”Mun pää on täynnä marsun kuvii...” Listasimme 2000-luvun hittibiisit, jotka kuullaan hulvattomalla tavalla väärin

Mukaan mahtuu muun muassa kummittelua baarin pihalla ja Kaija Koon lytätty nenä.

Villejä rubiineja, karhunpoikaa hellivä käärme, varoen juokseva karhu... Siinä muutama klassikkoesimerkki väärin kuulluista biiseistä.

Vaan on sitä vastaavia tapauksia uudemmankin musiikin puolella. Vuonna 2017 Paula Vesala julkaisi Muitaki ihmisii -hittinsä. Pian julkaisun jälkeen hän päätyi julkaisemaan myös kappaleen sanat, koska eräs kuulija oli ihmetellyt, laulettiinko yhdessä kohdassa tosiaan ”mun pää on täynnä marsun kuvii”.

Vesala oikaisi Facebookissa, että todellisuudessa sanat kuuluvat ”mun pää on täynnä vaan sun kuvii”. Ihan herttaisiahan ne marsutkin olisivat toki olleet!

Vesala ei suinkaan ole 2000-luvun suosikkiartisteista ainoa, jonka sanoitukset herättävät hämmennystä. Sen voi todeta esimerkiksi Vauva.fi-keskustelupalstaa selaamalla. Sellaisista keskusteluketjuista kuin ”Väärin kuullut laulunsanat”, ”Väärin kuulemasi biisin sanat?” ja ”Väärin kuullut lyriikat” löytyy satojen kommenttien verran biisejä, joiden sanoitukset ovat hämmentäneet ihmisiä.

Päätimme säästää sinut kommenttiketjujen kahlaamiselta ja poimimme seasta hauskimmat kuulokömmähdykset tämän vuosituhannen hiteistä. Kas tässä, ole hyvä:

Mikä ihmeen hiiri?

Haloo Helsinki! on yksi viime vuosien menestyneimmistä suomalaisista yhtyeistä, eikä sekään ole säästynyt vääriltä lyriikkatulkinnoilta. Erityisesti kappale Beibi on ihmetyttänyt monia. Tällaisia versioita siitä on muodostunut kuulijoiden mielissä:

Beibi! / Tartu muhun kiinni / Beibi! / Oon sun erohiiri

Tai vaihtoehtoisesti:

Beibi! / housunharohiiri!

Oikeasti kyseinen kohta kuuluu näin:

Beibi! / Tartu muhun kiinni / Beibi! / Oon sun heroiini

Oi ruotsalainen ystäväni

Johnny Cash versioi vuonna 2002 Nine Inch Nailsin koskettavan kappaleen Hurt. Harmi vain, että moni kuuli sanat jokseenkin koomisella tavalla väärin:

What have I become, my Swedish friend

Todellisuudessa kysymys siitä, mitä kertojasta oli tullut, ei ollut suunnattu ruotsalaiselle ystävälle, vaan rakkaimmalle ystävälle:

What have I become, my sweetest friend

Kummittelua vai kaukokaipuuta?

Maija Vilkkumaan Totuutta ja tehtävää on herättänyt hämmennystä useammassakin keskustelijassa. Mitä kertosäkeessä oikein lauletaan? Ehkä kaukokaipuusta?

Ja Karibia on maa, mut...

Tai kenties pubin edustasta?

Ja baarin piha on aaaaaa, mut...

Onko pihalla peräti aaveita?

Ja baarin pihal on haamut...

Vai kertooko laulu sittenkin A:n oppilas Piasta?

Vain Pia on aaaaa, mut...

Ei sentään. Oikeasti kertosäe nimittäin menee näin:

Ja pahimpia on aamut, joiden päättymistä ei näy.

Kuka lyttäsi Kaijan nenän?

Kaija Koo on jatkanut menestyksekästä uraansa myös 2000-luvulla. Mutta mitä vuoden 2010 hitissä Vapaa oikein lauletaan? Kenties näin:

Mä rakennan kotini yksin, / mä parannan nenäni yksin, / ja pakotan pitämään itseni koossa.

Ei Kaijan nenä sentään ole kokenut kovia, vaan hän parantaa minänsä:

Mä rakennan kotini yksin, / mä parannan minäni yksin, / ja pakotan pitämään itseni koossa.

Kevyesti jatkoille

Hetken tie on kevyt on ollut pinnalla peräti kahdesti viimeisten vajaan kahden vuosikymmenen aikana. Alun perin Tehosekoittimen vuonna 2002 julkaiseman biisin nosti uudelleen suosituksi Laura Närhi kymmenen vuotta myöhemmin. Kaksi esittäjää ei ole estänyt kuulemasta balladia väärin. Eräskin keskustelija ajatteli, että ”biisissä mennä huristellaan kaltaisensa kanssa jostain baarista samalla taksilla jatkoille”:

Ei etäisyys, ei vuodetkaan / Ei mikään meitä erota / Ja hetken tie on kevyt taksiin kulkea.

Kun tosiasiassa loppu kuuluu: Ja hetken tie on kevyt kaksin kulkea.

Bileet Taavilla!

Eräs kuulija tulkitsi mielessään Roope Salminen & Koirat -bändin ja Ida Paulin Madafakin darra -hittiä näin:

Mä vihaan tätä madafakin darraa, / taas oon Taavil, koitan huijata karmaa.

Hän oletti Taavin olevan ”joku ystävä, jonka luona ryypiskellään”. Oikeasti biisi menee näin:

Mä vihaan tätä madafakin darraa, / tasottavil koitan huijata karmaa.

Tanssi sä, mulla on tässä vähän muuta tekemistä...

Lady Gagalla on sellainen liuta hittejä, ettei ihme, jos mukaan mahtuu myös väärin tulkittuja lyriikoita. Sellainen on esimerkiksi tämä versio Just Dance -biisistä:

Just dance, I masturbate

Vaikka Gaga, jos kuka, voisi varmasti laulaa silmiään räpäyttämättä itsetyydytyksestäkin, kyseisessä kappaleessa hän kuitenkin yksinkertaisesti pyytää pyörittämään levyä:

Just dance, spin that record babe

Mummoa taluttaen

Vieläkö muistat hiphopia ja iskelmää yhdistelleen Elokuun? Entäpä miten heidän Saatilla-hittinsä kuuluikaan? Ehkä näin:

Kesäyössä, vaeltaa, lupauksein mun rinnallain. / Taluttaa mummoo mukanaan, saatan olla saatilla.

Ei, tällä kertaa ei saateltu mummoa turvallisesti kotiin, vaan kyseessä on ilmeisesti nuorten rakastavaisten yhteinen kotiinpaluu:

Kesäyössä, vaeltaa, lupauksein mun rinnallain. / Taluttaa mua mukanaan, saatan olla saatilla.

Millainen ilma on suolisää?

Moni tuntuu olevan suorastaan vakuuttunut siitä, että Jenni Vartiainen laulaa Made in heaven -kappaleessaan suolisäästä. Siis näin:

En sano mitään / Tarvin nyt vaan suolisää / suolisää

Yksi keskustelija on sitä mieltä, että Jenni olisi itsekin tajunnut lausuvansa levyllä epäselvästi. Hän kertoo, että livenä Jenni ”artikuloi tarkoituksellisen selvästi suA lisää”.

Väistämätön saunailta

Olisitko arvannut, että Apulannan tunnetuimpiin kappaleisiin lukeutuvan Hiekan voi tulkita myös näin?

Saunailtaa ei voi estää / perennahiekkaa ei voi kestää

Heinolan poikien saunailloista sen enempää tietämättä voi kuitenkin aika kovalla varmuudella sanoa, että niistä ei tässä biisissä ole kyse. Kertosäe kuuluu nimittäin seuraavasti.

Savuna ilmaan ei voi estää / verenä hiekkaan ei voi kestää

Totta vai kalavaletta?

Lauri Tähkän hitti Palavaa vettä on sekin herättänyt kummastusta. Mitä se Late oikein laulaa, ehkä huijatuksi tulemisesta?

Onko olemassa kalavaletta / jonka alla sydän tuntee että / kivi sydämessä sulaa rintaan

Oikeasti kertosäe kuuluu luonnollisesti biisin nimen mukaisesti näin:

Onko olemassa palavaa vettä / jonka alla sydän tuntee että / kivi sydämessä sulaa rintaan

Tirppakaveri

Eräs kommentoija kertoi lapsensa laulaneen Chisun Sabotagen mukana:

Ja kohta nuolen haavoja / Syviä ja suolaisia / Kun mikään ei tunnu miltään / Tipu korvaa ystävää

Lapsi ei kuulemma uskonut, vaikka hänelle kerrottiin, ettei kappaleessa sanota ”tipu”, vaan ”kipu”. Olemme tarinan kertojan kanssa vakaasti samaa mieltä siitä, että tipuversio olisi huomattavasti söötimpi!

Juttu on julkaistu aiemmin Me Naisten sivuilla heinäkuussa 2019.