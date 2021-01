Hehkutettu kotimainen sarja näkyy vihdoin Areenassa – Iina Kuustonen elämänsä roolissa ja 5 muuta syytä katsoa Ivaloa

Joko olet nähnyt Ivalon? Lapin maisemat, hengästyttävät juonenkäänteet sekä nimekäs näyttelijäjoukko tarjoilevat todelliset tv-kliimaksit.

Eläköön! Vuonna 2018 ensiesityksensä saanut draamasarja Ivalo on saapunut vihdoin Yle Areenaan.

Alun perin Elisa Viihde -palvelussa ilmestynyt suomalais-saksalainen Ivalo koukuttaa jo ensimmäisillä minuuteilla. Lumiset maisemat nostattavat kylmät väreet. Erämaiden kauneus välittyy televisioruudusta, ja heti tekee mieli matkustaa Lappiin. Sarja on mitä mainiointa markkinointia Pohjois-Suomen talvelle.

Suomen tunnetuimmat näyttelijät hytisivät Helsinki–Ivalo–Vadso–Nuorgam–Utsjoki-akselilla kuvauksissa, jotka kestivät sata päivää. Kylmimpänä kuvauspäivänä oli pakkasta -38,5 astetta. Kameroita jouduttiin pitämään lämpimänä toppatakkien ja hiustenkuivainten avulla.

Ivaloon käytettiin 6,5 miljoonaa euroa; se tekee sarjasta yhden kaikkien aikojen kalleimman Elisa Viihteellä. Suomen ulkopuolella sarjaa on markkinoitu nimellä Arctic Circle eli Napapiiri.

Moottorikelkkamainoksenakin ohjelma voisi toimia. Ensimmäisissä jaksoissa ajellaan paljon kelkoilla ja tunturimaisemat tuntuvat entistä viileämmiltä. Kuvauksissa oli mukana 30 moottorikelkkaa.

Jos ei anna moottorikelkkojen invaasion häiritä, Ivalo on yksi viime vuosien parhaimmista televisiosarja monestakin syystä:

1. Iina Kuustonen tekee upean poliisiroolin

Iina Kuustosen roolihahmo Nina on poliisi ja esikoululaisen Venlan äiti Ivalo-sarjassa.­

Ivalon paikallispoliisin Nina Kautsalon rooli on yksi näyttelijä Iina Kuustosen suurimpia rooleja. Iina kertoi aiemmin Me Naisille, että hän treenasi sarjaa varten muun muassa aseen käyttöä sekä opiskeli taistelulajeja ja tutustui Lapin poliisin toimintaan.

Nina on erittäin nokkela ja kunnianhimoinen poliisi, joka saa epätavallisen tehtävän: virusepidemian estämisen ja siihen liittyvien sivujuonten selvittämisen. Hänen vapaa-aikansa menee kehitysvammaisen lapsen yksinhuoltajana, jolla on ongelmallinen suhde lapsen isään Eskoon (Mikko Leppilampi).

2. Ninan ja Maritan sisarussuhde toimii hyvin

Nooh, onhan tässä kliseistäkin vastakkainasettelua: toinen on menestynyt poliisi, toinen huono-onnisempi viruksen kantaja.­

Poliisi-Ninalla on bilettävä sisko, Marita (Pihla Viitala), joka sairastuu virukseen. Siskosten suhde on jo valmiiksi tulehtunut, ja uusi tilanne tuo lisää ristiriitoja. Jännite heidän välillään on suuri, mutta suhteessa näkyy myös lempeyttä ja lähentymistä. Jotkut sisarkohtaukset ovat niin herkkiä, että melkein tulee roska silmään.

3. Janne Kataja on vaihteeksi vakavassa roolissa

Niilo Aikio (Janne Kataja) on Ninan aisapari ja loistava valinta rooliin. On piristävää nähdä koomikkona tunnettu Janne välillä vakavammassa roolissa. Hän kuitenkin osaa laukoa toisinaan vitsejä, jotka keventävät tilannetta. Niilo ja Nina täydentävät toisiaan upeasti työparina.

4. Englantia, venäjää ja saksalainen virustutkija

Mitä tapahtuu, kun saksalainen tiedemies (Maximilian Brückner) joutuu keskelle Lapin erämaata?­

Lapin lisäksi Ivalo-sarjassa käydään Helsingissä ja ulkomailla. Virustutkija Thomas Lorenz (Maximilian Brückner) ei ehdi paljon kotonaan olla, kun hänet määrätään Lappiin tutkimaan virusta. Ninaa käsketään auttamaan saksalaista Thomasta työssä, joka sisältää paljon verta ja lääketieteellisiä termejä. Mutta romantiikkaa ja vaikeita ihmissuhteitakin on kuvioissa mukana.

Ulkomaalaiset näyttelijät sekä venäjän, saksan ja englannin kieli tuovat sarjaan kansainvälistä tunnelmaa, joka taatusti auttaa markkinoimaan sekä Ivalo-sarjaa että -paikkakuntaa.

5. Hannes Suominen ja muut huikeat näyttelijät

Hannes Suominen ja Taneli Mäkelä.­

Ihana Hannes Suominen kuuluu myös Ivalon näyttelijäjoukkoon, joka on hengästyttävän monipuolinen muutenkin. Sarjassa on huimat 73 puheroolia, ja siinä nähdään paljon tuttuja kasvoja, kuten Anu Sinisalo, Kari Ketonen, Taneli Mäkelä, Maria Ylipää, Lena Meriläinen ja Kari Hietalahti sekä monia muita.

6. Lestadiolaisuus yllättävänä sivujuonena

Hannes Suomisen Ivalo-rooliin linkittyvät myös lestadiolaisuus ja prostituutio, joiden kombo tuo lisää jännitettä hengästyttävän vauhdikkaasti etenevään sarjaan. Uskonnollinen näkökulma on erikoinen valinta: sivujuonineen se tuo virkistävän tvistin suomalaiseen tv-sarjaan.

Ivalo sunnuntaisin Yle TV1:llä klo 21.05, uusinta maanantaisin klo 22. Kaikki 10 jaksoa Yle Areenassa.