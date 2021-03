Suomalaista matkakohdetta hämmästellään videolla, joka on kerännyt yli 10 miljoonaa katselukertaa TikTokissa – ”Aloin itkeä”

Google Earthilla leikkivillä ulkomaalaisilla TikTok-tileillä ihmetellään suomalaista turistinähtävyyttä. Vaan riittäisi Suomessa muutakin kummasteltavaa!

Satelliitti- ja ilmakuvia sekä paikkatietoja yhdistävä karttapalvelu Google Earth on mainio työkalu. Se muodostaa maapallosta kolmiulotteisen kuvan, minkä ansiosta Google Earthin avulla pääsee kurkkimaan maailman jokaista kolkkaa.

Nyt, kun ulkomaille matkustaminen ei ole mahdollista, voi ”työkalun” avulla reissata ympäri maailmaa ja kuvitella kävelevänsä vaikkapa Pariisin, Sydneyn tai New Yorkin kaduilla.

Google Earthilla leikkiminen on suosittua myös sosiaalisessa mediassa. Esimerkiksi TikTokista löytyy pelkästään Google Earth -videoille omistettuja tilejä. Ideana on, että videolla zoomataan karttapalvelua käyttäen johonkin maailman kolkkaan. Videon lopussa paljastuu jokin hauska tai kummallinen yksityiskohta, jonka on sattunut tallentumaan Google Earthin kameraan.

Monissa videoissa zoomataan Yhdysvaltojen eri osavaltioihin tai esimerkiksi Australian rannoille. Mutta on se Suomikin päässyt maailmankartalle – kirjaimellisesti!

TikTokin google.earth.thingss -tili on julkaissut videon, jossa Google Earthia käyttäen zoomataan varsin tutunnäköiseen peltomaisemaan. Pellolla näkyy joukko hieman karmivan näköisiä ihmishahmoja. Videon kuvatekstissä ihmetellään, mitä hahmot oikein ovat. ”Zombeja?” videolla kysytään.

Suomalaiskatsoja kuitenkin tunnistaa, että videolla näkyy Suomussalmella sijaitseva Reijo Kelan Hiljainen kansa -tilataideteos.

Hiljainen kansa on seissyt rauhassa paikoillaan jo yli kaksi vuosikymmentä. Kuva on vuodelta 1995.­

Video on kerännyt huimat 10,4 miljoonaa katselukertaa. Sen kommenteissa ihmetellään pelottavaa peltonäkymää. Moni on ehtinyt epäillä, että paikalla on kuvattu zombeista kertovaa The Walking Dead -sarjaa.

– Aivan kuin Walking Deadista!

– Aloin itkeä, koska en tykkää zombeista.

– Kuvittele, että ajat autolla ja näet tuon.

– Jep, minä muutan Marsiin, kuka tulee mukaan?

Muutamat suomalaiset TikTok-käyttäjät kertovat kuitenkin kommenteissa, että zombihyökkäystä ei tarvitse pelätä, vaan kyseessä on taideteos.

Hiljaisen kansan on löytänyt toinenkin TikTokin Google Earth -tili. Myös kyseisen tilin julkaisema video on kerännyt jo 5 miljoonaa katselukertaa.

Reijo Kela suunnitteli Hiljaisen kansan jo vuonna 1988. Vuodesta 1994 pellolla on nököttänyt noin tuhat variksenpelättimen tyyppistä hahmoa, joiden päät on tehty turpeesta ja vartalo puukepeistä. Talvella Hiljainen kansa puetaan säänmukaisiin vaatteisiin. Kuva on vuodelta 2001.­

Näillä maailmankartalle seuraavaksi

Hiljainen kansa ei suinkaan ole ainoa Suomesta löytyvä kuriositeetti, joka voisi kiinnostaa Google Earth -harrastajia. Emme malta odottaa, että TikTok-väki löytää esimerkiksi seuraavat kohteet:

Tämä komea näky löytyy tietysti Turusta. Kumiankan ja marsipaanipossun risteytys eli Tässäpä hauska fakta TikTok-väelle kerrottavaksi: Posankka nimittiin Turun viralliseksi kaupunkieläimeksi vuonna 2019.­

Lisää zombeja? Parikkalan patsaspuisto on taiteilija Veijo Rönkkösen perustama veistospuisto Valtatie 6:n varressa Etelä-Karjalassa.­

Hui kauhistus! Kuvanveistäjä Tommi Toijan teos Bad Bad Boy tervehtii laivamatkustajia Helsingin Jätkäsaaressa. Veikkaamme, että pissapoika voisi nousta hurjaan somemaineeseen yhdessä hujauksessa.­

Pelkosenniemeltä löytyy kitaristilegenda Andy McCoyn näköispatsas.­