi alkaa Nelosella ma klo 20.00.

Me Naiset ja ohjelmaa esittävä Nelonen kuuluvat samaan Sanoma-konserniin. Juttu on julkaistu aiemmin Me Naisten digissä 03/2019.