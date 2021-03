Suomalaisten kahvinkeitosta paljastui asia, joka jakaa mielipiteet – hämmentävän moni rikkoo keittelyn perussääntöä

Suomalaiset rakastavat kahvia. Yksi tykkää laihemmasta, toinen vahvemmasta. Me Naisten kahvikyselyn tulokset kertovat, että varsin moni vähät välittää kahvinkeiton perusohjeista.

Kahvinkeitto on taito, jonka lähes jokainen suomalainen oppii jo alakouluiässä. Kahvia voi hyvin perustein kutsua kansallisjuomaksemme, sillä suomalaiset juovat eniten kahvia maailmassa – jopa 10 kiloa henkeä kohden vuodessa.

Jos itselle on lapsuudessa opetettu, että kahvinpuruja lisätään yksi mitallinen jokaista kuppia kohden, seuraava tieto saattaa yllättää: kaikki eivät suinkaan keitä kahvia samojen ohjeiden mukaan.

Facebookin yli 180 000-jäsenisessä Naistenhuone-ryhmässä on keskusteltu suodatinkahvin oikeaoppisesta keittämisestä.

Keskustelun avaaja kertoi keittäneensä kahvia 1:1 -tekniikalla eli jokaista vesimitallista kohden laitetaan yksi mitallinen kahvinpuruja. Seurana ollut kahvinjuoja piti kahvia liian vahvana ja oli sitä mieltä, että kahvinpuruja pitäisi laittaa vain puolet vesimäärästä. Aloittaja kysyi, millä mittasuhteilla muut kahvinsa tekevät.

Aloitus keräsi tunnissa lähes 500 kommenttia. Suurin osa kommentoijista ilmoitti keittävänsä sumppinsa aloittajan mainitsemalla 1:1-tavalla.

Erilaisia tyylejä kuitenkin löytyy. Myös Me Naisten toimituksen jäsenien kotona perinteistä suodatinsumppia keitetään monin eri tavoin. Muun muassa nämä kahvinkeittotavat mainittiin:

1:1, mutta kukkuraisia mitallisia kahvinpuruja.

Yksi mitallinen enemmän puruja kuin kupillista vettä (esim. 6 kupillista vettä, 7 mitallista puruja).

Yksi mitallinen vähemmän puruja kuin kupillista vettä.

2 mittaa enemmän puruja kuin kupillista vettä (esim. 6 kupillista vettä, 8 mitallista puruja).

2 mittaa vähemmän puruja kuin kupillista vettä.

Kahvin tummuus vaikuttaa toki asiaan. Eräs huomautti, että kahvin makua säädellään eri kahvilaaduilla ja paahtoasteilla, ei niinkään kahvinpurujen määrällä.

Myös käytetyn kahvimitan koolla on väliä. Monen ihmettelemä puolet puruja -sääntö saattaa päteä esimerkiksi Moccamasterin kahvimittaan, joka on tavallista kahvimittaa suurempi: yksi mitallinen on 12 grammaa.

Näin suomalaiset keittävät kahvinsa

Kysyimme taannoin lukijoiltamme, miten he yleensä keittävät suodatinkahvinsa. Kyselyn yli 600 vastauksen avulla saimme selville, että kahvinkeiton voi toteuttaa monella eri tavalla.

Monessa kahvinkeittimessä ohjeistetaan mittaamaan yksi mitallinen kahvinpuruja jokaista kuppia kohden. Myös esimerkiksi Paulig ohjeistaa, että tavallisella keittimellä kahvia valmistettaessa perussääntö on yksi kahvimitta per kuppi.

Kyselymme mukaan melko moni noudattaa ohjetta: 28,8 prosenttia vastaajista kertoi keittävänsä kahvit suhdeluvulla 1:1.

Yllättäen kaikki eivät piittaa tällaisista neuvoista pätkääkään.

Toiseksi eniten kannatusta kyselyssämme sai yksi kukkurallinen mitallinen kahvinpuruja per kuppi. 18,1 prosenttia vastaajista kertoi suosivansa mittauksessa kukkurallisia.

Myös yhden mitallisen liukuma – yksi mitallinen kahvia enemmän tai vähemmän kuin vesikuppeja – sai tasaisesti ääniä kumpaankin suuntaan. 15,6 prosenttia kertoi mittaavansa puruja aina yhden mitallisen enemmän kuin vettä, 12,7 prosenttia kertoi miinustavansa yhden purumitallisen vesikupillisista.

Loput kertoivat keittelevänsä kahvinsa mitä erikoisemmilla suhdeluvuilla. 3,9 prosenttia totesi esimerkiksi heittävänsä suodatinpussiin puruja tyystin vapaalla kädellä.

Vaaleapaahtoista lorauksella maitoa

Pyysimme kyselyn vastaajia kertomaan myös millaista kahvia he tykkäävät juoda. Avoimeen kysymykseen tavallisimmin käytetystä kahvimerkistä ja -laadusta tuli runsaasti vaihtelevia vastauksia. Eniten mainintoja saivat Juhla Mokka ja Kulta Katriina, jotka ovat kumpikin vaaleapaahtoisia, edullisia kahveja.

Moni vastaaja kertoi toisaalta olevansa ylipäätään tummapaahtoisen kahvin ystävä. Tummapaahtoisista kahveista yksikään merkki ei noussut kyselyssä megasuosioon, mutta Löfbergin tummapaahtoiset tuotteet saivat useita mainintoja.

86 prosenttia vastaajista ei käytä sokeria tai muita makeutusaineita kahvissaan, mutta maito maistuu sen sijaan monelle. 53,1 prosenttia kertoi juovansa kahvinsa lehmänmaidolla, 12 prosenttia kasvimaidolla ja 5,9 prosenttia kermalla. 29 prosenttia juo kahvinsa mustana.

