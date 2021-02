Kullannuput-sarjassa nähdään ilmiömäinen nuori näyttelijä, josta kuulemme vielä – 5 syytä, miksi tv-uutuus kannattaa katsoa

Uudessa komediasarjassa äänessä ovat naiset. Viivi Huuskan ohjaama Kullannuput on raikas, hauska, sopivan ronski ja visuaalisesti kuin vaahtokarkki.

Tv:ssä ja Yle Areenassa alkaa pian uusi komediallinen draamasarja Kullannuput. Katsoimme kahdeksanosaisen sarjan ennakkoon. Se on hauska, raikas, sopivan ronski ja ehdottomasti katsomisen arvoinen. Siihen on viisi syytä.

1. Naiset pääosissa ja tekijöinä

Sarjan päähenkilöinä nähdään kaksi lukioikäistä (vas. Marla ja Tessa) sekä kaksi nelikymppistä (oik. Anna ja Jasmin).­

Kullannuppujen tekijäjoukko on naisvoittoinen – suurin osa tekijöistä on naisia tai naisoletettuja. Pääosissa nähdään neljä naista: Jessica Grabowsky, Saana Koivisto, Reetta Ylä-Rautio ja Emilia Vuorisalmi. Sarjan on ohjannut Viivi Huuska. Käsikirjoituksesta vastaavat Olga Palo, Sarri Schonert ja Jarno Lindemark. Alkuperäisideankin takana on nainen, Riina Kullas.

Suomalainen komedia on ollut vuosikymmenet miesten hallussa, mutta toivottavasti tekijäjoukko monipuolistuu. Kullannupuissa ei Spede- tai Kummelit-aikojen jäänteitä näy, mikä on pelkästään hienoa. Sarja onnistuu päivittämään komedian 2020-luvulle, vaikka se ei puhtaasti komediasarja olekaan, pikemminkin romanttinen komedia.

Ohjaaja Viivi Huuska.­

Sarja tuntuu raikkaalta, mikä on raikkaan tekijäjoukon ansiota. Kullannuput on Viivi Huuskan ensimmäinen ohjaustyö televisioon, ja Jessica Grabowskyä lukuun ottamatta pääosanäyttelijät ovat suurelle yleisölle tuoreita kasvoja.

2. Reetta Ylä-Rautio on ilmiömäinen

Marla (vas.) ja Tessa (oik.) ovat erottamattomat – ja he todella puhuvat kaikesta keskenään.­

Sarjan pääosassa on nelikymppinen Anna (Jessica Grabowsky), joka avioeron jälkeen yrittää löytää ”sen oikean”. Anna on yksi sarjan perinteisimmistä hahmoista. Hän sulkee korvansa puhuttaessa esimenopaussista ja punastuu kuullessaan sanan kyrpä.

Nykyaikaan Annan päivittää hänen lukioikäinen tyttärensä Tessa (Saana Koivisto). Äitiä ja tytärtä yhdistää romanttisen rakkauden kaipuu. Rakkauden etsimisessä molemmat ovat ajoittain samastuttavan epätoivoisia ja kumpikin ajautuu joskus epävarmuutensa takia koomisiin tilanteisiin.

Rikas Jasmin (vas.) on Emilia Vuorisalmen ensimmäinen rooli näyttelijänä. Vierellä Anna, jota näyttelee draamoista tuttu ja palkittu Jessica Grabowsky.­

Tessan paras ystävä on teinitaiteilija Marla (Reetta Ylä-Rautio) ja Annan supervarakas Jasmin (Emili Vuorisalmi). Marla ja Jasmin ovat parhaita ystäviään ronskimpia persoonia. Jasmin elää yläluokkaista elämää, mutta hänen itsevarman kuorensa alla kytee tajuton vanhenemisen pelko.

Vasta 17-vuotias Reetta Ylä-Rautio on räiskyvävä Marlana ilmiömäinen. Ylä-Rautio näyttelee roolin niin hyvin, että tästä Kallion lukion kasvatista taatusti kuulemme vielä! Marlan suuhun on käsikirjoitettu hauskoja ja oivaltavia repliikkejä, jotka Ylä-Rautio lausuu niin hyvin, että katsoja saa haukkoa henkeään.

Ilkka Villi (oik.) esittää mukavaa kukkakauppias-Kimiä, joka on Tessan (vas.) isä ja Annan ex-puoliso.­

Myös muut pääosanäyttelijät ovat kuin luotuja rooleihinsa ja heidän kemiansa toimii kameran edessä.

3. Teemoihin samastuu niin Z-sukupolvi kuin keski-ikää lähestyväkin

Kullannuppujen kestoteemoina ovat ystävyys ja rakkaus. Samalla käsitellään muitakin ajankohtaisia kysymyksiä: voiko taloudellisen itsenäisyyden hankkia myymällä käytettyjä pikkareita, miten suhtautua FOBOon (Fear of Better Options) ja miksi vaikeat ihmissuhteet kiehtovat meitä ja eksäkin alkaa kiinnostaa, kun hän löytää uuden.

Sarjan voi olettaa olevan suunnattu Z-sukupolvelle, mutta ehkä tekijät ovat ajatelleet myös keski-ikäistyviä. Näkökulmat ovat raikkaita, ja katsoja voi löytää samastuttavia teemoja omasta iästään riippumatta.

4. Rytmi on nopea ja dialogi luontevaa

Myös sarjan käsikirjoitus on oivaltavaa ja rytmi sen verran nopea, ettei keskittymiskyvytönkään ehdi pitkästyä.

Kieli on virkistävän suoraa. Etenkin sarjan nuorten puhe kuulostaa luontevalta. Tähän on vaikuttanut se, että yksi sarjan käsikirjoittajista, Olga Palo, on ottanut selvää siitä, miten nuoret oikeasti puhuvat 2020-luvulla.

5. Visuaalista ilotulitusta

Sarjan ohjaaja Viivi Huuska on alun perin valokuvaaja. Hän on tehnyt musiikkivideoita muun muassa Vesalalle, Zara Larssonille, Pete Parkkoselle ja Cheekille. Huuskan tausta ja tyyli näkyvät sarjan visuaalisuudessa. Kahdeksan jakson pituinen sarja on alusta loppuun visuaalista, vaahtokarkkimaista ilotulitusta, ja sen jokainen pysähtynyt kuva on kuin valokuva.

Lavastus ja puvustus ovat harkitusti yliampuvia ja hiottuja. Se toimii, ja Kullannuput on visuaalisesti ehkä hienoin suomalaissarja aikoihin.

Heini Erwing vastaa sarjan lavastuksesta.­

Sarjan puvustus on stylisti Minttu Vesalan käsialaa.­

Kullannuput Yle Areenassa pe 12.2. alkaen, tv:ssä 15.2. alkaen.