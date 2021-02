Mitä koirarotua muistutat henkisesti? Vastaa 12 kysymykseen ja saat tietää, oletko kuin tarmokas terrieri vai uskollinen noutaja

Oletko älykäs kuin bordercollie vai sähäkkä kuin jackrussellinterrieri?

Tiesitkö, että Suomessa on jo enemmän koiria kuin Helsingissä asukkaita? Tilastokeskuksen mukaan Suomessa on yhteensä noin 700 000 koiraa.

Karvakavereiden suosio ei ole mikään ihme: koira on monelle rakas perheenjäsen, joka vaikuttaa lisäksi myönteisesti omistajansa terveyteen.

Ensimmäinen asia, jota koirasta haaveileva pohtii on tietenkin se, millainen koira sopisi juuri omaan perheeseen. Tehtävä ei ole välttämättä helppo, sillä valinnanvaraa on runsaasti. Suomessa on Kennelliiton mukaan rekisteröitynä noin 320 erilaista koirarotua.

Kansainvälinen koiranjalostusliitto FCI on jakanut koirarodut kymmeneen ryhmään, esimerkiksi sellaisiin kuin lammas- ja karjakoirat, terrierit ja seura- ja kääpiökoirat.

Suomen suosituin koirarotu on jo vuosia ollut labradorinnoutaja. Kymmenen suosituimman rodun listalle mahtuvat myös suomenajokoira, saksanpaimenkoira ja jackrussellinterrieri. Eikä sovi unohtaa, että rotukoirien lisäksi Suomessa on tuhansia hurmaavia sekarotuisia.

Vaikka kaikki koirat periytyvät sudesta, ovat koirarodut keskenään todella erilaisia niin ulkonäöltään kuin luonteeltaan. Terrierit ovat yleensä tarmokkaita ja valppaita, bordercolliet älykkäitä, mäyräkoirat melko itsepäisiä.

Oletko koskaan pohtinut, mitä koirarotua muistutat luonteeltasi? Nyt se selviää. Laadimme nimittäin testin, joka paljastaa, mitä koirarotua muistutat henkisesti.

Juttu on julkaistu aiemmin Me Naisten digissä 03/2020.