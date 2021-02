Kodeissa on ainakin 5 paikkaa, joita moni ei tajua siivota tarpeeksi usein – ”Ei ihme, jos ilmanlaatu ei tunnu hyvältä”

Jos haluaa kodin pysyvän hyvässä kunnossa, pelkkä imurointi ei riitä. Rakennuttaja kertoi Me Naisille, mitkä kodin huolto- ja puhdistustyöt unohtuvat helposti.

Asunto-osakeyhtiölaki määrittelee, että osakkeenomistajan on pidettävä kunnossa huoneistonsa sisäosat. Mitä se sitten tarkoittaa käytännössä?

Ainakin pintamateriaaleja, mutta myös käytännön puhdistus- ja huoltotöitä, jotka on helppo laiminlyödä. Se näkyy myös asuntorakennuttaja Bonavan myymissä kodeissa. Yritys on ottanut käyttöönsä toimintamallin, jossa noin vuoden asumisen jälkeen asunnot kierretään läpi. Samalla hoituu asuntokauppalain mukainen vuositarkastus ja asukas saa kodin teknisiin asioihin liittyvää palvelua.

Kierroksia on tehty nyt noin vuoden ajan, ja ne ovat paljastaneet, miten uutuuttaan hohtavina luovutetut kodit alkavat kerätä pinnoilleen merkkejä asumisesta.

– Hajonta on suurta. Osa kodeista on ihan tip top, mutta osa on valitettavasti aika huonossa kunnossa jo vuoden asumisen jälkeen. Se on jopa yllättänyt meidät, Bonavan asiakaspalvelupäällikkö Mia Ollila kertoo.

Ei ihme, että haisee

Usein kodin ongelmakohdat ovat sellaisia, joista asiakkaat ovat rakennuttajaan päin itsekin yhteydessä. Siksi vuositarkastuksen kohdalla käydään usein läpi myös vastuunjakoa eli sitä, mitkä asiat ovat osakkaan vastuulla, mitkä taloyhtiön.

– Varsinaisesti asumisessa opastaminen ei ole rakennuttajan asia, mutta toki asia kiinnostaa meitäkin, koska saamme paljon yhteydenottoja näitä koskien. Saatetaan kokea, että kodissa on huono ilma tai kylppärissä haisee. Kun menemme paikan päälle katsomaan, käykin ilmi, että lattiakaivo on täynnä hiuksia, joten ei ihme että haisee.

” ”Käykin ilmi, että lattiakaivo on täynnä hiuksia.”

Kädestä pitäen

Lattiakaivon putsaus ei kuitenkaan ole ainoa kodin kunnossapitotyö, joka tuppaa unohtumaan. Mia Ollila kertoo, että Bonavan kierroksilla on havaittu eniten puutteita näissä kodin kohdissa:

Laattasaumat, erityisesti seinän ja lattian väliset silikonisaumat. ”Tämä on selkeä ykkönen. Jos kylpyhuonetta ei pestä, saumat kellastuvat, mutta jos saumoja harjataan kovasti, silikonit lähtevät repsottamaan.” Tulo- ja poistoilmaventtiilit. ”Ne ovat usein pölyn peitossa, eikä ole ihme, jos ilmanlaatu ei tunnu hyvältä.” Lattiakaivon puhdistaminen. ”Ei ole ollenkaan tavatonta, että lattiakaivoa ei osata puhdistaa, ja siksi sen siivoaminen näytetään asiakkaalle kädestä pitäen.” Sauna. ”Lauteiden ja laattojen puhdistamisesta tulee myös paljon kysymyksiä.” Keittiön rasvasuodatin. ”Jos sitä ei ole puhdistettu, meille tulee palautetta, että miksi ilmanvaihto ei vedä.”

Asumistaitojen puute ei ole sinänsä mikään ihme, sillä niitä ei opeteta missään. Monet asiat joutuu oppimaan kantapään kautta.

Bonava on tehnyt asiakkaitaan varten opetusvideoita yleisimmistä kodin siivous- ja huoltotöistä laattasaumojen puhdistamisesta palovaroittimen testaamiseen.

– Meille on tärkeää, että asukas viihtyy uudessa kodissaan ja osaa pitää siitä huolta, jotta koti pysyy hyvänä vuosikausia, Mia Ollila sanoo.

Myös Marttojen sivuilta löytyy paljon hyviä ohjeita kodin kunnon ylläpitoon – sekä siivouskalenteri, jossa listataan yleisimmät putsausta vaativat kohdat.

Juttu on julkaistu aiemmin Me Naisten verkossa marraskuussa 2018.