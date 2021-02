Eroottinen kulttielokuva, sensuellit kirjat… Romantiikan nälkäiselle löytyy nyt paljon tarjontaa – mistä kova kysyntä johtuu?

Eroottista viihdettä tuntuu nyt tuppaavan joka tuutista. Johtuuko sekin koronasta?

Ystävä kertoi ahmineensa viikonloppuna kaikki Fifty Shades of Grey -leffat putkeen. Alkuvuodesta kohistiin Netflixin Bridgerton-sarjan rohkeista kohtauksista, ja televisiossa esitettiin hiljattain uusintana 70–80-luvuilla kohahduttaneet, Sylvia Kristelin tähdittämät Emmanuelle-elokuvat.

Erotiikkaa on tarjolla myös kirjallisuuden puolella. Loppuvuodesta ilmestyi Sami Kurosen ja Ilkka Ihamäen Sensuellit iltasadut -kirja (Seven), joka ”pulppuaa romantiikkaa ja rakkautta”.

Maaliskuussa ilmestyy koronan aikana kirjoitettu novellikokoelma Kevät ilman kosketusta (Aula & co), jonka tekijöistä löytyy liuta nimekkäitä kirjailijoita. Kustantajan ennakkotiedoissa kirjaa luonnehditaan ”hehkuvaksi, yllättäväksi ja sensuelliksi”.

Kuvittelenko vain vai janotaanko nyt jotenkin aivan erityisesti erotiikkaa?

Pieni googlailu paljastaa, että eroottiset fantasiat kiinnostavat korona-ajassa monia. Sosiaalinen eristäytyminen, lockdownit, etäily ja stressi maailmantilanteesta houkuttelevat aikuisille suunnattujen viihdetuotteiden pariin.

” Mielenterveyden kannalta yllättävätkin asiat voivat osoittautua merkityksellisiksi.

Kevät ilman kosketusta -kirjan alulle saattanut Jan Erola kertoo, että idea eroottisesta novellikokoelmasta sai alkunsa viime kevään koronaviikkoina.

– Eristyksen aiheuttama läheisyysvaje synnytti ajatuksen, että tämän päivän Decameronelle voisi olla kysyntää.

Pakoon arkea (seksi)fantasiaan

Koronan alkusokin aikoihin julkisuudessa puhuttiin eniten ikäihmisten yksinäisyydestä ja eristyksestä sekä siitä, miten haastavaa lapsiperheissä oli yhdistää etätyö ja lasten tarpeet.

Sinkut unohtuivat.

– Yhä suurempi osa suomalaisista asuu yksin. Sinkkujen ja perheettömien näkökulmasta pandemia on ollut tragedia. Kontaktien katoaminen ja läheisyyden kaipuu muuttuvat sitä kipeämmiksi, mitä pidempään poikkeusaika jatkuu, Erola pohtii.

Erola uskoo, että kun arki käy voimille, fantasiamaailmat houkuttelevat.

– Tällaisina aikoina ihmiset saattavat myös uskaltautua rikkomaan rajojaan ja kokeilemaan asioita, jotka ehkä aiemmin eivät ole niin kiinnostaneet. Ihmismieli löytää keinot sopeutua kulloisiinkin olosuhteisiin. Mielenterveyden kannalta yllättävätkin asiat voivat osoittautua merkityksellisiksi.

Erola tunnistaa korostuneen kosketuksen kaipuun itsessäänkin.

– Olen aina ollut kova halailemaan, sekä miehiä että naisia. On kauheaa, että koskettaminen on nyt pakon edessä vähentynyt. Tuntuu siltä, kuin jokin raaja olisi amputoitu, niin olennainen osa ihmisyyttä kosketus on.