Oletko suomen kielen mestari? Nyt se selviää – tee 10 tiukkaa testiä, jotka paljastavat kielitaitosi tason

Testaa suomen kielen taitosi Me Naisten testien avulla. Huomio, abit: testit sopivat mainiosti myös ylioppilaskokeisiin valmistautumiseen!

Suomen kieli on tunnetusti yksi maailman vaikeimmista kielistä. Rakas äidinkielemme aiheuttaa ulkomaalaisille kielen opiskelijoille usein vaikeuksia. Se ei ole mikään ihme, sillä me suomalaiset emme itsekään aina osaa omaa kieltämme täydellisesti.

Uskotko hallisevasi suomen kiitettävästi? Voit selvittää äidinkielen taitojesi tilan Me Naisten kielitestien avulla. Suosittuja testejämme on tehty yhteensä jo yli viisi miljoonaa kertaa.

Kokosimme alle listaksi kaikki kielitestimme. Testit toimivat oivana apuna myös äidinkielen ylioppilaskokeisiin sekä S2-kokeisiin valmistautuville abeille. Onnea matkaan!

1. Yhdyssanat

Yhdyssanat voivat olla melkoinen kompastuskivi monelle suomen kielen taitajallekin. Vain yksi prosentti vastaajista on saanut täydet pisteet Me Naisten testistä, jossa pitää tietää erilaisten yhdyssanojen ja sanaliittojen oikea kirjoitusasu.

Tee testi: Osaatko suomen kieltä ihan oikeasti? Jos saat tästä yhdyssanatestistä yli 12 oikein, homma on sillä selvä

2. Pilkut

Suomen kielen pilkkusäännöt eivät ole ihan yksinkertaisimmasta päästä. Kuinka hyvin pilkutus on sinulla hallussa? Tiukka testimme kertoo vastauksen.

Tee testi: Kuinka hyvin osaat viilata pilkkua? Jos vastaat 15 kohtaan oikein, suomen kielen pilkutus on sinulla hyvin hanskassa

3. Pienet ja isot alkukirjaimet

Talvisota vai talvisota? Marraskuu vai marraskuu? Isojen ja pienten alkukirjaimien käyttö ei ole aina yksinkertaista.

Tee testi: Alzheimerin vai alzheimerin tauti? 15 kysymystä paljastaa armotta, osaatko isot ja pienet alkukirjaimet oikeasti

4. Suomen kielen taivuttaminen

Me Naisten taivutustesti on tehty jo yli miljoona kertaa. Testi osoittautunut melko hankalaksi: kaikista vastanneista vain pari prosenttia on saanut kaikki 20 kohtaa oikein. Miten sinun käy? Testaa taitosi ja selvitä, osaatko taivuttaa verbejä, substantiiveja ja muita kielen koukeroita!

Tee testi: Osaatko taivuttaa suomen kieltä? Jos vastaat 15 kohtaan oikein, kielipääsi on terävässä kunnossa

5. Sanavarastotesti

Kielitaito ei ole kiinni pelkästään oikeinkirjoituksesta. Vähän väliä herää huoli suomalaisten lukutaidon rapistumisesta, jonka kerrotaan näkyvän muun muassa sanavaraston kaventumisena. Kokosimme sanavarastotestiimme joukon sanoja, joita ei välttämättä tule käytettyä päivittäin.

Tee testi: Saatko oikein yli 19? Testaa, kuinka laaja sanavarastosi ihan oikeasti on

6. Vierassanat

Vierassanoiksi kutsutaan suomen kieleen kotiutuneita lainasanoja, jotka eivät ole täysin mukautuneet kieleemme ja joissa on suomelle vieraita äänteitä. Valitsimme testiin 14 sanaa, joiden oikea kirjoitusasu on hyvä osata.

Tee testi: Shampoo vai sampoo? Tee testi ja selvitä, osaatko kirjoittaa vierassanat oikein – 11 oikein on jo kova tulos

7. Ajatusviiva ja yhdysmerkki

Viivoilla on väliä! Viivatestimme kertoo, kuinka hyvin osaat ajatusviivan ja yhdysmerkin käytön. Pidemmän ajatusviivan (–) ja lyhyen yhdysmerkin (-) käyttöön liittyvät säännöt saattavat joskus tuottaa hankaluuksia jopa kielen ammattilaisille, joten älä lannistu, jos et saa tästä testistä täysiä pisteitä.

Tee testi: Suomi–Ruotsi-maaottelu vai Suomi-Ruotsi -maaottelu? Tee testi ja selvitä, osaatko merkitä viivat oikein – 12 oikein on jo mainio tulos

8. Paikannimien taivutus

Lahdessa asuvat lahtelaiset, Tampereella tamperelaiset. Mutta miksi kutsutaan ihmistä, joka asuu Rautalammella tai Oulaisissa? Miten taipuvat Juuka ja Mynämäki? Suomalaisten paikkakuntien, kaupunginosien ja muiden asutusnimien taivutus ei ole ihan yksinkertaista.

Tee testi: Osaatko taivuttaa suomalaiset paikannimet oikein? Jos saat tästä testistä 11 oikein, olet aika velho

9. Sanojen merkityserot

Suomen kielessä on paljon sanoja, jotka kuulostavat lähes samalta, mutta pahimmillaan merkitsevät toistensa vastakohtia. Milloin lauseeseen tulee vaan ja milloin vain? Oliko se tarkistaa vai tarkastaa?

Tee testi: Tiedätkö, mitä eroa on tarkastamisella ja tarkistamisella? Vastaa 12 kysymykseen ja selvitä, kuinka hyvin tunnet sanojen merkitykset

10. Uudissanat

Suomen kieli kehittyy ja päivittyy jatkuvasti. Miten hyvin olet perillä kieleemme hiljattain pesiytyneistä uudissanoista? Tämä testi ei varsinaisesti mittaa suomen kielen taitoja, mutta on oivaa nippelitietoa kaikille kielifaneille.

Tee testi: Mitä tarkoittavat Megxit ja hanhinyrkki? Testaa, miten hyvin pärjäät uudissanavisassa