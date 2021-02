Oletko ihanasti outo? Se selviää, kun vastaat 15 kysymykseen

Mikä olisikaan parempaa kuin olla oma, ainutlaatuinen itsensä?

Outous on ihanaa, joskin kenties jossain määrin aliarvostettua. Outo ihminen uskaltaa tehdä asiat omalla tavallaan, ajatella laatikon ulkopuolelta ja erottua joukosta. Hän ei välitä, mitä muut hänestä ajattelevat – tärkeintä on, että hän itse on tyytyväinen. Miksipä sitä siis ei haluaisi olla outo?

Me Naiset haluaakin ylistää omalaatuisia oman tiensä kulkijoita. Niinpä laadimme leikkimielisen testin, jolla voit mitata omaa outouttasi. Tässä testissä ei ole oikeita tai vääriä vastauksia eikä mikään tulos ole toista parempi tai huonompi. Siispä rohkeasti kliksuttelemaan!

Jos et näe testiä yllä, pääset tekemään sen myös täällä.

Juttu on julkaistu aiemmin Me Naisten verkossa tammikuussa 2020.