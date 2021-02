Hauskaa ja koukuttavaa! Valitsimme 6 kotimaista uutuussarjaa, jotka kannattaa katsoa nyt

Komedia on vaikea laji, mutta kyllä Suomessakin osataan. Sen osoittavat Kullannuput, Aikuiset, Makkari ja pari muuta komediallista draamasarjaa.

1. Kullannuput

Yle Areena (8 jaksoa 12.2. alkaen, tv:ssä 15.2. alkaen)

Tessa (Saana Koivisto) ja Marla (Reetta Ylä-Rautio) ovat parhaita ystäviä, jotka miettivät muun muassa, voiko taloudellisen itsenäisyyden saavuttaa myymällä alushousuja.­

Kullannuput on raikas, sopivan ronski ja visuaalisesti upea komediasarja, jonka pääosassa on neljä naista: kaksi lukioikäistä ja kaksi nelikymppistä. Sarjan käsikirjoitus on oivaltavaa ja rytmi sen verran nopea, ettei keskittymiskyvytönkään ehdi pitkästyä. Ilahduttavaa sarjassa on myös se, että hahmot – etenkin nuoret – puhuvat niin kuin ihmiset oikeasti puhuvat. Teemoihin voi samastua niin Z-sukupolven edustajat kuin keski-ikää lähestyvätkin.

Avioeron jälkeen nelikymppinen Anna (Jessica Grabowsky) yrittää löytää ”sen oikean”. Anna sulkee korvansa puhuttaessa esimenopaussista ja punastuu kuullessaan sanan kyrpä.

Annan (Jessica Grabowsky) paras ystävä on rikas ja suorapuheinen Jasmin (Emilia Vuorisalmi).­

Annan tytär Tessa (Saana Koivisto) edustaa Z-sukupolvea ja on äitiään huomattavasti modernimpi. Äitiä ja tytärtä yhdistää rakkauden kaipuu. Rakkauden etsimisessä molemmat ovat ajoittain samastuttavan epätoivoisia ja kumpikin ajautuu joskus epävarmuutensa takia koomisiin tilanteisiin.

Jessica Grabowskya lukuun ottamatta pääosanäyttelijät ovat suurelle yleisölle uusia kasvoja. Tessan parasta kaveria näyttelevä Marla (Reetta Ylä-Rautio) on roolissaan ilmiömäinen. Ylä-Rautio näyttelee roolin niin hyvin, että tästä Kallion lukion kasvatista taatusti kuulemme vielä!

Kullannuput onnistuu päivittämään komedian 2020-luvulle, vaikka se ei puhtaasti komediasarja olekaan, pikemminkin romanttinen komedia.

2. Aikuiset

Yle Areena (10 jaksoa, myös 1. kausi on yhä katsottavissa)

Oona (Anna Airola) kriiseilee, ylianalysoi, muttei sievistele. Aikuiset sijoittuu Helsingin Kallioon.­

Aikuiset-sarjan toisella tuotantokaudella päähenkilö Oona (Anna Airola) on 26-vuotias, mutta kriiseilee jo keski-ikäistymisestä, kuten vakiosaunavuoroista.

Oonan hahmo on loistavasti käsikirjoitettu, ja hänen persoonaansa ymmärtävät ainakin ne, joiden aivot käyvät vilkkaasti ja ylianalysoivat kaiken. Oonan miellyttämisenhalu ja saamattomuus menevät ajoittain överiksi, mutta niihin on helppo samastua.

Anna Airola on roolissaan luonteva – hän höpöttää sujuvasti tauotta ja saa katsojankin eläytymään milleniaalien ongelmiin olipa itse minkä ikäinen tahansa.

Sarjan toisella kaudella keskiössä on yhä Oonan ja Artun (Elias Salonen) ystävyys. Kaksikon kemia koskettaa, mutta myös naurattaa. Jännitettä tulee luomaan uusi ihminen, joka sekoittaa Oonan pään.

3. Sisäilmaa

Yle Areena (3 tunnin pituista jaksoa)

Elina Knihtilän lisäksi Sisäilmaa-sarjassa näyttelevät mm. Hannu-Pekka Björkman, Sari Siikander, Milka Ahlroth, Jarkko Niemi ja Satu Tuuli Karhu.­

Sisäilmaa sijoittuu työ- ja elinkeinotoimistoon, jota johtaa pikkupomo Anneli (Elina Knihtilä). Sarja osoittaa työvoimapolitiikan epäkohtia ja saa katsojan pohtimaan järjetöntä byrokraattisuutta.

Ohjaaja-käsikirjoittaja Tiina Lymin musta huumori naurattaa – ja kenties myös itkettäisi, jos kohtalot eivät olisi niin traagisia. Ja jos ne eivät liippaisi niin läheltä todellisuutta.

Anneli yrittää kannustaa uupuneita työntekijöitään merkityksettömillä tsemppilauseilla ja baklava-leivonnaisilla, mutta eihän siitä mitään tule. Ja miten voisi tullakaan, kun yhden virkailijan pitäisi palvella 400 työtöntä kuukaudessa. Se tekee 15 minuuttia per asiakas.

Anneli on itsekin ministeriön kehittämien ”supermahdollistamismallien” uuvuttama. Anneli sinnittelee, suorittaa ja yrittää selviytyä mahdottomasta tehtävästä. Lopulta epätoivoinen Anneli sortuu epätoivoiseen tekoon.

Elina Knihtilä on loistava Annelin roolissa. Epätoivo, raivo, hysteria ja pelko näkyvät Knihtilän naamasta niin hyvin, että katsoja saisi tunnelmasta kiinni, vaikka tämä ei lausuisi vuorosanoja.

4. Makkari

Viaplay Elisa Viihde (8 jaksoa)

Makkari-sarjassa päärooleissa ovat pariskunnat, joista yhtä näyttelevät Oona Airola ja Johannes Holopainen.­

Nimensä mukaisesti Makkari-sarjassa kohtauspaikkana on makuuhuone. Lämminhenkisen sarjan jokaisessa jaksossa on aina yksi pariskunta, jonka elämän käännekohtia käsitellään. Pariskunnat nivoutuvat toisiinsa löyhästi.

Sarja perustuu pariskuntien väliseen dialogiin, joka on luontevaa. Makkarissa käsitellään suuria asioita, kuten perheen perustamisesta, kuolemaa ja yhteyttä toisiin ihmisiin luontevan arkisesti. Välillä naurattaa, välillä itkettää.

Päärooleissa nähdään muun muassa Sanna-Kaisa Palo, Heli Sutela, Inka Kallén, Mikko Leppilampi, Krista Kosonen, Peter Franzén ja Tommi Korpela.

5. Mister 8

Elisa Viihde Viaplay (8 jaksoa)

Mister 8 -sarjassa huumori on mustaa, muttei naurata samalla tavalla kuin vaikkapa Sisäilmaa-sarjassa. Kuvassa päärooleja näyttelevät Krista Kosonen ja Pekka Strang.­

Uutuussarjaa mainostetaan komediana, jossa naisella on eri mies jokaiselle viikonpäivälle. Katsojalle ei silti välttämättä avaudu heti tyylilaji, sillä ei sarja varsinaisesti naurata. Mutta se koukuttaa.

Päähenkilö Maria (Krista Kosonen) on rikas, manipuloiva toimitusjohtaja, joka haluaa kaiken. Siksi hänellä on jokaiselle viikonpäivälle oma mies (Olli Rahkonen, Chike Ohanwe, Elias Westerberg, Amir Escandari, Ville Tiihonen, Joonas Saartamo ja Jari Virman).

Miehille järjestely ei ole ongelma – onhan heillä viikossa kuusi päivää omaa aikaa. Kaiken lisäksi Maria maksaa osan heidän menoistaan.

Kuviota tulee sekoittamaan kahdeksas mies. Mister 8 eli insinööri-Juho (Pekka Strang) haluaisi Marian kokonaan itselleen ja alkaa yksi kerrallaan pelata muita miehiä pois Marian suosiosta.

Sarja muistuttaa, että perinteinen parisuhdemalli ei ole kaikkia varten. Lienee fiksu valinta, että useita kumppaneita pyörittävä päähenkilö on nainen eikä mies. Silti sarja on valitettavan heteronormatiivinen, ja hahmot stereotyyppisiä. Kiinnostavuutta olisi lisännyt, jos edes yksi Marian kumppaneista olisi ollut joku muu kuin heteromies.

6. Paras vuosi ikinä

C More (10 jaksoa, 2. kausi tulossa keväällä 2021)

Paras vuosi ikinä -sarjan Karlalla (Lotta Kaihua) ja Miinalla (Ella Lahdenmäki) on melko paha kolmenkympinkriisi.­

Komediasarjassa seurataan kolmekymppisten Karlan (Lotta Kaihua) ja Miinan (Ella Lahdenmäki) elämää. Sarjan hahmoihin voi samastua jokainen, joka miettii valintoja elämässään.

Karla päättää irtisanoutua mainostoimiston AD:n pestistään, ja Miina jätetään yllättäen 17 vuoden suhteen jälkeen. Käänteiden jälkeen kaksikko päättää pitää välivuoden ja tehdä kaikkia sellaisia asioita, joita he eivät omissa kuplissaan ole aiemmin tehneet. Joukkoon mahtuvat muun maussa huumeiden kokeileminen, orgiat ja radikaali rehellisyys.

Kaihua ja Lahdenmäki ovat rooleissaan uskottavia ja luontevia.