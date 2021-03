Päivälöylyt ja 16 muuta äärimmäisen nautinnollista asiaa, joita naiset tunnustavat tekevänsä jäädessään yksin

Mitä ihanaa sinä teet vain silloin, kun olet ihan yksin?

Uskomme vakaasti, että jokaisella on jokin nautinnollinen asia, jota tulee tehtyä vain yksin ollessa. Kyseessä saattaa olla henkilökohtainen, jopa hieman nolo puuha, jonka tekeminen on kaikkein ihaninta ihan yksin. Parasta tietysti on, jos ylhäisessä yksinäisyydessä saa olla vaikka kokonaisen päivän tai jopa viikonlopun.

Silloin ehtii tehdä omia lempiasioita enemmänkin, eikä kukaan tuomitse!

Asiaa on pohdittu aiemmin Vauva.fi -sivuston Aihe vapaa -keskustelupalstalla. Selvisi, että yksin ainakin kaivetaan nenää, päästetään kovaääniset kaasut pihalle ja tietenkin masturboidaan.

Keskustelun innoittamana Me Naisten toimitus listasi joukon asioita, joita teemme silloin, kun saamme olla ihan yksin.

Silloin voi esimerkiksi:

1. Käydä päiväsaunassa ja syödä bebe-leivoksia

”Käyn keskellä päivää saunassa. Sitten istun telkkarin ääreen, otan viiniä ja bebe-leivoksia, joita en ilkeä edes ostaa muiden nähden ja katson telkkarista jonkun ranskalaisen historiadokumentin – se on liian elitististä hommaa tehtäväksi lähipiirin nähden.”

2. Raivata kasoja

”Parasta on kaikenlainen järkkäily ja kasojen raivaaminen kiireettä. Se puhdistaa myös päätä. Välillä hommien lomassa vain haahuilen, kuuntelen musaa tai podcastia, luen paperilehteä tai sometan. Sille voi ottaa aikaa, kun kukaan ei ole kyttäämässä eikä tarvitse olla sosiaalinen tai miettiä, että kohta aika loppuu.”

3. Syödä laitteen äärellä

”Kun olen yksin, en yleensä tee ruokaa vaan syön pakastepizzaa tai korkeintaan lämmittelen tähteitä. Säästää aikaa, ja tuntuu vähän kapinalliselta vedellä eineksiä jonkin laitteen edessä, koska niitä ei yleensä sallita ruokapöydässä.”

4. Tanssia ilman, että kukaan arvostelee

”Laitan musat kaakkoon ja tanssin (esim. Maroon 5:n Moves Like Jagger). Sitä ei voi tehdä muun perheen läsnäollessa. Katsovat säälivästi.”

5. Nyppiä säärikarvoja pinseteillä

”Säärikarvojen nyppiminen pinseteillä on minulle kausittainen guilty pleasure. Ei siinä ole niin mitään järkeä, joten teen mieluummin omassa rauhassa, ettei tarvitse selitellä touhua kenellekään.”

6. Tehdä hauskoja testejä

”Teen kasapäin tyhjänpäiväisiä Buzzfeed-testejä. Parempaakin ajankäyttöä varmasti olisi, mutta on ihanaa heittää aivot narikkaan ja testata, mikä leipä olisin tai millainen häämekko minulle sopisi lempiruokieni perusteella.”7. Shoppailla”Jos käyn shoppailemassa, niin käyn mieluiten yksin. Kauppojen kiertäminen, vaatteiden katselu ja sovittelu on kivointa yksin. Jos olen jonkun kaverin kanssa, en jotenkin osaa ostaa mitään.”

8. Opetella meikkaamaan

”Katson Youtubesta meikkitutoriaaleja ja harjoittelen omia meikkaustaitojani, vaikka tiedän viettäväni koko päivän kotosalla. Se voi viedä tunteja, joten en viitsi harrastaa moista, kun puoliso on kotona. Mitä överimpi meikki, sen parempi!”

9. Soittaa pianoa ja laulaa kovaan ääneen

”Sama tuntuu kiusalliselta muiden seurassa, koska en ole mikään esiintyjä.”

10. Ottaa oppia drag queeneilta

”Katson Rupaul's Drag Racea kovalla volyymilla ja harjoittelen omaa asennemuija-mallikävelyäni.”

11. Nakuilla aamusta iltaan

”Olen alasti, ihan koko päivän.”

12. Ottaa kuumia selfieitä

”En siis ota nakukuvia (okei, olen ehkä joskus sellaisenkin ottanut), vaan sellaisia kivoja itsetunnonbuustauskuvia, joita ei ole aikomustakaan julkaista missään.”

13. Laulaa autossa

”Yksin laulaminen, erityisesti yksin autossa radion mukana laulaminen, ai että. Kuulostaa varmaan ihan hirveältä, mutta siinä pääsee fiilikseen. Mitä kliseisempi hitti, sitä parempi.”

14. Syödä herkkuja ihan rauhassa

”Sipsien syöminen on todella paljon nautinnollisempaa yksin. Ei tarvitse pitää puoliaan sipsirohmua vastaan, vaan saa nauttia herkuista ilman paineita siitä, että jos ei nyt hotki ihan täysillä, jää pian ilman.”

15. Olla oman elämänsä Meryl Streep

”Luen joskus yksin ollessani ääneen englanninkielistä kirjaa ja harjoittelen brittiaksenttiani kuin mikäkin roolisuoritukseen valmistautuva näyttelijä. Joskus auttaa, että lukiessani kuvittelen olevani Harry Potter - tai Downton Abbey -hahmo.”

16. Pitää hemmottelupäivän

”Tykkään ottaa ihanan lämpimän suihkun ja tehdä hemmotteluhoitoja, joihin en muuten jaksa tai ehdi panostaa.”

17. Olla vain ja tuijottaa tyhjyyteen

”Istun paikallani ja tuijotan tyhjyyteen, kuten seinään, ja ajattelen kaikessa hiljaisuudessa. Jotenkin muiden seurassa tällainen aivot nollaava möllöttäminen ei tule kuuloonkaan, koska muut ovat heti kyselemässä, että mitä ajattelen. Todennäköisesti en ajattele mitään kummoista.”

Juttu on julkaistu aiemmin Me Naisten sivuilla lokakuussa 2019.