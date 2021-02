Nyt on kuumaa! Listasimme 10 erotiikkaa tihkuvaa telkkarisarjaa, jotka ovat katsomisen arvoisia

Kaipaatko sutinaa, joko katsoit Bridgertonin? Listasimme telkkarisarjat, joita katsoessa tunnelma kotisohvalla sähköistyy.

Tämän talven ehdoton sarjatapaus on Bridgerton. Epookkidraama ampaisi heti ilmestyessään suoratoistopalvelun ykköseksi ja nousi kuukaudessa Netflixin kaikkien aikojen katsotuimmaksi sarjaksi.

Kiihkein sarjan ympärillä pyörivä kuhina on liittynyt siihen, että Bridgerton suorastaan tihkuu erotiikkaa. Ei ole mikään ihme, että sille tuntuu olevan nyt korona-aikana tilausta. Bridgertonin kaltaiset sarjat tuovat kaivattua eskapismia kotisohville ja helpottanevat pahinta romantiikan nälkääkin, kun tosielämän deittailu on jäänyt monilla vähemmälle.

Listasimme Bridgertonin innoittamana joukon muita suoratoistopalveluista löytyviä televisiosarjoja, jotka kutkuttelevat vatsanpohjaa romanttisilla ja kuumilla kohtauksillaan. Ja sitten vain sohvalle!

1. Rakkaus & anarkia

Tämä ruotsalainen draamasarja todellakin täyttää romantiikan nälän. Menestynyt konsultti Sofie (Ida Engvoll) palkataan pelastamaan kustantamo digiajan murroksessa. Naimisissa oleva kahden lapsen äiti Sofie saa työkaverikseen huomattavasti itseään nuoremman it-teknikon, Maxin (Björn Mosten), ja kaksikon välille kehittyy kutkuttava jännite. Katsoja ei voi olla koukuttumatta Sofien ja Maxin viihdyttävään flirttileikkiin, mutta heidän suhteessaan on kyse myös jostain paljon syvemmästä ja suuremmasta kuin pelkästä flirtistä. Jakso jaksolta on pakko nähdä, syveneekö suhde. Kaiken lisäksi sarjassa kuvataan naisen seksuaalisuus häpeilemättä ja realistisesti.

Missä: Netflix

2. Normaaleja ihmisiä

Ylistetty, ihana draamasarja kertoo Irlannissa pikkukaupungissa asuvien Mariannen ja Connellin suhteen kehittymisestä lukiovuosista yliopistoon. Marianne ja Connell ovat epätodennäköinen pari, mutta jokin heitä vetää yhteen. Seksikohtauksia on runsaasti, ja ne on toteutettu uskottavasti. Päähenkilöiden välillä vallitsee koko sarjan läpi hillitön lataus, kun heidän on teeskenneltävä koulussa välinpitämätöntä, vaikka kuinka tekisi mieli.

Missä: Yle Areena

3. Fleabag

Phoebe Waller-Bridgen näyttelemä ja käsikirjoittama Fleabag on räävitöntä draamakomediaa. Palkittu sarja kertoo Fleabagina tunnetusta naisesta, joka rämpii hankalien perhesuhteiden ja henkilökohtaisen tragedian keskellä ja harrastaa irtosuhteita. Toisella kaudella mukaan hyppää pappi (Andrew Scott), lempinimeltään ansaitusti Hot Priest. Fleabagin ja papin välinen kielletty himo ja rakkaus kutkuttaa. Etenkin kohtaus, jossa pappi pyytää Fleabagia polvistumaan kirkon tunnustuskopissa, sai katsojat villiintymään.

Missä: Amazon Prime Video

4. Girls

Ilmiöksi joitakin vuosia sitten noussut Girls sisältää paljon seksiä, mutta ei yritä olla seksikäs. Sarjan seksikohtaukset ovat realistisia, aitoja ja kömpelöitäkin, eivätkä missään nimessä aina romanttisia. Ajoittain sarja onnistuu olemaan kaikessa aitoudessaankin yllättävän eroottinen.

Missä: HBO Nordic

5. Outlander

Diana Gabaldonin suosittuun kirjasarjaan perustuva Outlander tunnetaan kiihkeistä seksikohtauksistaan. Sarja kertoo toisen maailmansodan aikaisesta sairaanhoitajasta Clairesta (Caitriona Balfe), joka aikamatkaa 1700-luvun Skotlantiin. Siellä hän rakastuu komeaan skottisoturiin Jamieen (Sam Heughan), josta on tullut lukemattomien katsojien päiväunien kohde. Ilahduttavinta on se, että seksiä tarkastellaan sarjassa naisnäkökulmasta: Claire on aktiivinen tekijä, ja Jamie keskittyy partnerinsa nautintoon.

Missä: Viaplay, Netflix, HBO Nordic

6. Sinkkuelämää

Vaikka Sinkkuelämää on nykysilmin katsottuna paikoin varsin vanhentunutta kamaa, yhtä asiaa ei voi kieltää: sarjalla oli valtava vaikutus siihen, miten seksistä ja deittailusta puhuttiin 1990-luvun lopulla ja 2000-luvun alussa. Seksiä sarjassa riittää, mistä kiitos kuuluu tietysti erityisesti Samanthalle (Kim Cattrall).

Missä: HBO Nordic

7. Sense8

Sense8 kertoo kahdeksasta eri puolilla maailmaa asuvasta ihmisestä, joilla on telepaattinen yhteys toisiinsa. Visuaalisesti herkullinen, eri maiden ja hahmojen välillä hyppivä omaperäinen sarja sisältää runsaasti eroottista latausta. Sarjaa on kiitelty myös moninaisuudesta: on miespari, naispari, transhahmo ja tummaihoisia sekä aasialaisia hahmoja, joiden kaikkien näytetään harrastavan seksiä. Erityisesti erään jakson mielikuvituksekas, mentaalinen ryhmäseksikohtaus nostattaa sellaisen latauksen, että hiki tulee.

Missä: Netflix

8. L-Koodi

L-koodi oli aikanaan varsin poikkeuksellinen sarja. Se toi queer-naisten rakkaus- ja seksielämän ennennäkemättömällä tavalla televisioruutuihin; ei mieskatseen läpi, kuten pornolla on tapana, vaan aidosti naisten itsensä näkökulmasta. Ja erotiikkaa sarjassa riittää: Pride.com on laskenut, että kuuden kauden aikana L-koodissa ehdittiin nähdä 97 seksikohtausta.

Missä: Elisa Viihde Viaplay

9. Game of Thrones

Kaikkien aikojen suurin fantasiasarja Game of Thrones muistetaan juonittelusta ja taistelukohtauksista, mutta etenkin ensimmäisillä kausilla sarja puhututti seksikohtaustensa vuoksi. Paikoin seksi kuvattiin sarjassa väkivaltaisesti ja ongelmallisestikin, mutta kausien varrella mukaan mahtui myös aitoa romantiikkaa. Muistamme lämmöllä etenkin Jon Snow’n ja Ygritten luolakohtausta.

Missä: HBO Nordic

10. You Me Her

You Me Her -sarjaa mainostettiin sen alkaessa television ensimmäiseksi polyromanttiseksi komediaksi. Sarjassa keski-ikäinen pariskunta ottaa suhteeseensa kolmanneksi pyöräksi maksullisen seuralaisen. Kuumia kohtauksia, kommelluksia ja mustasukkaisuuttakin riittää. Sarjassa on jotain hauskan retroa, ja jos kestää jenkkisarjoista tuttuja kliseitä, on se varsin viihdyttävää katsottavaa.

Missä: Netflix