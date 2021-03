Onko kodissasi tavarakasoja? Ammattijärjestäjä kertoo, mitä jättämäsi sotkut paljastavat sinusta

Kodin sotkut voivat kertoa asukkaan keskittymiskyvystä, arvomaailmasta tai siitä, millaisen kasvatuksen hän on saanut.

Siinä on toki etuja, jos puhtaita pyykkejä säilyttää sohvalla. Ei tarvitse kaivella vaatteita komerosta.­

Kodissa voi vallita kahdenlaista epäsiisteyttä, kertoo filosofian tohtori, ammattijärjestäjä ja kirjailija Ilana Aalto. On eri asia elää töhnän keskellä kuin hukkua tavarapaljouteen ja kaaokseen.

Yhtä lailla ihmiset jakautuvat kahteen leiriin sen perusteella, jättävätkö he jälkeensä epäjärjestystä vai likaa. Toiselle on ominaista jättää jälkeensä kummallisia vaatekasoja, kun taas toiselle on okei jättää roiskeet kylmänviileästi pönttöön. Mutta mitä se kertoo ihmisestä, millaista sotkua hän jättää jälkeensä?

Ilana Aalto, mitä kaikkea jättämistämme sotkuista voi päätellä.

Vaihtoehto 1: Jätät jälkeesi epämääräisen kaaoksen

Jos tavarasi jäävät herkästi hujan hajan, saattaa olla, että...

Et omista sisäänrakennettua rutiinia. ”Yleinen syy epäjärjestykseen piilee toiminnan automaattisessa ohjauksessa. Osa ei näe lainkaan syntyviä sotkuja, tai niiden huomaaminen vaatii erityisen paljon keskittymistä ja energiaa”, Ilana Aalto kertoo. Ikävä elämäntilanne jättää jäljen kotiisi. ”Järjestely jää automaattisesti tekemättä, jos ulkoiset asiat, kuten kiire tai väsymys painavat arjessa. Ei kukaan tarkoita sotkea kotiaan, mutta niin käy herkästi, kun elämässä on kaikenlaista.” Olet tullut haalineeksi liikaa tavaraa. ”Kasat voivat johtua siitä, että ihmisellä ei ole paikkaa tavaroille. Silloin ne jäävät pyörimään vääriin paikkoihin. Onneksi tavaroiden karsiminen on pop!” Kaaoksesta koituu konkreettista haittaa. ”Jos kotiavaimet tai muut elintärkeät esineet ovat aina hukassa tavarapaljoudessa, saattaa se aiheuttaa kiusallista myöhästelyä.”

Vaihtoehto 2: Jätät jälkeesi töhnää

Jos nurkkiisi kertyy pikemminkin likaa kuin tavaroita, saattaa olla, että...

Tavaraa on sittenkin liikaa. ”Epäjärjestys aiheuttaa luonnollisesti myös likaa. Siivoaminen vaatii hirveästi ponnistelua, jos pölyimurin vetäminen on kotona mahdotonta.” Et ole herkkä lialle. ”Ihmisten herkkyydessä havaita likaa on valtavia eroja, sillä joillekin ihmisille ei kehity lainkaan sellaista silmää, joka havaitsisi lian. Ero voi olla jopa sukupuolesta kiinni, sillä tytölle opetetaan kotona poikia enemmän tällaisia oppeja.” Et ole siivousvastuussa. ”Jos ei ole kotitaloudessa vastuussa paikkojen siivoamisesta, joidenkin mielestä on varaa jättää roiskeet kylppärin lavuaariin hyvällä omatunnolla.” Priorisoit simppelisti muita asioita. ”Kodin siisteystaso kertoo myös arvomaailmasta. Toiselle siisteys on tärkeä arvo, mutta toinen suhtautuu kotiin boheemin rennosti.”

Juttu on julkaistu aiemmin Me Naisten sivuilla syyskuussa 2019.