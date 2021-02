Tunnistatko maailman kaupungit vain yhden kuvan perusteella? Testaa, saatko kaikki 15 oikein

Oletko Suomessa viihtyvä kotihiiri vai kokenut maailmanmatkaaja? Testi paljastaa, kuinka hyvin tiedät, miltä maailman kaupungit näyttävät.

Tämä tässä on Sydneyn oopperatalo, mutta sitä ei tässä testissä kysytä.­

Suomalaiset ovat melko taitavia maantiedossa – etenkin silloin, kun on kyse Euroopasta. Moni pärjäsi hyvin testissämme, jossa piti tunnistaa Euroopan pääkaupungit kuvan perusteella.

Myös Suomen maantieto on tietysti kansalaisilla hallussa. Jo yli 300 000 suomalaista on testannut, osaako sijoittaa kotimaan kaupungit kartalle. Suurin osa on suoriutunut testistä varsin kiitettävin arvosanoin.

Kun katse kohdistetaan koko maailmaan, voi aika monella mennä kuitenkin sormi suuhun.

Kokosimme yhteen valokuvia maailman tunnetuista kaupungeista ja niiden ikonisista maisemista ja maamerkeistä. Saattaapa mukana olla jokunen tunnettu kylä tai osavaltiokin. Osaatko yhdistää kuvan oikeaan paikkaan? Epäilemme, että useamman kysymyksen kohdalla joudut hieman miettimään!

Jos et näe testiä yllä, pääset tekemään sen tästä.