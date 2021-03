Eläinlääkäri kumoaa 3 yleistä harhaluuloa kissoista – ja kertoo hälytysmerkit, joista voi huomata lemmikin huonovointisuuden

Kissan väitetään olevan helppo lemmikki, mutta onko oikeasti näin? Eläinlääkäri Teija Immonen kertoo, että kissoja koskevat harhaluulot istuvat tiukassa.

Kuvan kissa on kipeä, ja omistaja on vienyt sen eläinlääkäriin. Kissan huonovointisuutta ei ole välttämättä helppo huomata.­

Kissat ovat Suomen toiseksi yleisimpiä lemmikkejä, mutta emme silti osaa aina tulkita niitä oikein. Luulitko sinäkin, että kissan kehrääminen on aina hyvä merkki ja oksentelu silloin tällöin on ihan normaalia? Selvitimme kolme sitkeää harhaluuloa, joita monilla on kissoista.

Harhaluulo 1: Kissa on helppo lemmikki

Usein kuulee sanottavan, että kissa on helppo lemmikki, joka pärjää kotona lähes itsekseen. Kissoja verrataan tässä asiassa usein koiriin ja ajatellaan, että kissa on se helpompi vaihtoehto. Todellisuudessa kissatkin tarvitsevat runsaasti aktivointia.

Jos kissa on jatkuvasti neljän seinän sisällä ilman mahdollisuuksia vaanimiseen ja leikkimiseen, se tylsistyy ja stressaantuu helposti. Tylsistynyt kissa voi myös lihoa ja nukkua epätavallisen paljon.

Eläinlääkäri ja Kissaklinikka Felinan johtaja Teija Immonen kertoo, että kissan virikkeellistämisen on erittäin tärkeää.

− Virikkeellistämisessä tärkeää on vuorovaikutus omistajan ja kissan välillä, mutta vieläkin tärkeämpää on tarjota kissalle sellainen elinympäristö, missä se voi toteuttaa lajityypillistä käytöstä, Immonen sanoo.

Immosen mukaan kissan täytyy saada saalistaa, raapia, päästä korkeaan paikkaan tarkkailemaan ympäristöään ja mahdollisuuksien mukaan myös ulkoilemaan.

” Leluja tulee kierrättää muutaman päivän välein, jotta ne säilyttävät kissan mielenkiinnon.

Yksi tapa kissan aktivoimiseen on antaa kissan ikään kuin saalistaa osan ruuastaan esimerkiksi heittelemällä kissalle kuivaruokanappuloita. Ruuan voi tarjota myös erilaisista aktivointipeleistä. Ruuan lisäksi kissa voi saalistaa leluja.

− Paras lelu on sellainen, jonka kissa pystyy noukkimaan kevyesti suulla tai kynsillä ja heittelemään ilmaan. Leluja tulee kierrättää muutaman päivän välein, jotta ne säilyttävät kissan mielenkiinnon. Leikkimiseen voi yhdistää ruuan, jolloin leikkiminen muistuttaa saalistamista.

Lue myös: Oletko koira- vai kissaihminen? Kerro meille luonteestasi, niin me kerromme, kumpi eläin sopii sinulle oikeasti paremmin

Myös raapiminen on kissalle luontaista käyttäytymistä, jonka avulla kissa merkitsee ympäristöään. Raapimalla kissa myös huoltaa kynsiään ja venyttelee selkäänsä.

Luonnossa kissat tarkkailevat ympäristöään korkealta. Myös kotiympäristössä olisi hyvä olla mahdollisuuksia tähän. Tähystyspaikan virkaa toimittavat vaikka kiipeilypuu tai seinälle kiinnitetyt hyllyt.

Kissojen ulkoiluttaminen valjaissa on Immosen mielestä myös hyvin suotavaa.

− Suuri osa kissoista pitää ulkoilusta. Pelkäävää kissaa ei pidä silti pakottaa ulos. Kissan ulkoiluttamisessa on muistettava se, että ulkoiluttajan on mentävä kissan ehdoilla. Se voi tarkoittaa, että kissa istuskelee koko ulkoilun ajan samassa paikassa ja tarkkailee ympäristöään. Tämä voi ulkoiluttajasta tuntua tylsältä, mutta mahdollisesti kissalle se on päivän kohokohta, Immonen sanoo.

Harhaluulo 2: Kissoille on normaalia oksennella usein

Immosen mukaan terve kissa oksentaa korkeintaan 3–4 kertaa vuodessa, mieluummin ei lainkaan.

− Ainoa niin sanotusti normaali syy oksentamiselle on mahalaukkuun muodostuneen karvapötkylän oksentaminen. Ruoan tai esimerkiksi nesteen oksentaminen ulos ei ole normaalia. Jos kissa syö ruohoa, se oksentaa yleensä ruohon pois. Mutta ahnas ruohon syöminenkin on yleensä sairauden oire.

Oksentamisen syy saattaa löytyä kissan suolistosta. Erilaiset suolistosairaudet ovatkin hyvin yleisiä: jopa yli puolet kissoista kärsii niistä. Yleisin suolistosairaus kissoilla on tulehduksellinen suolistosairaus eli IBD.

” Ainoa niin sanotusti normaali syy oksentamiselle on mahalaukkuun muodostuneen karvapötkylän oksentaminen.

Immosen mukaan IBD:lle ei ole yhtä tiettyä syytä, vaan sairaus on usein seurausta jatkuvasta ympäristöstä tulevasta kuormituksesta, johon kissan elimistö reagoi. Ruoansulatuskanavaa kuormittavia tekijöitä voivat olla esimerkiksi ruuan ainesosat ja turkin nuolemisen kautta ruuansulatuskanavaan tulevat aineet, kuten ilman pienhiukkaset ja siitepöly.

Jatkuva ärsyke voi johtaa krooniseen suolistotulehdukseen.

− Suolistosairauden oireena voi olla oksentelu, löysät kakat, muutokset ruokahalussa, painon menetys, ilmavaivat, mahan lorinat tai into syödä muovia. Koska suolistosairaus voi olla kissalla jo nuoresta asti, kissanomistaja on todennäköisesti tottunut kissan oireisiin ja pitää niitä siksi normaalina, Immonen kertoo.

Harhaluulo 3: Kehräävä kissa on terve ja tyytyväinen

Kissani nukkuu paljon, ei valita ja kehrääkin, silloinhan se voi hyvin ja on tyytyväinen? Tämä ei välttämättä pidä paikkaansa. Kissa kehrää ollessaan tyytyväinen, mutta kehräys voi olla myös kissan tapa lohduttaa itseään.

− Kissa kehrää silloin, kun se on tyytyväinen, mutta myös ollessaan peloissaan, sairas tai kipeä. Eli se, että kissa kehrää, ei poissulje sairautta tai kipua, Immonen sanoo.

” Jos kissa tekee mitä tahansa normaalista poikkeavaa, on hälytyskellojen soitava.

Myös nukkuminen voi lisääntyä tylsistyneellä tai huonovointisella kissalla. Kissat ovatkin mestareita peittämään huonovointisuutensa, koska luonnossa heikot yksilöt eivät ole aikojen saatossa pärjänneet. Omistajan kannattaakin laittaa merkille kaikki muutokset kissan käyttäytymisessä. Ne saattavat kertoa siitä, että kaikki ei ole kunnossa.

− Paras ohje tähän on, että jos kissa tekee mitä tahansa normaalista poikkeavaa, on hälytyskellojen soitava. Kissat luontaisesti peittävät kipunsa ja sairautensa viimeiseen saakka, joten pieniinkin muutoksiin on takerruttava, Immonen toteaa.

Juttu on julkaistu aiemmin Me Naisten sivuilla elokuussa 2019.