Uutta kiinnostavaa katsottavaa! Listasimme 15 parasta pohjoismaista tv-sarjaa suoratoistopalveluista

Jos haluaa katsoa laadukkaita, hyvin tehtyjä ja uskottavia televisiosarjoja, kannattaa luottaa pohjoismaalaiseen!

Yhdysvaltalaisia televisiosarjoja katsoessa iskee joskus väkisinkin vähän tympääntynyt olo. Rahaa on käytetty, mutta jokin puuttuu. Ehkä juonenkäänteet ovat epäuskottavia, ehkä dialogi tökkii – tai ehkä jenkkimeno on vain liian vierasta ja vaikeasti samaistuttavaa suomalaiselle katsojalle.

Niin se vain on, että joskus kannattaa luottaa pohjoismaalaiseen. Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Islannissa tehdään loistavia sarjoja, joiden maailmat tuntuvat suomalaiskatsojasta mukavan tutuilta ja uskottavilta. Ja sitten ovat tietysti kotimaiset – hyviä suomalaissarjoja on ilmestynyt viime vuosina vaikka kuinka.

Pohjoismaat ovat kunnostautuneet etenkin hyvien rikossarjojen tekijöinä, mutta osataan meillä pohjolassa komedia ja draamakin. Tekemisen laadusta kertoo jotain se, että monet pohjoismaiset sarjatuotannot ovat nousseet esimerkiksi Netflixissä suosioon myös maailmalla.

Poimimme eri suoratoistopalvelun valikoimasta 15 kiinnostavaa, viime vuosina ilmestynyttä pohjoismaista televisiosarjaa.

1. Rakkaus ja anarkia

Netflixin ruotsalainen alkuperäissarja Rakkaus ja anarkia on keskivertoa rohkeampi komedia. Sarja kertoo naimisissa olevasta kahden lapsen äidistä, konsultti Sofiesta (Ida Engvoll), joka tapaa nuoren IT-teknikko Maxin (Björn Mosten). He aloittavat odottamattoman flirttailuleikin, joka haastaa yhteiskunnan normeja ja saa heidät pohtimaan elämäänsä. Ensimmäiset jaksot nappaavat mukaansa, ja tarinankerronta on älykästä.

Mistä löytyy: Netflix

2. Loukussa

Vuonosta löytyy ruumiin torso. Myrsky pyyhkäisee yli Itä-Islannissa sijaitsevan pikkukylän, jonka asukkaat jäävät lumimyrskyn vuoksi loukkuun viikoiksi. Syntyy klaustrofobinen painajainen: onko murhaajakin loukussa naapureidensa joukossa? Loukussa-sarjan tuotanto on islantilaisten kaikkein aikojen suurin draamasatsaus. Kuvankaunis Islanti pääsee sarjassa oikeuksiinsa. Henkilöhahmot ovat vahvoja. Etenkin päähenkilö, poliisipäällikkö Andri on mahtava nallekarhu.

Mistä löytyy: Netflix

3. Kaikki synnit

Pieneen pohjoissuomalaiseen kuntaan sijoittuva Kaikki synnit käsittelee todentuntuisesti lestadiolaisuutta ja tiiviin uskonyhteisön arkea. Sarjan henkilökavalkadi on lievästi sanottuna epätavallinen. Pääosissa ovat poliisi Jussi Ritola (Matti Ristinen) ja hänen vaimonsa Meeri Ritola (Inka Kallén), mutta mukaan mahtuu myös entinen palkkasotilas sekä hurmoksellisen naisyhteisön persoonia. Toinen kausi on ensimmäistäkin intensiivisempi ja monisäikeisempi.

Mistä löytyy: Yle Areena (kausi 1), Elisa Viihde Viaplay (kaudet 1 ja 2)

4. Quicksand – Suurin kaikista

Hyytävän hyvä Quicksand perustuu ruotsalaisen Malin Persson Gioliton Suurin kaikista -menestysromaaniin. Sarja alkaa lukion luokkahuoneesta, jossa on ammuttu. Poliisi nappaa kiinni teinityttö Majan (Hanna Ardéhn), mutta kuka on oikeasti ampunut ja ketä? Sarja liikkuu kahdessa aikatasossa. Se seuraa varakkaan perheen tytärtä Majaa, joka alkaa seurustella vielä rikkaamman Sebastianin (Felix Sandman) kanssa. Välillä nähdään vankilassa istuva Maja, joka ei muista, mitä luokassa tapahtui. Jännite pysyy yllä loppuun asti. Sekä Ardéhn että Sandman ovat loistavia rooleissaan.

Mistä löytyy: Netflix

5. Aikuiset

Anna Brotkinin käsikirjoittama ja Anna Dahlmanin ohjaama komediasarja Aikuiset tarkastelee milleniaalien elämää lempeän itseironisesti. Sarjan dialogi on nokkelaa, hauskaa ja luontevaa. Päähenkilö Oonaa näyttelevä Anna Airola on roolissaan luonteva – hän höpöttää sujuvasti tauotta ja saa katsojankin eläytymään parikymppisen ongelmiin, olipa itse minkä ikäinen tahansa. Myös Oonan ja tämän parhaan kaverin Artun (Elias Salonen) kemia naurattaa ja koskettaa. Toinen kausi on jopa edellistä parempi – ja kaikki kymmenen jaksoa haluaa ahmia kerralla.

Mistä löytyy: Yle Areena

6. Rakasta mua

Ruotsalainen Rakasta mua on yksinkertaisesti ihana. Yhtä aikaa riipaisevan koskettava ja hauska sarja kertoo siitä, miten erilaisissa elämäntilanteissa olevat ihmiset suhtautuvat rakkauteen. Sarjan on käsikirjoittanut ja ohjannut Solsidanista tuttu Josephine Bornebusch. Bornebusch näyttelee myös sarjan pääroolin lääkäri Clarana – ja on roolissaan huikea.

Mistä löytyy: Elisa Viihde Viaplay

7. Skam

Muistathan vielä tämän suomalaisetkin villinneen norjalaisteinisarjan? Skam kertoo kaikesta, mikä nuorten elämää koskettaa: ystävyydestä, rakkaudesta, seksistä, juhlimisesta, itsensä etsimisestä... Ja se tekee sen niin uskottavasti ja realistisesti, että katsojasta tuntuu kuin katsoisi oikeita ihmisiä. Skam on yksinkertaisesti täydellinen. Eikä haittaa, vaikka olisitkin jo ahminut sarjan sen ilmestyessä, sillä Skam kestää varsin hyvin uudelleenkatselun. Skam oli maailmalla niin iso hitti, että se poiki lukuisia versiointeja: muun muassa Espanja, Ranska, Saksa, Belgia ja Italia ovat tehneet sarjasta omat versionsa.

Mistä löytyy: Yle Areena

8. Pohjolan laki

Tässäpä piristävän hyvä kotimainen! Suomalaisia lakisarjoja ei ole juuri televisiossa näkynyt, joten Pohjolan laki tuntuu tuoreelta jo genrensä ansiosta. Näyttelijät ovat hyviä, ja etenkin sivuosissa nähdään loistosuorituksia. Pertti Sveholm on timanttinen idealistisen pikkufirman realistisena pomona, ja Anu Sinisalo loistaa asianajotoimiston johtajana. Käsikirjoituksessa kartetaan itsestäänselvyyksiä. Sarja jää sopivan kutkuttavasti kohtaan, jossa voi perustellusti odotella jatkokautta.

Mistä löytyy: Elisa Viihde Viaplay

9. Jouluksi kotiin

Joulusarjaa voi katsoa minä vuodenaikana tahansa, jos se on näin mainio. Norjalaissarjassa tutustutaan ikisinkkuun Johannaan (Ida Elise Broch), joka lipsauttaa perheillallisella suustaan valkoisen valheen ja kertoo tuovansa poikaystävänsä näytille jouluna. Raikkaassa sarjassa seurataan pienessä kylässä asuvan Johannan seikkailuja, kun hän yrittää löytää kuukaudessa poikaystävän, jonka voi viedä jouluksi kotiin. Sympaattisesta, hauskasta ja kutkuttavasta sarjasta on ilmestynyt kaksi tuotantokautta, yhteensä 12 jaksoa.

Mistä löytyy: Netflix

10. Björnstad

Björnstad sijoittuu Pohjois-Ruotsiin kuvitteelliseen pikkukaupunkiin, joka elää ja hengittää jääkiekkoa. Fredrik Backmanin Kiekkokaupunki-menestysromaaniin perustuvassa sarjassa ex-huippupelaaja Peter (Ulf Stenberg) palaa kotiseudulleen ja ryhtyy valmentamaan paikallista juniorijoukkuetta. Kun joukkueen tähtipelaajaa syytetään yhtäkkiä karmeasta teosta, kyläläiset joutuvat kriisiin – ja pohtimaan arvojaan uusiksi. Sarjasta erityisen kylmäävän tekee se, että sen tarina tuntuu hyvin uskottavalta.

Mistä löytyy: HBO Nordic

11. Silta

Oletko edes rikossarjafani, jos et ole katsonut Siltaa? Euroopan parhaaksi draamasarjaksikin valittu tanskalais-ruotsalainen Silta on nordic noirin suunnannäyttäjä. Ensimmäisen kauden alussa Juutinrauman sillan puolivälistä löytyy naisen ruumis, täsmälleen Tanskan ja Ruotsin rajalta. Omalaatuinen ruotsalaispoliisi Saga Norén (Sofia Helin) saa työparikseen tanskalaispoliisi Martin Rohden (Kim Bodnia), ja kaksikko alkaa selvittää kummallista rikostapausta. Sarjasta on ilmestynyt neljä tuotantokautta.

Mistä löytyy: Netflix

12. Sorjonen

Sujuu se nordic noir meiltäkin. Suomalaista Sorjosta on kiitelty lähes Silta-sarjan veroiseksi. Rikostutkija Kari Sorjonen (Ville Virtanen) muuttaa perheensä kanssa Lappeenrantaan rauhallisemman työnkuvan toivossa, mutta pikkukaupungin rikokset tulevat enemmän miehen iholle kuin mikään aikaisemmin. Koukuttavan sarjan jokaista yksittäistä rikosta seurataan parin kolmen jakson verran, ja ne tekee mieli ahmia kerralla. Dialogi on paikoin pökkelöä, mutta hieno kuvaus ja luontomaisemat pelastavat. Sorjosesta on tekeillä elokuva, joka tulee Suomessa elokuvateattereihin lokakuussa 2021.

Mistä löytyy: Yle Areena, Netflix

13. Sisäilmaa

Sisäilmaa sijoittuu työ- ja elinkeinotoimistoon, jota johtaa pikkupomo Anneli (Elina Knihtilä). Sarja osoittaa työvoimapolitiikan epäkohtia ja saa katsojan pohtimaan järjetöntä byrokraattisuutta. Ohjaaja-käsikirjoittaja Tiina Lymin musta huumori naurattaa – ja kenties myös itkettäisi, jos kohtalot eivät olisi niin traagisia. Ja jos ne eivät liippaisi niin läheltä todellisuutta. Elina Knihtilä on loistava roolissaan.

Mistä löytyy: Yle Areena

14. Exit

Norjalainen Exit ei sovi herkille. Se kertoo neljän kolmekymppisen pörssihain tarinan. Päähenkilöt ovat vastenmielisiä: miehet sikailevat, käyttävät liikaa päihteitä, pahoinpitelevät tuttuja ja tuntemattomia, pettävät läheisiään ja hyväksikäyttävät naisia. Exit on surullinen kuvaus siitä, millainen eläin ihmisestä voi tulla. Erityisen hyytävää on se, että kohudraama perustuu tositapahtumiin. Exitiä katsoessa tulee paha olo, mutta tuotanto on priimaa ja näyttelijäsuoritukset uskomattomia. Toinen kausi on juuri ilmestynyt.

Mistä löytyy: Yle Areena

15. Kullannuput

Kullannuput on raikas, sopivan ronski ja visuaalisesti upea komediasarja, jonka pääosassa on neljä naista: kaksi lukioikäistä ja kaksi nelikymppistä. Sarjan käsikirjoitus on oivaltavaa ja rytmi sen verran nopea, ettei keskittymiskyvytönkään ehdi pitkästyä. Ilahduttavaa sarjassa on myös se, että hahmot – etenkin nuoret – puhuvat niin kuin ihmiset oikeasti puhuvat. Teemoihin voivat samastua niin Z-sukupolven edustajat kuin keski-ikää lähestyvätkin.

Mistä löytyy: Yle Areena

Puuttuiko listalta suosikkisi? Kerro kommenteissa, mikä pohjoismainen sarja teki sinuun vaikutuksen!