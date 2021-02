Kun kenkään meni lunta, mies soitti poliisille Ruotsissa – listasimme 16 muuta tilannetta, joissa tekisi mieli kilauttaa 112:een

Kun astuu kotona eteisessä vesilammikkoon juuri, kun on laittamassa kenkiä jalkaan.

Kun istuu vessassa ja huomaa, että edellinen kävijä on käyttänyt wc-paperin loppuun eikä ole tuonut tilalle uutta.

Kun joku on vienyt oman autopaikan tai kolannut lumet autopaikalle.

Kun lämmittää mikrossa ruokaa, ja siitä tulee ulkolaidoilta räjähtävän kuumaa, mutta sisus on vielä aivan jäässä.

Kun on kauppajonossa, ja takana oleva tulee liian lähelle hengittämään niskaan.

Kun viini loppuu kesken illanvieton, ja Alko on jo mennyt kiinni.

Kun kahvilassa on kymmeniä laatuja erikoiskahveja, mutta teenjuojille on vain yhtä pahaa pussiteetä.

Kun alkaa sataa vettä juuri sinä päivänä, kun sateenvarjo on jäänyt kotiin.

Kun on liikenteessä, ja kännykästä loppuu akku.

Kun on päättänyt nukkua viikonloppuna pitkään, mutta herääkin automaattisesti kuudelta.

Kun on jo keittänyt itselleen kahvit, ja tajuaa, että maito on loppu. Jos itse kahvi on loppu, tarvitaan jo kriisipuhelinta.