Moni suomalainen tekee erittäin yleisen mokan keittäessään teetä – lopputuloksena maku muuttuu kitkeräksi

Tavallinen virhe teen valmistuksessa on väärä lämpötila. Teesommelier kertoo helpon niksin, joilla lämpötilan saa oikeaksi ilman mittaria.

Vihreää senchaa. Valkoista teetä. Mustaa Earl Greytä.

Teesanasto ja -lajit alkavat olla tuttuja suomalaisille, jotka nauttivat koko ajan enemmän ja yhä laadukkaampia teelajeja.

Harvassa ovat enää ne hetket, kun teen ystävälle on tarjolla vain keltainen Lipton-pakkaus. Mutta sitäkin tapahtuu vielä.

Teesommelier Anna Grotenfelt-Paunonen on työskennellyt alalla yli kymmenen vuotta. Hän törmää toisinaan yhä tilanteisiin, joissa vesi lämmitetään mikrossa ja tarjoillaan teepussin kanssa.

– Monessa ravintolassa ja kahvilassa irtotee koetaan vaivalloiseksi. Kun kahvia voi keittää melkein nappia painamalla, irtoteen valmistaminen on tuntemattomampi konsepti.

Hän hämmästelee, kuinka suomalaissa huippuravintoloissa ja hotelleissa ei ymmärretä hyvän teen arvoa. Tämä tarkoittaa, että vaikkapa laadukkaalla aamupalalla voidaan edelleen tarjoilla tukusta ostettua pussiteetä.

– Otan aina varmuuden vuoksi omat teet mukaan, kun lähden reissuun. Kun hyvää teetä on tarjolla, juon tietenkin sitä. Käytän omaa teetäni ainoastaan silloin, kun tarjolla on sellaista, joka ei anna minulle juodessa iloa ja elämystä.

Mutta mitä mieltä teeammattilainen on tavallisten suomalaisten teenvalmistustavoista?

Me Naiset pyysi Annaa listaamaan yleisempiä virheitä sekä keinoja, joilla teen saa maistumaan paremmalta.

Veden lämpötila

”Erittäin tavallinen virhe teen valmistuksessa on väärä lämpötila. Moni sanoo, että ei tykkää vihreästä teestä, koska se on liian kitkerää. Kun olen kysynyt, että miten he ovat hauduttaneet teen, usein vastauksena on ’kiehuva vesi’.

Teessä on ohjeistukset hauduttamiseen. Mitä herkempi ja arvokkaampi tee on, sitä matalampi on veden lämpötila. Jos suosituksia ei seuraa, teestä tulee kitkerää ja se pilaa maun. Suosituslämpötilat alkavat tavallisesti 60 asteesta. Mustaa teetä voi hauduttaa 95 asteessa.”

Valmistus- ja juoma-astiasto

”Toinen tavallinen virhe on se, että ei välitetä, missä tee valmistetaan. Jotkut käyttävät jopa kahvinkeitintä teeveden lämmittämiseen.

” Ravintoloissa käytetään samoja astioita teen ja kahvin tarjoilemiseen, vaikka niille pitäisi olla omat astiat.

Olen huomannut, että joissakin ravintoloissa käytetään samoja astioita teen ja kahvin tarjoilemiseen, vaikka niille pitäisi olla aina omat astiat. Kahvin maku tarttuu helposti teehen, joka on herkkä raaka-aine.”

Hauduttamistila

”Teen makuun vaikuttavat monet asiat. Eri lajikkeilla on erikokoiset lehdet, joita on pieniä, isoja, rullattuja… Isolehtiset ja rullatut teet vaativat liikkumistilaa, että ne kehittyvät oikeanlaisiksi. Pussiteeksi sopii vain tietynlainen hienojakoinen tee; maku ei yleensä pääse kehittymään pusseissa riittävästi.

Myös pienet hauduttimet eli teepihdit ovat käteviä, mutta harva tee on niin pienijakoista, että pääsee kunnolla kehittymään sellaisessa – vaikka joisi vain yhden teekupillisen.

Ideaalitilanteessa tee hautuu kannussa tietyn ajan ja tietyssä lämpötilassa.

Jos teet vasta kiinnostavat ja haluaa tutustua niihin, juomansa voi hyvin hauduttaa perusteekannussa. Mutta jos haluaa syventyä, voi harkita oman mallisia teekannuja sekä astioita eri teelajeille, kuten vaikkapa omansa ovat viineille ja konjakeille.”

Seuraa lämpötilaa

Jos käytössä ei ole vedenkeitintä, jossa on säädettävä lämpötila, oikean lämpötilan voi arvioida kolmella tavalla:

”Lämpömittarilla voi mitata kiehuneen veden ja tarkistaa, missä vaiheessa se on oikean lämpöistä kiehumisen jälkeen.” ”Jos veden kiehauttaa keittimessä eikä lämpömittaria ole, voi kupin pohjalle kaataa ensin noin sentin kylmää vettä ja sitten kuuman veden. Tee lisätään vasta jälkikäteen.” ”Ennen vanhaan seurattiin kiehutettavan veden kuplia. Kun vedessä on pienenpieniä kuplia, on se yleensä 60–70 asteista. Vähän isommat kuplat kertovat 80-asteisesta vedestä. Kun vesi on jo levotonta, mutta ei kiehu vielä, se on yleensä 90–95-asteista.”

Anna Grotenfelt-Paunonen nauttii teensä usein viinilasista.­