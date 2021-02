Kun Lola Odusoga julkaisi somessa uikkarikuvan, vastareaktio oli välitön: ”Kenenkään ei pitäisi joutua sietämään vastaavaa”

Lola Odusogaa harmittaa netissä kukoistava tökeryys ja kielteisyys. – Kyse on käytöstavoista ja kanssaihmisten arvostuksesta. Siitä, miten armollisesti tai armottomasti suhtaudumme toinen toisiimme.

Muotteihin tai ulkoa annettuihin määreisiin mahtuminen on asia, jota vastaan Lola Odusoga on kapinoinut oikeastaan siitä asti, kun hänet valittiin Miss Suomeksi vuonna 1996.

Kaksikymmentäviisi vuotta sitten julkisuudessa keskusteltiin vuolaasti Lolan ihonväristä, ärräviasta ja reisien koosta.

Viime aikoina on hälisty hänen painostaan ja kehonsa mitoista. Pieni kohu aiheesta roihahti tämän vuoden alkupäivinä.

Se alkoi, kun Lola julkaisi Instagramissaan hyvän fiiliksen uikkarikuvan itsestään laiturilla, pyyhe uumallaan, juuri avantoon pulahtaneen ihmisen euforiaa hehkuen.

Vastareaktio oli välitön. Tuntematon mies kynäili Lolan inboxiin ikävän privaviestin: ”pitääkö niitä läskejä esitellä?”

Lola julkisti viestin somessaan nostaakseen keskustelun aiheeksi ne kielteiset asenteet, joita liian moni ihminen joutuu kohtaamaan.

– Somessa murskataan monen nuoren ja aikuisenkin itsetunto kommentoimalla ulkonäköä ja muutenkin kiusaamalla. En nosta kommentteja esiin saadakseni itsevarmuutta tai kehuja seuraajiltani, vaan jotta asiasta keskusteltaisiin ja ihmisten käytös muuttuisi, hän sanoo.

– Olen ollut ulkonäköni takia arvostelun kohteena lapsesta asti. Jonkun tuntemattoman kuittailu ei minua hetkauta.

Lola muistuttaa, että kaikkien lähtökohta ei ole samanlainen. Jollekulle yksittäisellä kommentilla voi olla tuhoisa vaikutus.

– Kyse on käytöstavoista ja kanssaihmisten arvostuksesta. Siitä, miten armollisesti tai armottomasti suhtaudumme toinen toisiimme. Ja siitä, mitä toisen ulkonäöstä on ok sanoa ja mitä ei.

– Kenenkään ei pitäisi joutua sietämään vastaavaa, Lola Odusoga sanoo.

Mitä Lola huomasi, kun hän tutki aiempia haastatteluitaan äitinsä keräämästä leikekirjasta? Entä missä Lola ajattelee ainakin onnistuneensa vanhempana? Ja miten Lolan lapset reagoivat, kun äidiltä tullaan kysymään nimikirjoitusta? Lue Lola Odusogan koko haastattelu Me Naisten uusimmasta numerosta 5/2021. Tuoreen digilehden voit lukea täällä.