Ristikkofanien unelmatesti! Arvaatko Suomen kaupungit kirjainvihjeiden perusteella? Kokeile, oletko sana-arvoitusten mestari

Mitä saa, kun yhdistää suomalaiset kaupungit ja sana-arvoitukset? Tämän testin!

Osaatko nimetä ainakin valtaosan Suomen kaupungeista? Oletko etevä ratkomaan ristikoita ja muita sana-arvoituksia?

Jos vastasit molempiin kyllä, tämä testi on sinua varten.

Näet testissä suomalaisen kaupungin nimen, josta on poistettu osa kirjaimista. Puuttuvien kirjaimien paikkaa merkitsevät viivat, yksi jokaista puuttuvaa kirjainta kohden. Kas näin:

Tehtäväsi on päätellä puuttuvat kirjaimet, tunnistaa, mistä kaupungista on kyse ja kirjoittaa vastaus. Tässä tapauksessa oikea vastaus on Vantaa:

Jos eteen tulee liian kiperä kysymys, voit kirjoittaa vastausviivalle "en tiedä". Se on ihan okei.

Onnea matkaan!

Juttu on julkaistu aiemmin Me Naisten verkkosivuilla heinäkuussa 2020.