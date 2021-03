Mitä ovat muurain ja arbuusi? Testaa, tiedätkö marjojen ja hedelmien vanhat nimitykset ja saatko kaikki 10 oikein

Rakkaalla lapsella on tunnetusti monta nimeä. Suomalaisille marjat ovat aina olleet tärkeitä, ja lajikkeille onkin keksitty monia nimityksiä.

Oma maa mansikka, muu maa mustikka − tällä sanonnalla on aikaisemmin viitattu siihen, että mansikka on kasvanut asutulla alueella omassa pihapiirissä ja mustikka metsässä eli muilla mailla.

Vanhojen sananlaskujen lisäksi myös itse marjoilla ja hedelmillä on ollut nykyisten vakiintuneiden nimien lisäksi monia muita, usein kansanomaisia lempinimiä. Tunnistatko sinä, mistä marjoista on kyse, jos puhe on vaikka vaaraimesta, mantsimarjoista tai juovukkeesta?

Testaa alla olevalla testillä, kuinka hyvin vanhat nimitykset ovat sinulla hallussa.

