Minkä uuden taidon olet opetellut koronavuonna? Kerro siitä meille!

Oletko oppinut puhumaan uutta kieltä, seisomaan päälläsi tai kokkaamaan ihania pataruokia? Me Naiset haluaa tietää, minkä uuden asian sinä olet opiskellut pandemian aikana.

Koronavuosi on muuttanut elämäämme monin tavoin. Joillekin se on tuonut lisää vapaa-aikaa, jonka on voinut käyttää vaikkapa uuden taidon kehittämiseen.

Joku on opetellut täydellisen hapanjuurileivän leipomisen, toinen taas on hurahtanut parvekeviljelyyn tai aloittanut ukulelen soittamisen nollasta.

Jos tämä outo vuosi on tuonut elämääsi jonkin uuden ja jännän taidon, vastaa kyselyymme alla. Vastauksia voidaan käyttää Me Naisten jutuissa.

Kyselyyn pääset tästä linkistä.

Olemme sitoutuneet suojaamaan vastaajien yksityisyyttä.