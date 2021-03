Millaiset kädet sinulla on? Vertaa kouriasi 7 kuvaan ja saat selville, oletko todellinen taiteilijasielu vai järjestelmällinen jäärä

Kädet kertovat enemmän kuin tuhat sanaa – vai miten se menikään? Lue alta, mitä kätesi paljastavat sinusta.

Voiko käsistä päätellä, onko ihminen yksinkertainen ja piittaamaton? Tai kenties aistillinen ja nautinnonhakuinen?

Kirjailijan ja ”tiedostamattoman alueen viestintuojan” Anuirmeli Sallamo-Lavin Pienen povauskirjan (Gummerus) mukaan voi – ainakin, jos analyysia ei ota liian vakavasti.

Leikkisän teoksen mukaan käsien muoto kertoo niin ihmisen luonteenpiirteistä, henkisistä ominaisuuksista kuin muistakin kyvyistä. Yhden käsi saattaa esimerkiksi kertoa säntillisyydestä ja toisen taipumuksesta uskottomuuteen.

Mitä kätesi kertovat sinusta? Perehdyimme povauskirjan seitsemään eri käsityyppiin.

1. Hyödyllinen/kulmikas käsi

Kulmikkaan käden tunnistaa nelikulmaisesta muodosta, joka syntyy, kun sormet yhteen painaessa kämmenet ja sormet ovat lähes samanlevyiset.

Kulmikaskätiset kaipaavat elämäänsä järjestystä ja kunnioittavat auktoriteetteja. He ovat niitä tyyppejä, jotka kielivät koulussa opettajille kaikesta. Kulmikaskätiset ovat järjestelmällisiä, tarkkoja, järkeviä ja heillä on hyvä harkintakyky. Samalla he ovat rasittavan joustamattomia ja melko mielikuvituksettomia.

Kukaan ei taida yllättyä, että Sallamo-Lavin mukaan kulmikkaat kädet ovat usein virkamiehen tai lainvalvojan kourat.

2. Lastanmuotoinen käsi

Lastanmuotoisen käsityypin tunnistaa ennen kaikkea lapiomaisista sormenpäistä.

Ihmiset, joiden kädet ovat lastanmuotoiset, ovat päättäväisiä ja itsevarmoja. He ovat uutteria ja velvollisuudentuntoisia. Ominaisuudet tekevät heistä uskollisia ja hyviä puolisoita. Suosittelemme siis kirjoittamaan deittiprofiiliin: ”Etsin lastanmuotoista kättä tositarkoituksella.”

Lastakätiset arvostavat kaikkea käytännöllistä ja hyödyllistä. Heillä on luontaista taipumusta metsästykseen, merenkulkuun ja muuhun ulkoilmassa puuhasteluun.

3. Taiteellinen/suippo käsi

Suipon käden tunnistaa pitkistä ja hoikista sormista.

Suippokätiset ihmiset ovat taiteilijasieluja, joiden mielikuvitus virtaa. He ovat anteliaita ja avuliaita. Kuten taiteilijasielut yleensä, suippokätiset henkilöt voivat olla tuskastuttavan ristiriitaisia. He innostuvat helposti, mutta inhoavat järjestäytynyttä toimintaa.

Herkät, alakuloon ja epätoivoon taipuvaiset suippokätiset sortuvat helposti uskottomuuteen parisuhteessa. Deittiprofiilia kannattaa siis jatkaa seuraavasti: ”...suippokätiset, älkää vaivautuko!”

Kaikki taiteilijasielut eivät ole samanlaisia. Käsien vivahde-erot määrittelevät, ohjaako suippoja käsiä aistit vai raha.

Leveät, lyhyet, paksut ja suuripeukaloiset suippokädet kielivät, että niiden käyttäjä tavoittelee mammonaa, onnea ja kuuluisuutta. Tällaisilla käsillä varustettu tyyppi on viekas ja kekseliäs kettu. Joustavat ja pienipeukaloiset suippokädet kertovat, että niiden takana on tyyppi, joka on mieltynyt kauneuteen. Näiden käsien käyttäjän muusat vaihtelevat viikoittain. Leveät ja erittäin kiinteät suippokädet kertovat runsaasta aistillisuudesta.

4. Peruskäsi

Peruskäsi on suhteettoman kokoinen ja paksu käsi, jonka sormet ovat jäykähköt ja tylpät. Peruskäden peukalo kallistuu usein taaksepäin. Käsityyppi on harvinainen.

Valitettavasti peruskätisissä henkilöissä ei ole juuri kehuttavaa. He ovat jokseenkin yksinkertaisia ja saamattomia, eikä heidän ajatuksen juoksussa ole kehuttavaa. He ovat mielikuvituksettomia peruspirkkoja, joiden vahvuudet rajoittuvat fyysisyyteen.

Työkseen peruskätiset tekevät ruumiillista työtä, jossa ei tarvita sielullista panosta. Siihen henkisesti ja eettisesti heikosti kehittymättömät peruskätiset ovat vähän kykenemättömiä. Peruskätiset tyytyvät elämässä kaikkein välttämättömimpään ja keskittyvät perustarpeidensa tyydyttämiseen.

5. Henkinen käsi

Pienen povauskirjan mukaan kaikista kaunein ja harvinaislaatuisin käsityypeistä on pieni, hento ja kapea henkinen käsi.

Henkisillä käsillä siunatut ihmiset antautuvat yliluonnollisille asioille. He ovat taipuvaisia idealistisuuteen, uskonnollisuuteen ja mystiikkaan.

6. Filosofinen käsi

Filosofinen käsi on usein keskikokoinen ja joustava. Sen tunnistaa kulmikkaista ja kyhmyisistä sormista.

Filosofiset kädet kuuluvat, noh, filosofisille tyypeille. Eli siis sellaisille ihmisille, jotka tutkivat asioita juurta jaksaen, sillä totuus on heille mukavuutta tärkeämpää. Filosofit pohtivat kaiken syvempää tarkoitusta jopa leffaillan elokuvaa valitessaan. Toden totta, mukavuushan siinä kärsii – ihan kaikilla.

Nämä tarkkanäköiset ja moraaliset ajattelijat jakaa kahteen leiriin yksi piirre: peukalo.

Isopeukaloiset filosofiset kädet kertovat siitä, että henkilö pitää tahtoa ja ymmärrystä johdattajanaan. Pienipeukaloinen seuraa tunteitaan.

7. Sekakäsi

Jo nimi kertoo, että sekakäsi on eräänlainen sekoitus. Se on yhdistelmä vähintään kahta käsityyppiä, ja piirteetkin muodostuvat muiden mukaan. Tyyppi on yleinen.

Sekakätiset ihmiset jäävät usein pintaharrastajiksi vailla omaa juttuaan. Koska heidän on vaikeaa löytää oma käsilokeronsa, myös omien vahvuuksien tunnistaminen voi olla sekakätisille kova haaste.

Juttu on julkaistu aiemmin Me Naisten verkkosivuilla toukokuussa 2020.