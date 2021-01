Mitä tarkoittavat Megxit ja hanhinyrkki? Testaa, miten hyvin pärjäät uudissanavisassa

Kotuksen uudissanalistassa on mitä ihmeellisempiä sanoja. Oletko kuullut – ja tiedätkö niiden merkityksen?

Nyt on taas se aika vuodesta, kun Kotus eli Kotimaisten kielten keskus on julkaissut koosteen ajankohtaisista sanoista. Tällä kertaa Kotuksen sanatietokantaan lisättiin runsaat 4 000 sanaa. Suuri osa sanoista on uudissanoja, mutta joukossa on myös sellaisia ajankohtaisia sanoja, joita käytettiin paljon vuonna 2020.

Poimimme 10 kiinnostavaa sanaa. Testaa, tiedätkö niiden merkityksen.

Lisää sanapoimintoja löydät Kotuksen sivuilta. Jos haluat säilyttää jännityksen, niitä kannattaa vilkaista vasta testin tekemisen jälkeen.