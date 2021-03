Aada, Jenna, Anitta ja Minttu esittelevät seksilelukätkönsä – 3 lempilelua erottuu edukseen

Itsetehdyt pussukat, alushousulaatikko, kierrätyslipasto… Tavalliset suomalaisnaiset esittelevät lempilelujensa säilytyspaikat.

Hieromasauvat ja vibraattorit. Nämä välineet ovat usein esillä keskustelussa, kun puhutaan suomalaisten käyttämistä seksileluista. Niitä voi ostaa helposti ruokakauppa- ja apteekkireissultakin.

Mutta kattaus on paljon suurempi. Erotiikkakauppojen hyllyiltä ja netistä löytyy melkein mitä vain – niin pieniä anaaliseksileluja, nukkeja, BDSM-välineitä kuin isompia panokoneita.

Niille on tarjolla myös monenlaisia säilytysjärjestelmiä: moniosaisia lokerikkoja, satiinipusseja sekä matkalaukun kaltaisia vetolaukkuja.

Vaikka niiden käyttö lisää seksuaalista hyvinvointia, ne mielletään intiimeiksi jutuiksi, jotka eivät saa näkyä kotona. Moni puskee niitä piiloon sängyn alle ja sukkalaatikoihin.

Aada, Anitta, Jenna, ja Minttu* ovat 26–50-vuotiaita suomalaisnaisia, jotka kertovat nyt, miten he säilyttävät lempilelujaan.

1. Minimalistin kirjekuorilaukku

”Pidin seksilelujani aiemmin ompeluvälineille tarkoitetussa boksissa vaatekaapissani. Olen nähnyt, että joillakin on käytössä järeämmät työkalupakit. Sellaisia, joita remppamiehet kantavat, ja niiden pohjalla on esimerkiksi aterinlaatikko erottelemassa välineitä.

Muutama vuosi sitten luovuin suurimmasta osasta kokoelmaani muuton yhteydessä, koska halusin karsia tavaroita ja olin kokeillut kaikki mielenkiintoiset vimpaimet.

Nyt rakkain ja tehokkain leluni, klitoriskiihotin, on säilössä yöpöydälläni Longchampin kirjekuorilaukussa. Lelu on oman alansa Rolls-Royce ja se vaatii arvoisensa säilytyksen.

Pienessä nahkaisessa laukussa lempparini on turvallisesti piilossa, olipa se sitten kotona tai mukanani myös matkoilla. Sinne mahtuu myös laturi sekä puhdistusaine. Muutama muu seksivälineeni on sukkalaatikon perällä, mutta niitä käytän harvoin. Ihannemaailmassani seksilelujen design olisi tyylikkäämpi ja niitä voisi pitää kotona vapaasti näkyvillä.

” Ihannemaailmassani seksilelujen design olisi tyylikkäämpi ja niitä voisi pitää kotona vapaasti näkyvillä.

Olen sinkku, mutta olen käyttänyt Womanizeriani myös kumppanin kanssa. Lisäksi masturboin muilla tavoin, varsinkin kun haluan hitaampaa mielihyvää. Klitoriskiihottimella saan orgasmin nopeimmin, jopa minuutissa, ja käytänkin sitä lähes päivittäin.” Aada, 40

Pieni klitorisvibraattori kulkee Aadan mukana tässä pussukassa.­

2. Cd-levyhyllystä lelulipastoksi

”Olen kasvattanut kokoelmaani vuosien varrella, kun olen muun muassa tehnyt reissuja Saksaan ja ostanut leluja sieltä. Lisäksi tilaan seksivälineitä nettikaupoista. Usein tulee hankittua tarjousleluja puhtaasti mielenkiinnoista.

Sopivan lipaston leluilleni löysin kirpputorilta. Siinä on ulosvedettävät hyllyt, jotka on suunniteltu dvd-levyille. Ne ja lasiovellinen kaappi mahdollistavat lelujen silmäilyn yhdellä kertaa.

Lipasto sijaitsee makuualkovissa sänkyni vieressä. Sen sisältö ei siis osu vieraiden silmään, elleivät he mene erikseen katsomaan. Tarvittaessa peitän lasioven.

” Lipaston löysin kirpputorilta. Siinä on ulosvedettävät hyllyt, jotka on suunniteltu dvd-levyille.

Ensimmäisen dildoni hankin 18-vuotiaana. Olen tällä hetkellä sinkku ja moni lelu odottaakin käyttöä sopivan kumppanin löydyttyä.

Nyt lempileluni on Satisfyer, joka kulkee lähes aina matkassa.” Minttu, 31

Minttu hankkii seksivälineitä usein alennusmyynneistä sekä ulkomaanreissuilta.­

3. Itseommeltuja pussikoita

”Lempivälineitäni pidän yöpöydän laatikossa. Niitä on siellä nyt kuusi erilaista – jokainen omassa pussukassaan. Osan niistä olen ommellut itse, osan olen ostanut.

Suosin luonnollisia kangasmateriaaleja. Sellaisia, jotka eivät nukkaa, pölytä tai värjää. Omat pussukat jokaiselle lelulle ovat tarpeen, koska niiden materiaalit saattavat reagoida toistensa kanssa, jos ne ovat samassa tilassa vierekkäin. Erityisesti silikoniset välineet liimautuvat ikävästi toisiinsa lojuessaan pitkään vierekkäin.

” Omat pussukat jokaiselle lelulle ovat tarpeen, koska niiden materiaalit saattavat reagoida toistensa kanssa.

Geishakuulat ovat omissa pakkauksissaan ja liukuvoiteet milloin missäkin.

Uusin sauvani ja klitoriskiihottimeni vuoden–kahden välein vaihtelun vuoksi. Onhan näillä myös omat parasta ennen -päiväyksensä, vaikka ne eivät mitään kiveen hakattuja olekaan. Jos lelu ei ole käytössä usein, poistan niistä paristot hapettumisvaaran estämiseksi.

Kumppanini ei ole kiinnostunut leluistani. Minulle toimii parhaiten delfiinisauvat, joissa on paljon erilaisia kiertosuuntia ja nopeuksia. Niissä g-pistetuntuma on taattu.” Anitta, 50

Anitta hankkii uusia seksivälineitä melkein joka vuosi.­

4. Se yleisin piilopaikka?

”Olemme piilottaneet puolisoni kanssa seksilelut niinkin tavallisiin paikkoihin kuin omiin vaatehyllyihimme. Se ei ole kovin kekseliästä eikä turvallistakaan, sillä meillä on pieni lapsi kotona. Pian hän saattaa ylettyä penkomaan alushousujani, joten ehkä seuraavaksi pitää harkita lukollista kaappia.

Tilasimme aikuisten joulukalenterin viime vuonna, ja se oli täynnä kivoja erotiikkavälineitä kauniissa pussissa. Sitäkin ennen meillä on ollut leluja.

Hankin ensimmäisen dildoni 17-vuotiaana. Iski pienoinen häpeä, kun äitini näki tuon ison, mustan tekopeniksen muuttaessani pois kotoa.

Entinen kumppanini ei hyväksynyt mitään seksivälineitä. Minun mielestäni seksileluissa ei ole mitään hävettävää; nehän lisäävät hyvinvointiamme.

On ok, että mieheni käyttää tekovaginaa silloin, kun minä en jaksa harrastaa seksiä. Meillä on kuitenkin hyvää seksiä yhdessä monta kertaa viikossa.” Jenna, 26

Jenna piilottaa lempilelunsa mustien alusvaatteiden sekaan.­

*Haastateltavien nimet on muutettu.