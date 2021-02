Tarja keksi Marimekko-kassille täysin uuden käyttötavan – katso kuva näppärästä sisustuskikasta

Suositusta logokassista on moneksi. Takapuolen allekin.

Tarjan kotona on nyt Marimekko-jakkara.­

2010-luvulla Marimekon kangaskasseja alkoi näkyä kaikkialla ympäri Suomen.

Vuoden 2015 Flow-festareilta alkanut hypetys teki ilmaisesta kassista hitti-ilmiön: kaupanpäälliskassia kaupiteltiin ja kyseltiin aktiivisesti nettikirpputoreilla. Sitä jonotettiin FB-ryhmissä ja siitä maksettiin useimmiten 20 euroa, toisinaan enemmänkin.

Kassia, jonka saa ilmaiseksi tarpeeksi isosta Marimekko-liikkeen ostoksesta, metsästää vieläkin moni.

Toiset ovat puolestaan jo luopuneet Marimekon kassin käytöstä – tai ainakin keksineet sille uutta käyttöä.

Kassista osa sisustusta

Karkkilassa asuva Tarja Koivisto, 56, on päällystänyt Marimekko-kassilla tuolin, jonka hän hankki käytettynä roskalavalta.

– Pelastin muutaman hävitykseen menossa olevan tuolin, joissa oli kiva malli. Yhden tuolin päällinen oli tummanpunainen ja se ei sopinut meidän väreihimme. Pidin pitkään taljaa sen päällä, kunnes halusin päällystää sen kevyemmällä kankaalla. Päähäni putkahti, että Marimekko-logo sopisi tyyliin täydellisesti.

Vuosien mittaan Tarjalle oli kertynyt logokasseja useampi. Hän otti yhden niistä ja kiinnitti sen nastoilla tuoliin, jossa on vaneripohja.

– Ensimmäinen kiinnitys onnistui niin hyvin, että siitä tulikin pysyväisratkaisu. Laukkuakaan ei tarvinnut leikellä, vaan se on kaksin kerroin jakkaran päällä.

Tarjan mukaan uusi kuosi raikastaa kivasti heidän keittiönsä ilmettä – ja on saanut paljon kehuja.

– Tällaisilla jutuilla on ilo sisustaa, kun hinta on niinkin edullinen kuin nolla euroa. Epätäydellisyys on minusta mielenkiintoisempaa kuin täydellisyys, ja se pätee myös kotimme sisustuksessa. Tykkään sekoittaa vanhaa ja uutta sekä kalliita ja halpoja juttuja.

Juttu on julkaistu aiemmin Me Naisten verkossa heinäkuussa 2019.