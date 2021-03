Kuka on brittihovin rasisti? Kysymys on nyt koko maailman huulilla, joten spekuloikaamme

Buckinghamin palatsin kirjeenvaihtaja -palstalla Me Naisten toimitus seuraa kuninkaallisten elämää silmä kovana ja pilke silmäkulmassa. Tällä kertaa kirjeenvaihtaja pohtii, kuka hovin jäsenistä olisi voinut töräytellä rasistisia kommentteja.

Prinssi Harryn ja herttuatar Meghanin viimeaikaiset lausunnot ovat saaneet saarivaltion jälleen kerran sekaisin – monarkian ravisuttaminen lienee nykyään kevään ensimerkki poikkeusolojen julistamisen lisäksi.

Herttuapari laski synkän verhon koko hovin ylle kertoessaan sunnuntaina ensiesityksensä saaneessa Oprah Winfreyn haastattelussa, että nimeltä mainitsematon hovin jäsen on ollut huolissaan Archie-pojan ihonväristä – siitä, miltä lapsi tulisi näyttämään. Keskustelua oli ilmeisesti käyty samassa yhteydessä, kun oli puhuttu muun muassa siitä, tuleeko Archie saamaan kuninkaallisia arvonimiä.

– Se (henkilöllisyyden paljastaminen) olisi hyvin vahingollista hänelle, Meghan perusteli sitä, ettei voinut nimetä ketään.

Kiusalliseksi kuvailtu keskustelu oli käyty Harryn kanssa.

– Sen keskustelun sisältöä en tule koskaan jakamaan, Harry vastasi Oprahin uteluihin.

Eli toisin sanottuna herttuapari ”jätti roikkumaan”. Paljasti vähän, mutta ei kaikkea. Nyt tahriintui koko hovin maine, vaikka joukossa saattaa todellisuudessa olla vain yksi henkilö, jota pari koki velvollisuudekseen suojella.

”Mitä tulee rasismiväitteisiin, jos tämä tapahtui oikeasti, tarvitsemme nimiä, tai kaikkien maine tahrataan samalla kauhealla syytöksellä”, twiittasi tv-persoona Piers Morgan maanantaina.

Archie-poika, vielä niin pieni ja tietämätön typeristä sukulaisistaan.­

Toisaalta on ymmärrettävää, ettei pari halunnut hyökätä vain yhtä henkilöä vastaan, vaan ravistella koko toksiseksi kokemaansa monarkiaa.

Silti kysymys siitä, kuka on brittihovin rasisti, valvottaa nyt monia. Spekuloikaamme.

Ei kuningatar eikä prinssi Philip

Lausunto viittaa siihen, että rasistisen huolenaiheen on tuonut esille läheinen perheenjäsen. Mirror-lehti arvioi, heiton taustalla täytyy olla henkilö, joka pelkää oman asemansa heikentymistä ja jollain tapaa myös prinssiä, joka olisi ruskea.

Harry halusi tehdä kameroiden sammuttua selväksi, ettei keskustelun takana ollut kuningatar Elisabet tai prinssi Philip. Isovanhemmat ovat siis poissuljettuja, Oprah toi esille haastattelun jälkeen.

Mutta ”ilman mainintaa Charlesista tai Williamista” Meghan ja Harry antavat ”tämän groteskin ja vahingollisen arvauspelin jatkua”, twiittasi brittiläinen toimittaja Dan Wootten.

Kuka on hovin rasisti?­

Mutta jos katsotaan lähelle, olisiko kommenttien takana todella Harryn isä Charles tai veli William? Tiedämme, että läheisten ihmisten kanssa puhutaan usein suoraan – joskus liiankin suoraan.

Prinssi Williamin tiedetään varoittaneen Harrya Meghanin naimisesta. Se kylmetti myös veljesten välit. Lipsahtivatko surullisenkuuluisat kommentit tuon keskustelun yhteydessä?

Meghan kuitenkin väitti haastattelussa, että kyse olisi ollut useista keskusteluista, ei mistään äkkipikaistuksissa tapahtuneesta ohi suun puhumisesta.

William ja hänen vaimonsa Cambridgen herttuatar Catherine myös edustavat brittihovin modernia milleniaalijaostoa, joten rasistisen töräyttelyn ei luulisi kuuluvan heidän arvomaailmaansa. He ovat tapakasvatettuja, mutta toki myös erittäin etuoikeutettuja. On aivan mahdollista vieraantua niin sanotusta tavallisesta elämästä – William ei sellaista ole päässyt koskaan edes kokemaan. Mutta johtaako se rasismiin? Ken tietää.

William ainakin on antanut julkisuuteen rasisminvastaisia lausuntoja, viimeksi vuoden alussa, kun hän kehotti maan jalkapalloilijoita laittamaan stopin rasismille niin kentillä kuin niiden ulkopuolellakin. Kommentista seurasi tosin kritiikkiä siitä, miksei William ole aiemmin puolustanut Meghania.

Seuraava kuningas asialla?

Osa vedonlyöntikertoimista on sen puolella, että moraalipoliisin sormi tulisi kohdistaa hovin vanhempaan kaartiin. Liki jokaiseen perheeseen mahtuu aina yksi kiintiöboomeri, joka laukoo kahvipöydässä epäasiallisia vitsejä vähemmistöjen kustannuksella.

Kysymys siis kuuluu: voiko väitteen takana olla jokseenkin sosiaalisesti kömpelönä pidetty prinssi Charles tai hänen vaimonsa Camilla Parker-Bowles?

Perimysjärjestyksen paalupaikkaa pitävällä Charlesilla lienee näppinsä vahvasti pelissä hovin asioissa, joten ei ole ihme, että hänen osuuttaan syytöksiin pohditaan nyt tarkkaan. Mutta vain pohditaan.

Charleskin on aikaisemmin ottanut kantaa rasismiin: vuonna 2000 hän oli mukana kampanjassa, jossa haluttiin kitkeä rakennusalan rasismia.

Charles, oletko lintu vai kala?­

Muista perheenjäsenistä on hankala sanoa. Esimerkiksi prinssi Andrew on maannut Buckinghamin pihamaan häpeäkuopassa jo tovin FBI:n seksuaalirikostutkinnan vuoksi. Hän on pohjamudissa jo muutenkin.

Mutta entäpä jos kyse ei ollutkaan perheenjäsenestä? On myös mahdollista epäillä, että kiusallinen keskustelu on käyty jonkun neuvonantajan tai miksei ohimennen esimerkiksi kuninkaallisen autokuskin tai kohukartano Frogmore Cottagen talkkarin kanssa. Osa uskoo kohuhaastattelun olleen pelkkää saippuaoopperaa. Arvailut sen kun jatkuvat.

Buckinghamin palatsista haastattelua ei ole vielä kommentoitu. Jäämmekin siis odottamaan sitä, kun kuningatar avaa sanaisen – tai noh, tunnetusti aika nihkeäsanaisen – arkkunsa.