Netflixin uutussarja vetää maton jalkojen alta – perustrilleri onkin jotain ihan muuta

Kerrankin sarja, joka oikeasti yllättää. Netflixin Behind Her Eyes vaikuttaa tavalliselta ihmissuhdetrilleriltä, mutta sitä se ei ole.

Perinteinen kolmiodraama? Ei ihan. Behind Her Eyes ei ole sitä, miltä ensisilmäyksellä vaikuttaa.­

Arvio ei sisällä tärkeitä juonipaljastuksia!

Jos kuulut niihin ihmisiin, jotka aina arvaavat telkkarisarjojen ja elokuvien loppuratkaisut, Behind Her Eyes on sinun sarjasi.

Sarah Pinborough’n samannimiseen romaaniin perustuva Netflixin uutuussarja Behind Her Eyes on noussut hitiksi maailmalla, ja Suomessakin sarja on tällä hetkellä suoratoistopalvelun viidenneksi katsotuin.

Kuusiosainen minisarja kertoo Louise Barnsleysta (Simona Brown), nuoresta yksinhuoltajaäidistä, joka työskentelee sihteerinä psykiatrin vastaanotolla. Sarja alkaa, kun Louise kirjaimellisesti törmää baarissa komeaan skotlantilaiseen Davidiin (Tom Bateman) ja läikyttää juomansa tämän päälle. Kaksikko flirttailee koko illan ja suutelee lopuksi, mutta David pakenee yllättäen paikalta.

Louisella ja Davidilla synkkaa heti ensitapaamisella, mutta ongelmia on tiedossa.­

Muutamaa päivää myöhemmin Louise järkyttyy töihin saapuessaan: David on psykiatri ja hänen uusi pomonsa. Ja naimisissa.

Sattumusten kautta Louise ystävystyy myös Davidin vaimon Adelen (Eve Hewson – joka sattuu muuten olemaan U2:n Bonon tytär) kanssa.

Sarja alkaa tuttuna ihmissuhdevyyhtinä. Louisen, Davidin ja Adelen erikoista kolmiodraamaa on höystetty vähitellen etenevillä takaumilla. Kaikella on sarjassa tarkoituksensa: musiikilla, värivalinnoilla, kameraperspektiiveillä. Niiden merkitys tosin selviää vasta lopussa.

Jakaa mielipiteitä – mutta yllätyksettömyydestä ei voi syyttää

Alkuun sarja aiheuttaa perinteisyydessään jopa silmien pyörittelyä: tämä on niin nähty. Se kuitenkin muuttaa edetessään muotoaan ja lähtee täysin odottamattomille urille. Enempää emme halua paljastaa, sillä se pilaisi yllätyksen.

Sarja muuttuu vähitellen mysteeriksi, joka avautuu pala palalta. Silti loppuratkaisu vetää maton jalkojen alta. Eikä yllätyksiä ole luvassa vain yhtä: kun auki loksahtaneen suun on juuri ehtinyt sulkea, yllättää sarja vielä viimeisen kerran.

Takaumissa nähdään 10 vuotta nuorempi Adele, joka tutustuu Rob-nimiseen poikaan mielenterveyspotilaiden kuntoutuksessa.­

Sarjan kreisiä loppuratkaisua on puitu muun muassa Twitterissä:

– Tarvitsen 3–4 päivää prosessoidakseni Behind Her Eyesin loppua.

– Luoja, Behind Her Eyes on mielettömin juttu, minkä olen eläessäni katsonut. Mikään ei voi valmistella sinua loppua varten.

– Minä, kun tajuan, mitä viimeisen viiden minuutin aikana tulee tapahtumaan.

Ei ole yllättävää, että Behind Her Eyes on myös jakanut mielipiteitä. Muun muassa Varietyn arvio kutsuu sarjaa typeräksi, eikä loppuratkaisu varmasti ole kaikkien mieleen.

On makuasia, onko Behind Her Eyes oikeastaan hyvä. Yllätyksiä rakastaville se on kuitenkin koukuttavaa katsottavaa eikä onneksi vaadi kovin suurta aikainvestointia, koska jaksoja on vain kuusi.

Kun loppuratkaisu on selvinnyt, tekee heti mieli katsoa sarja uudestaan täysin uusin silmin. Sen jälkeen on pakko pyytää kaveriakin katsomaan, jotta pääsee puhumaan sarjasta jonkun kanssa.