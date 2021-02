Kuumia kohtauksia ja ihanaa nostalgiaa! Koukuttava uutuussarja nousi Netflixin katsotuimmaksi ympäri maailman, myös Suomessa

Piipahduksia menneille vuosikymmenille ja ripaus paljasta pintaa. Firefly Lane vie ajatukset pois omasta arjesta.

Katsoitko jo Bridgertonin ja jättikö se arkeesi tyhjän aukon? Ei hätää, Netflixin uusi Firefly Lane julkaistiin juuri ja se on mitä mainioin lääke tylsyyteen. Sarja kertoo ystävyydestä niin koukuttavalla tavalla, että ensimmäisen tuotantokauden ahmaisee hetkessä.

14-vuotiaan Kate Mularkeyn (Sarah Chalke) elämään tulee säpinää, kun naapuriin muuttaa uusi tyttö. Eletään 1970-lukua. Katen päivät kuluvat Hobittia lukiessa. Silmälasit ovat suuria ja lahkeet leveitä. Katen äiti polttaa keittiössä tupakkaa ja juoruaa lankapuhelimeen.

Tien toiselle puolelle muuttavasta Tully Heartista (Katherine Heigl) tulee Katen paras ystävä. Tullyn äiti polttaa kotona pilveä ja nukkuu sohvalla päivät pitkät. Kahden hyvin eri taustoista tulevan tytön elämät nivoutuvat yhteen.

Netflixin uusin alkuperäistuotanto seuraa Katen ja Tullyn elämää 30 vuoden ajan. Noiden vuosien aikana ystävyys muuttaa muotoaan moneen kertaan – ja myös maailma ympärillä muuttuu.

Rankka tausta saa Tullyn sulkeutumaan kuoreensa ja keskittymään uran luomiseen. Kate rakastuu, saa lapsen ja uppoutuu perhe-elämään. Tästä huolimatta ystävyys ei katkea, vaikka se rakoileekin. Riitoja nähdään ensi metreiltä lähtien.

Ihana 2000-luvun alku!

Sarjan takaumat 70- ja 80-luvuille ovat toki kivoja nostalgiatrippejä, mutta loistavaa antia ovat myös ajat, joissa kuvataan 2000-luvun alkua. Ai sähköpostit voi lukea kännykästä, vau!

Nuoria Katea ja Tullya näyttelevät Roan Curtis ja Ali Skovby.­

Välillä aikaikkuna vaihtuu niin nopeasti, että katsoja joutuu hetken miettimään, missä mennään. Lisähaastetta tuo se, että Katea ja Tullya näyttelevät samat tyypit 80-luvun tapahtumista lähtien, eikä maskeerauksesta ja puvustuksesta voi aina aukottomasti päätellä elettävää ajankohtaa. Takaumat pitävät myös otteessaan, eikä tämän sarjan äärellä ehdi tylsistyä.

Firefly Lane on äärimmäisen koukuttava, jos tykkää helposta draamasaippuasta. Ei siis ole ihme, että se nousi viikonloppuna Netflixin suosituimmaksi Suomessa – ja sarjassa näyttelevän Jason McKinnonin mukaan myös 48 muussa maassa.

Ehkä yksi syy sarjan suosioon on romantiikka, sillä Tully muistuttaa etäisesti Sinkkuelämää-sarjan Samanthaa.

Pääroolissa hankala nainen

Parasta on myös, että sarjassa on Katherine Heigl. Hankalaksi naiseksi leimattu näyttelijä tekee sarjassa hienon roolisuorituksen. Heigl kutsui vuonna 2007 julkaistua Paksuna-elokuvaa seksistiseksi (teki siinä itse pääroolin). Hän on myös valittanut 17-tuntisista työpäivistään tehdessään Greyn Anatomiaa.

– Olen saattanut sanoa pari asiaa, mistä ette ole pitäneet. Mutta sitten se meni siihen, että ”hän on kiittämätön”, mikä johti siihen, että ”hän on hankala”, mikä taas johti siihen, että ”hän on epäammattimainen”. Mikä on sinusta määritelmä hankalalle? Joku, jolla on mielipide, josta et pidä? Nyt olen 42-vuotias, ja tämä ottaa minua päähän, Heigl sanoo The Washington Postin haastattelussa.

Firefly Lane perustuu Kirsin Hannahin samannimiseen kirjaan (2008), ja Netflix on luvannut, että faneja tullaan hemmottelemaan vielä toisella tuotantokaudella.