10 kirjaa, joiden ilmestymistä emme malta odottaa – mukana Saara Turusen ja Florence Givenin uutuudet

Museot ovat kiinni, teatterit suljettu. Mutta onneksi mikään ei voi viedä meiltä lukemista! Valitsimme kutkuttavimmat ja odotetuimmat kevään tulevista uutuuskirjoista.

Parikymppisen lontoolaisen feministin ja somevaikuttaja Florence Givenin kirjan nimi kertoo paljon: Olen upea, mutta en sinun mieliksesi. Slutshaming, kauneusihanteiden vapautus, kehorauha – Florencella on tärkeää asiaa ja häntä kuunnellaan sekä somessa että bestseller-listoilla.

Florence Given.­

Florence Given: Olen upea, mutta en sinun mieliksesi (Atena) ilmestyy 16. maaliskuuta.

Näyttelijä, kirjailija ja ex-kansanedustaja Jani Toivola on kirjoittanut aiemmissa omaelämäkerrallisissa teoksissaan taustastaan (Musta tulee isona valkoinen) sekä ensimmäisistä hetkistään isänä (Kirja tytölleni).

Tulevassa kirjassa Toivola ruotii rakkautta sekä maskuliinisuutta, kehoa ja seksuaalisuutta oman elämänsä ja kohtaamiensa miesten kautta ja tuulettaa samalla perinteistä mieskuvaa.

Jani Toivola: Rakkaudesta (Kosmos) ilmestyy 22. huhtikuuta.

Ruotsalaisen Alex Schulmanin omaan sukuhistoriaan pohjautuvan Polta nämä kirjeet -romaanin raastava rakkaustarina oli monelle tajunnanräjäyttävä lukukokemus. Seuraavaksi suomeksi ilmestyvässä Eloonjääneet-romaanissa veljekset matkustavat maan toiselle laidalle levittääkseen äitinsä tuhkat torpan viereen, jossa kukaan heistä ei ole käynyt 20 vuoteen. Hitti taitaa tulla tästäkin kirjasta.

Alex Schulman: Eloonjääneet (Nemo) ilmestyy 22. maaliskuuta.

MTV3-kanavan uutisankkuri, toimittaja Aino Huilaja irtisanoutui, muutti pakettiautoon ja lähti puolisonsa ja koiransa kanssa kiertämään Eurooppaa. Irtiotto sai valtavasti mediahuomiota. Korona sotki suunnitelmat, ja Huilaja palasi Suomeen, mutta mitä kaikkea mobiilielämä ehti opettaa? Siitä kertoo tuleva kirja Pakumatkalla.

Aino Huilaja: Pakumatkalla (Otava) ilmestyy helmikuussa.

Arvostetun ja omaperäisen (näytelmä)kirjailija Saara Turusen uusi teos on eittämättä kotimaisen kirjakevään Tapaus. Esittelytekstissä pohditaan, ”voiko vakavasti otettava kirjailija kirjoittaa rakkaudesta”. Vastaus on kyllä! Sitä me janoamme!

Saara Turunen: Järjettömiä asioita (Tammi) ilmestyy maaliskuussa.

Hollantilainen Selma van de Perre, 98, toimi toisen maailmansodan aikana juutalaisten vastarintaliikkeessä, joutui keskitysleirille ja – selvisi. Hänen tarinansa täytyy kuulla. Sittemmin hän päätyi ulkomaankirjeenvaihtajaksi Lontooseen, jossa asuu edelleen.

Selma van de Perre: Nimeni on Selma – juutalaisen vastarintataistelijan muistelmat (Tammi) ilmestyy tammikuussa.

Hauskempi kuin Sally Rooney, epätoivoisempi kuin Fleabag, luonnehditaan brittiläisen Emma Jane Unsworthin kiitettyä ja palkittua Aikuiset-kirjaa. Sen pääosassa on kolmekymppinen Jenny, jonka elämässä juuri mikään ei ole Insta-kelpoista.

Emma Jane Unsworth: Aikuiset (Tammi) ilmestyy maaliskuussa.

Brittiläinen Deborah Levy kirjoittaa omaelämäkerrallisen trilogian avauksessa kaikesta tärkeästä: lapsuudenkodistaan, isänsä poliittisesta aktivismista, tyttöjen vähättelystä, äitiyden intohimosta, naiseudesta sekä pakottavasta halusta kirjoittaa ja ajatella.

Deborah Levy: Mitä en halua tietää (Schildts & Söderströms) ilmestyy huhtikuussa.

Nuoren ruotsalaisen juristin Sofia Rönnow Pessahin kohuttu esikoisromaani listaa erään Sonian mies- ja naiskumppanit, janoaa rakkautta sekä pohtii, voiko itsetuntoa rakentaa vuoteen kautta.

Sofia Rönnow Pessah: Elämäni miehet (Johnny Kniga) ilmestyy kesäkuussa.

Pariisilainen kustannuspäällikkö Vanessa Spingora koki lyhyen suhteen tunnetun kirjailijan Gabriel Matzneffin kanssa vuosikausia sitten. Spingora oli 13, Matzneff 50. Aikuiset katsoivat vierestä. Kesti pitkään, ennen kuin Spingora ymmärsi, miten väärin se kaikki oli. Maailman piti muuttua välissä.

Vanessa Spingora: Suostumus (WSOY) julkaistiin aiemmin tammikuussa.