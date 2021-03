Jeespoks pallinaama! Tunnetko nämä 80-luvun suosikkisanonnat, jotka ovat melkein jo kadonneet?

Päivää, että pätkähti! Mitäs jätkät? Mitäs tässä, Ritari Ässä! Let’s go lehmät, navetta palaa!

Let’s go lehmät, navetta palaa! Näin voit huikata kavereille, kun on jo kiire.­

Minne ovat kadonneet nuo ihanat kasarisanonnat, joita viljelimme läpi kasvuikämme? Nykyään puhutaan vain Putous-kieltä (Mie romahan! ja Mitä jäbä duunaa?) Tai lyhyesti ja ytimekkäästi (K, niin lit).

Tässä sinulle haaste: Viljele päivän ajan keskustelukumppaneillesi niin monta ikivihreää lausetta kuin vain ehdit. Vaihtoehtoja kyllä löytyy. Kai muistat vielä nämä osuvat sanonnat?

Jeespoks pallinaama! Harvoin kuulee enää käytettävän. MIKSI! Tämä on ehdottomasti elvytettävä.

Onko sillä jotain seksuaalista merkitystä? 80-luvun teinien suosikkihokema.

Mitä se sinun persettä kaivelee? Nii häh.

Kikkelis kokkelis, mitäs läksit! Ja turkulaisittain: Ei olis kannattanu kulkee kädet taskussa. Kiitos kikkeliskokkelikselle kuuluu tietenkin Pulttibois-sarjalle, kasari- , ysäri- ja varmaan ajan-loppuun-asti -suosikille.

Suomi on vapaa maa! Ote heinolalaisesta Suomi on vapaa maa -keskustelusta. "Mitä sä tölläät??" "No hei Suomi on vapaa maa!" Sisältää näsäviisaan äänensävyn.

Apus! ”Apus etupenkki! Apus eka vessa!” Miksei kukaa sanoo enää apusta mitään? Nelilapsisessa perheessä piti maanisesti varata kaikkea koko lapsuutensa.

Äitis oli ku sua teki ja isäs on vieläki. Öhö-öhö! Ei muuten vanhene koskaan! Lyhennettynä pelkästään äitis oli tai isäs oli.

Let’s go lehmät, navetta palaa! Eli tules jo, kauhea kiirus, hopi hopi!

Auts-töks-töks. Peräisin tietenkin Hymyhuulet-sarjan Akilta ja Turolta.

Entäs nämä? Älä unohda!Se riippuu, mistä roikkuu.

Joskus joutuu, aina löytyy eikä tunnu missään.

Älä selitä, kätes väsyy.

Anteeks, mä luulin sua vanteeks.

Oolsprait.

Viri viri tööt tööt!

Älkää hei heittäkö vanhaa legendaa.

Heti luuli kumihuuli!

Kerro lisää kotioloistas!

Mitäs jätkät? Muna ja prätkä.

Miksi? Huvin ja urheilun vuoksi!

Tsipadui, kala ui.

Päivää, että pätkähti.

Miks? No siks, ku sika sano niks.

Sekaan vaan, vaikkei seisokaan!

Ovi kii, ostolämmin.

Kiitos näillekin tyypeille, jotka ovat kirvoittaneet sanontoja: Nyt loppu juominen, sano Jamppa Tuominen. Nyt lähti, sano Annikki Tähti. Menox, sano Annie Lennox. Mitäs tässä, Ritari Ässä!

Juttu on julkaistu aiemmin Me Naisten sivuilla heinäkuussa 2019.