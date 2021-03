Vihdoinkin! Telkkarissa alkaa tänään kehuttu ja palkittu komediasarja – listasimme 6 syytä, miksi Schitt’s Creekiä kannattaa katsoa

Jos pidät komediasarjoista, nyt kuulolle: kehuttu ja palkittu Schitt’s Creek saapuu viimeinkin Suomeen. Listasimme 6 syytä, miksi sarja on niin kertakaikkisen mainio.

Tätä on odotettu! Yhtä viime vuosien puhutuimmista sarjoista aletaan vihdoinkin esittää Suomen televisiossa, sillä Schitt’s Creek -komediasarja alkaa keskiviikkona Subilla.

Mutta mikä ihmeen Schitt’s Creek? Maailmalla mainetta kerännyt kanadalaissarja ei ole edes nimensä perusteella tuttu kovinkaan monelle suomalaiskatsojalle. Se ei ole ihme, sillä tähän mennessä sarja on ollut katsottavissa vain suoratoistopalvelu C Moressa.

Sarja kertoo rikkaasta Rosen perheestä, joka menettää koko omaisuutensa. Onni onnettomuudessa on, että perheen isä osti aikoinaan Schitt’s Creek -nimisen pikkukaupungin pojalleen vitsinä syntymäpäivälahjaksi. Sinne perhe joutuu muuttamaan, nuhjuiseen motelliin. Sarja kertoo siitä, miten perhe sopeutuu uuteen elämäänsä ja kaupungin asukkaisiin – ja asukkaat heihin. Maailmalla sarja on jo päättynyt, ja siitä ehdittiin tehdä kuusi kautta.

Listasimme 6 syytä, miksi Schitt’s Creekiä kannattaa katsoa.

1. Huikean palkittu sarja

Schitt’s Creekin näyttelijät vuoden 2019 Emmy-gaalassa. Tuolloin sarja oli ehdolla neljässä kategoriassa, mutta ei voittanut. Seuraavana vuonna palkintoja sateli laariin peräti yhdeksän kappaletta.­

Palkinnot eivät tietenkään ole ehdoton todiste siitä, että televisiosarja on kaikkien katsojien mieleen, mutta Schitt’s Creekistä ei voi puhua mainitsematta sen hillitöntä menestystä viime syksyn Emmy-gaalassa. Sarja voitti tv-alan merkittävimmässä amerikkalaisessa palkintogaalassa yhteensä yhdeksän palkintoa. Samaan ei ole pystynyt yksikään komediasarja Emmy-gaalan 72-vuotisen historian aikana.

Sarja palkittiin vuoden 2020 parhaana komediasarjana. Lisäksi Emmyllä palkittiin muun muassa molemmat pääosanäyttelijät (Eugene Levy ja Catherine O’Hara), molemmat sivuosanäyttelijät (Dan Levy ja Annie Murphy), ohjaajat (Andrew Cividino ja Dan Levy) ja käsikirjoittaja (Dan Levy).

2. Hilpeää huumoria ja yllättävää lämminhenkisyyttä

Ultrarikas Rosen perhe joutuu luopumaan hulppeasta elämäntyylistään ja muuttamaan pölyiseen pikkukaupunkiin menetettyään koko omaisuutensa.­

Sarjan alun perusteella Schitt’s Creekiä voisi luulla vähän väsähtäneeksi: rikas perhe menettää kaiken, muuttaa kämäseen pikkukaupunkiin ja pilkkaa sen junttiasukkaita. Sitten sarja kääntää asetelman päälaelleen. Katsoja samastuu kylän asukkaisiin, jotka ihmettelevät ylimielistä ja todellisuudesta irtautunutta Rosen perhettä.

Lopulta asetelmasta kuoriutuu poikkeuksellisen hurmaava, romanttinen, moniulotteinen ja hymyn huulille nostattava hyvän tuulen sarja. Arjessa kyläläisten kanssa Rosen perhe löytää paikkansa ja oppii, mitä perhe todella tarkoittaa.

3. Mahtava matriarkka

Catherine O’Hara näyttelee Rosen perheen Moira-äitiä. Perheen Johnny-isän roolissa nähdään muun muassa American Pie -elokuvista tuttu Eugene Levy.­

Sarja ei olisi mitään ilman loistavia näyttelijöitä, ja se on erityisen totta Schitt’s Creekin kohdalla. Koko Rosen perheen nelikon näyttelijöiden suoritukset tekevät vaikutuksen jo ensimmäisten jaksojen aikana. Dan Levy näyttelee perheen David-poikaa hauskasti, ja Annie Murphy hurmaa fyysisellä komediallaan Davidin Alexis-siskona. Perheen isää näyttelee Eugene Levy, joka on Dan Levyn isä myös oikeassa elämässä.

Sarjan helmi on kuitenkin perheen matriarkka, muotia rakastava entinen saippuaoopperatähti Moira. Konkarinäyttelijä Catherine O’Hara muistetaan muun muassa Yksin kotona -elokuvien äitinä. Hän on Moiran roolissa täysin ilmiömäinen ja loistaa överinä, peruukkeja tiuhaan vaihtelevana matriarkkana.

4. Normalisoi seksuaalivähemmistöjen suhteet

Sarjan käsikirjoittaja Daniel Levy näyttelee Rosen perheen poikaa Davidia.­

Schitt’s Creekiä on kehuttu erityisesti siitä, että se käsittelee seksuaalivähemmistöön kuuluvaa hahmoa ja tämän romanttista suhdetta neutraalisti. Davidin hahmon näyttelijä ja sarjan luonut Dan Levy on kertonut, että tämä oli hänelle erityisen tärkeää sarjaa tehdessä.

Sarjasta tehty dokumentti paljastaa, että ryhmä HLBTQ-lapsien äitejä kirjoitti Schitt’s Creekin näyttelijöille kirjeen kiittääkseen heitä. Kirjeen mukaan sarja käsittelee seksuaalivähemmistöihin kuuluvia ihmisiä ja näiden romanttisia suhteita viihdyttävällä, mutta kunnioittavalla ja positiivisella tavalla, mikä on yhä harmillisen harvinaista. ”Uskomme vilpittömästi, että Schitt’s Creekin kaltaiset sarjat auttavat tekemään maailmasta kiltimmän, turvallisemman ja rakastavamman paikan kaikille HLBTQ-ihmisille”, kirjeessä sanotaan.

Alla olevassa videossa näkyy pätkä kyseisestä dokumentista:

5. Nousi altavastaajasta suosikiksi

Poika ja isä ruudulla ja ruudun takana. Daniel ja Eugene Levy loivat Schitt’s Creekin ja näyttelevät sarjassa pääosia.­

Schitt’s Creekin tarina ei alkanut välittömällä menestyksellä. Kun Kanadan MTV-kanavan juontajana tunnettu Dan Levy alkoi ideoida sarjaa isänsä Eugene Levyn kanssa, monet isot kanavat kieltäytyivät siitä. Myös Catherine O’Hara kieltäytyi aluksi hänelle tarjotusta roolista. Lopulta Schitt’s Creek päätyi kotimaassaan Kanadassa pienelle kanavalle. Se ei saanut suurta suosiota vielä alkaessaan vuonna 2015.

Sitten kävi netflixit: suoratoistopalvelu kiinnostui, hankki sarjan esityisoikeudet useisiin maihin ja komediasarja alkoi kasvattaa suosiotaan. Vasta Netflixiin siirtymisensä jälkeen sarja alkoi saada palkintoehdokkuuksia, ja loppu on historiaa.

6. Twiitti, joka sanoo kaiken

Schitt’s Creek on kerta kaikkiaan poikkeuksellisen mainio ja nautittava sarja. Komediasarjat sortuvat usein laiskaan huumoriin ja ongelmallisiin vitseihin, ja esimerkiksi vähemmistöille nauraminen on yhä surullisen tavallista. Schitt’s Creek ei tee niin. Tämä twiitti tiivistää kaiken:

– Schitt’s Creek saa katsojat tuntemaan olonsa turvalliseksi esittelemällä naisia ilman häirintää, queer-rakkautta ilman traumaa, seksuaalista joustavuutta ilman häpeää, taloudellisia eroja ilman pilkkaa ja luovuutta ilman rajoja. Se, mitä he ovat rakentaneet, on niin erityistä. He ansaitsevat sen kaiken.

Schitt’s Creek alkaa Subilla keskiviikkona 17.3. klo 21. Sarjaa esitetään keskiviikkoisin kolme jaksoa kerrallaan. Jaksot ovat katsottavissa myös Mtv-palvelussa.