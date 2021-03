Sormen lipaisu hedelmäpussia avatessa ja 13 muuta asiaa, joita teimme ennen koronaa – ja jotka nyt tuntuvat kyseenalaisilta

Vieläkö lainaat huulirasvaa kaverille? Tuskinpa enää, sillä korona on muuttanut käsityksemme hygieniasta.

Selvää on, että koronavirus on muuttanut käsityksemme hyvästä hygieniasta. Kun käsien pesemisestä, turvaväleistä ja leviävistä aerosoleista on toitotettu jo vuoden päivät, sitä alkaa nopeasti kyseenalaistaa aiempia puhtaustottumuksia tietyissä arkisissa tilanteissa.

Listasimme 14 tapaa ja asiaa, jotka olivat ennen täysin normaaleja, mutta tuntuvat pandemia-ajan jälkeen... noh, vähintäänkin kyseenalaisilta.

1. Baarin ahtaaseen vessaan tunkeutuminen vieraiden kanssa, ja huulipunan tai hiusharjan lainaaminen viereisen lavuaarin leidiltä.

2. Pullon kierrättäminen ringissä juhlijalta toiselle tai kaverin vesipullosta huikkaaminen.

3. Mähmäisten sormien tunkeminen keilahallin palloihin ja sipsien mussuttaminen heittotauolla seurueen yhteisestä pussista tai kulhosta.

4. Synttärikakun syöminen, vaikka joku on juuri puhaltanut kynttilät sammuksiin sen päältä.

”Oi niitä hyviä vanhoja aikoja, kun sai synttärikynttilätkin puhaltaa...”­

5. Bussin tangosta tai liukuportaiden kaiteesta kiinnipitäminen paljain käsin.

6. Vieraiden kanssa pussailu, eli limojen vaihtaminen.

7. Tupakan jämien pummaaminen.

8. Konsertin eturiviin pakkautuminen ihmisjoukon sekaan.

9. Sormen nuolaisu heviosastolla ennen muovipussin avaamista.

Ahdistaako tämä kuva sinua?­

10. Kaikenlainen sormiruokailu, muiden annoksista närppiminen ja toiselle ruuan ojentaminen paljain käsin, jos ei ole suurieleisesti desinfioinut käsiään ennen sitä.

11. Meikkitestereiden kokeilu kosmetiikkaostoksilla.

12. Vieraan ihmisen vieruspaikalla istuminen julkisessa kulkuvälineissä.

13. Huulirasvan lainaaminen kaverilta.

14. Tuntemattoman ihmisen kättely. Miten käy hyville käytöstavoille?