Me Naisten viikkohoroskooppi – katso, mitä tähdet lupaavat sinulle 27.1.–2.2.

Härkä, jos laitat sekä järjen että tunteet peliin, voitat kaikki esteet.

OINAS 21.3.–19.4.

Pidä mielesi avoinna, niin et tee erehdyksiä. Keskustele suunnitelmistasi ihmisen kanssa, joka on sinulle palveluksen velkaa, niin saat apua. Kumppanisi tukee sinua pyrkimyksissäsi tehdä arjestasi helpompaa. Näytä, miten paljon häntä arvostat.

HÄRKÄ 20.4.–20.5.

Älä anna vastoinkäymisten estää tavoittelemasta unelmiasi. Jos laitat sekä järjen että tunteet peliin, voitat kaikki esteet. Käytä älyäsi voittaaksesi puolellesi myös vastahakoiset tyypit. Parisuhteesi on muutostilassa. Ole reilu ja halukas kompromisseihin.

KAKSONEN 21.5.–21.6.

Asenteesi ja käytöksesi vaikuttavat siihen, mihin suuntaan asiat lähtevät etenemään. Huolehdi keskeneräisten töiden saattamisesta maaliin. Joku yrittää painostaa sinua vetoamalla tunteisiin. Varo, ettet tule paljastaneeksi salaisuuksia.

RAPU 22.6.–22.7.

Huolehdi velvollisuuksistasi, niin vältät tarpeettomat taistelut. Se, että tulet ylipäänsä toimeen toisten kanssa, on jo paljon. Opettele uusi taito, josta voi olla myös taloudellista hyötyä. Joku harhauttaa sinua, jos jätät yksityiskohdat huomiotta.

LEIJONA 23.7.–22.8.

Et ehkä pidä ympärilläsi tapahtuvista muutoksista, mutta jos pinnistelet, löydät hyviäkin puolia. Kuuntele tarkasti, mitä muilla on sydämellään ja ole valmis kompromisseihin, jotka säilyttävät rauhan. Suoruus ja rehellisyys kannattavat.

NEITSYT 23.8.–22.9.

Kiinnitä huomiota raha-asioihin ja ihmissuhteisiin. Saavutat suuria, jos tavoittelet unelmiasi positiivisella asenteella. Pidä parempi huoli terveydestä ja fyysisestä hyvinvoinnista. Tiedossa on hämmennystä, jos kommunikointi ei ole rehellistä.

VAAKA 23.9.–22.10.

Panosta elämänlaatuun. Älä anna tyytymättömyyden vallata mieltä. Käytä taitoa ja tietoa selättääksesi vastoinkäymiset. Käyttäydy vastuullisesti ja harkitse mahdolliset seuraukset ennen kuin teet päätöksen. Rakkaus rikastuttaa elämääsi.

SKORPIONI 23.10.–22.11.

Keskity taitojesi kartuttamiseen ja vältä joutumasta riitaan ihmisen kanssa, jota rakastat. Auta ystävää, joka tarvitsee apua. Kyseenalaistat asiat, joihin olet aiemmin uskonut. Käy läpi arvosi ja valintasi, niin löydät takaisin oikealle polulle.

JOUSIMIES 23.11.–21.12.

Hämmennyt, jos kuuntelet ihmistä, jolla on taipumus venyttää faktoja. Tee itse päätökset vain älyyn ja tosiasioihin perustuen. Älä tee virhettä, jolla on vaikutusta ihmissuhteisiin. Harkitse ennen kuin lähdet mukaan johonkin, mitä et voi kontrolloida.

KAURIS 22.12.–20.1.

Intuitiosi ohjaa sinua oikeaan suuntaan. Suunnittele toimesi tarkasti äläkä pysähdy ennen kuin olet määränpäässä. Kuulet itseäsi koskevaa kritiikkiä. Ota siitä opiksi, se kannustaa yrittämään kovempaa ja olemaan kunnioittavampi muita kohtaan.

VESIMIES 21.1.–19.2.

Kuuntele sydäntäsi, älä ihmisiä, jotka yrittävät kääntää mielipiteitäsi. Löydät uuden tavan tienata rahaa. Paljasta tunteesi rakastamallesi ihmiselle ja ole valmis sitoutumaan. Tartu eteesi tulevaan tilaisuuteen. Älä luota kaikkiin tai joudut pettymään.

KALAT 20.2.–20.3.

Pyri tekemään vaikutus ihmiseen, jota rakastat. Ystävällinen eleesi muuttaa suhteenne dynamiikkaa. Tee töitä vähäeleisesti kunnes olet valmis paljastamaan tulokset kaikille. Saat väärää tietoa, varmista kaikki ennen kuin jaat mitään eteenpäin.