Koukuttavia rikoksia ja ihmissuhteita! Listasimme kotimaiset rikossarjat, jotka todella kannattaa katsoa

Poimimme suoratoistopalveluista viisi kotimaista rikosdraamaa, jotka ovat katsomisen arvoisia.

1. Karkurit

C More (uutuussarja)

Karkurit-sarjan poliiseina nähdään Pirjo Longan (kesk.) lisäksi Deogracias Masomi (vas.), Anna Böhm, Pelle Heikkilä ja Matti Onnismaa.­

Uutuussarja Karkurit on rikosdraama, jossa eliittipoliisiyksikön tehtävä on löytää paenneita karkureita. Yksikön pomo on jäykähkö ja työnsä erittäin tosissaan ottava Karita Tulirinta (Pirjo Lonka). Karitan pari ja läheisin ystävä on Niklas (Kristo Salminen), joka katoaa työkeikalla kuin tuhka tuuleen ensimmäisessä jaksossa.

Jokaisessa jaksossa on eri karkuri, joka poliisiryhmän täytyy saada kiinni 48 tunnissa. Nopeatempoisuutta on korostettu ruudussa tikittävällä kellolla. Karkureina nähdään muun muassa kolmoismurhaaja (Mikko Leppilampi), identiteettivaras (Vera Kiiskinen) ja joogaguru (Antti Reini). Niklaksen löytämisestä tulee Karitalle pakkomielle, jota seurataan jaksosta toiseen.

Sarja ei yllä esimerkiksi Sorjosen tasolle, sillä hahmot ovat stereotyyppisiä ja juoni ennalta-arvattava. Mutta on se silti kelpo katsottavaa – etenkin Pirjo Longan, Anna Böhmin ja Matti Onnismaan näyttelijän työtä on ilo katsella.

2. Aallonmurtaja

C More (3. kausi tulossa 25.2.)

Tuulan (Maria Ylipää) elämä ei todellakaan ole helppoa Aallonmurtajien 3. kaudella. Kuvassa myös puoliso Upi (Turkka Mastomäki) ja Tume (Joonas Saartamo.)­

Aallonmurtaja-sarjassa seurataan Tuula (Maria Ylipää) ja Upi Aaltosen (Turkka Mastomäki) elämää.

Ensimmäisellä kaudella kaksikko pyöritti Kotkassa rikollisliigaa ja yritti siinä samalla elää mahdollisimman tavallista perhe-elämää ja pitää lapsensa poissa kaikesta hämärästä. Toisella kaudella seurattiin, onnistuuko Tuulan yritys irrottautua rikollisesta elämäntavasta.

Eihän siitä mitään tullut, ja pian alkava kolmas kausi jatkuu siitä, mihin toinen kausi loppui. Aaltosen perhe jäi rikoksistaan kiinni, ja nyt Upi istuu Kotkan-porukoineen vankilassa. Tuula joutuu luovuttamaan kotinsa ja hevosensa valtiolle ja muuttaa lasten kanssa lähiöön.

Selvitäkseen arjesta Tuula joutuu laskemaan kolikoita ja kehittelemään uusia bisneksiä. Tuulan perässä on myös sinnikäs KRP:n poliisi Korpela (Sanna-Kaisa Palo). Uusi kausi keskittyy pitkälti vankilaan, jossa Upin asemaa uhkaa väkivaltainen jengi 77.

Sarja onnistuu koukuttamaan katsojan, ja Maria Ylipää on uskottava roolihahmossaan, jossa riittää ristiriitaisuuksia. Myös Sanna-Kaisa Palo onnistuu sivuroolissaan umpirehellisenä poliisina.

3. Pohjolan laki

Elisa Viihde Viaplay

Anu Sinisalo tekee hienon roolin kylmäkiskoisena asianajotoimiston johtajana.­

Pohjolan laki -sarjaa mainostetaan lakidraamana, mutta myös siinä mennään syvälle rikosten suohon.

Päähenkilö on nuori ja kyvykäs asianajaja Matti Pohjola (Lauri Tilkanen). Hänen elämänsä lankoja pitävät käsissään puoliso Eeva Benson (Iida-Maria Heinonen) ja etenkin tämän vanhemmat.

Isä-Benson (Eero Saarinen) on tehnyt Matin varalle suuria suunnitelmia, mutta kun Matin sykemittari alkaa näyttää turhan usein yli 150:n lukemia, tämä alkaa miettiä, voiko myydä sieluaan. Yllättäen Bensonin perheen elämän sekoittaa itsemurha, mistä alkaa myös hämärien rakennus- ja vakuutussopimusten sekä syöpätapausten selvittely.

Matti joutuu koville niin työssään kuin parisuhteessaankin. Siitä pitää huolen anoppi Sofia Benson (loistava Anu Sinisalo), jolta eivät salaisuudet lopu.

Aivan kuten Karkureissa, myös tässä sarjassa Anna Böhm tekee hienon sivuroolin.

4. Ivalo

Yle Areena ja Elisa Viihde Viaplay

Pihla Viitala (vas.) on Ninan (Iina Kuustonen) sisko Marita. Keskellä Thomas (Maximilian Brückner).­

Ivalo-sarjan ensiesitys nähtiin jo vuonna 2018, mutta sarja on nyt ajankohtaisempi kuin koskaan – siinä yritetään nimittäin selvittää Lappia piinaavan virusepidemian alkuperää.

Päähenkilö on ivalolainen poliisi Nina Kautsalo (Iina Kuustonen), jonka elämään ilmestyy saksalaisen virustutkija Thomas Lorenz (Maximilian Brückner). Virus koskettaa Ninaa henkilökohtaisesti, ja yhdessä Thomaksen kanssa he yrittävät selvittää sen alkuperän ja estää leviämisen.

Mitä pidemmälle sarja etenee, sitä jännittävämmiksi juonenkäänteet käyvät. Myös kuvauspaikat ovat upeita 6,5 miljoonaa euroa maksaneessa sarjassa. Rikoksen selvittämisen lisäksi sarjassa koukuttavat ihmissuhdekiemurat – romantiikkaakaan ei ole unohdettu.

5. Paratiisi

Yle Areena

Jos missasit vuosi sitten Paratiisi-sarjan, ei hätää – se löytyy vielä Areenasta.

Sarja kertoo oululaisesta Hilkka Mäntymäestä (Riitta Havukainen), jonka pitäisi jäädä eläkkeelle, mutta joka lähteekin Espanjan Fuengirolaan selvittämään kadonneen suomalaisperheen tapausta.

No. Espanjassa onkin hieman enemmän hommia, ja Hilkan keikka venyy aina vain. Siinä kärsii tietysti Hilkan oma perhe-elämä. Hilkkaa kaipaavat Suomessa Alzheimerin tautia sairastava lääkäripuoliso Aarne (Risto Tuorila) ja aikuinen tytär Anni (Armi Toivanen).

Marja Pyykön ohjaama Paratiisi on loistosarja, jossa koukuttavat niin draama ja kuin rikoksetkin.