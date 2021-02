Miss Suomi All Stars -kisan yläikäraja pilaa hyvän idean – miksi kiinnostavimmat missit rajattiin pois?

Miss Suomi -kilpailun uudistuksessa olisi voinut olla aineksia niin paljon enempäänkin, kirjoittaa Me Naisten Marjut Laukia.

Tänään kerrottiin, että Miss Suomi -kilpailu uudistuu jälleen kerran, ja vuonna 2021 kisataan All Stars -konseptilla. Innostuin, sillä tutut kasvot voisivat tehdä missikisasta – tuosta omituisesta jäänteestä ajalta, jolloin kauneuskisaaminen oli vielä ok – jälleen kiinnostavan tv-spektaakkelin.

Kenellekään ei tule yllätyksenä, että Miss Suomi -kilpailu on viime vuosina menettänyt hohtonsa ja sitä on yritetty freesata milloin milläkin keinolla: on muun muassa vaihdettu aikataulua ja tehty missien ympärille jos jonkinlaista tv-ohjelmaa. Kaikesta yrittämisestä huolimatta ihmisillä on vaikeuksia muistaa hallitsevaa Miss Suomea nimeltä (Viivi Altonen) tai kasvoilta (pääkuvassa toinen vasemmalta).

Missikisat eivät syystäkään ole enää tätä päivää, joten radikaali uudistaminen sopii kuvioon paremmin kuin hyvin. Tehdään siitä sitten vaikka tosi-tv:tä, jossa persoonalla on enemmän väliä kuin ulkonäöllä.

Sitten luin, mistä Miss Suomi All Starsissa tarkalleen ottaen on kyse.

”Kyseessä on kutsuvieraskilpailu, johon osallistuu aiemmilta vuosilta tuttuja missikonkareita. Odotukset ovat korkealla, koska jokainen osallistuja on käynyt More Than Beauty Academyn missikoulutuksen”, tiedotteessa kerrottiin.

Aiemmin missin tuli olla kruunauspäivänä 18–26-vuotias, nyt kilpailuun voivat osallistua 20–27-vuotiaat.

Huomasin odotusteni olleen liian korkealla.

All Stars ei siis tarkoitakaan aiempien Miss Suomien kesken käytävää kisaa. Ikähaitari kertoo myös karua totuutta siitä, mitä on luvassa, sillä suurin osa oikeista ”missikonkareista” on yli 27-vuotiaita. Oikeastaan lähes kaikki muutamaa viime vuosien voittajaa lukuun ottamatta. Kisalle tehtiin siis täyden remontin sijaan pintamaalaus kehnohkolle pohjalle.

Ja hei ihan oikeasti, All Stars -kisassa ei enää voida etsiä mitään puhtoista ja kokematonta peräkammarintyttöä. Se tapahtui jo ensimmäisellä kierroksella. Ikärajan asettaminen on siis täysin turhaa.

Jos ruutuun halutaan kansan rakastamia missikonkareita, heitähän riittää. Armi Kuuselakin on, mitä, vasta 86-vuotias. Siinä olisivat Miss Universum -kisan ensikertalaiset kanssakilpailijatkin ihmeissään.