Sinkkuelämää palaa telkkariin! Spekuloimme, voiko sarja onnistua yllättämään – 3 uhkaa ja 4 mahdollisuutta

Kyllä, totta se on. Sinkkuelämää palaa televisioon 10 uudella jaksolla. Voiko sarja onnistua uudistumaan, vai onko luvassa totaalinen pettymys? Arvioimme.

Pois alta, Sinkkuelämää on pian täällä taas! Tai no, ainakin Carrie, Miranda ja Charlotte. Eivätkä he ole enää sinkkujakaan. Mutta täältä tullaan joka tapauksessa!­

Vuosia sitä on spekuloitu ja siitä on haaveiltu – ja nyt se viimein tapahtuu.

Sinkkuelämää palaa televisioon.

Rakastettu sarja ilahdutti katsojia vuosina 1998–2008. Sen jälkeen Carrie, Miranda, Charlotte ja Samantha nähtiin kahdessa Sinkkuelämää-elokuvassa vuosina 2009 ja 2010. Viime treffeistä ystävysnelikon kanssa on siis ehtinyt vierähtää jo yli 10 vuotta.

Sarja palaa uudistuneena ja kantaa nimeä ”And Just Like That...”. The Hollywood Reporterin mukaan uusi, HBO Maxilla julkaistava sarja on 10 jakson pituinen. Sarjan kuvaukset alkavat myöhemmin tänä vuonna.

Rooleissa nähdään tutut Sarah Jessica Parker (Carrie), Cynthia Nixon (Miranda) ja Kristin Davis (Charlotte). Sarjan isä Darren Star ei ole mukana projektissa, mutta ohjaaja Michael Patrick King on nimetty uuden sarjan vastaavaksi tuottajaksi. Myös Parker, Nixon ja Davis tuottavat sarjan.

Kaikki kolme näyttelijää ilmoittivat Sinkkuelämän paluusta ja julkaisivat Instagram-tileillään lyhyen traileripätkän. New York -kuvilla herkutteleva traileri ei kerro tulevasta sarjasta vielä mitään, mutta kutkuttelee taatusti superfaneja:

Huomasitko puuttuvan nimen?

Kyllä vain. Riemastuttavaa Samanthaa näytellyttä Kim Cattrallia ei uudessa sarjassa nähdä. Se ei ole varsinainen yllätys, sillä Cattrallin ja Sarah Jessica Parkerin tulehtuneet välit ovat nousseet uutisotsikoihin useaan otteeseen vuosien varrella.

Cattrall on kritisoinut julkisesti muun muassa sitä, että sarjan muut näyttelijät saivat huonompaa palkkaa kuin pääosaa näytellyt Sarah Jessica Parker. Cattrall on itse kuvaillut välejään kolmeen muuhun sarjan näyttelijään ”myrkyllisiksi” ja todennut, ettei nelikolla ollut tosielämässä mitään yhteistä.

Kim Cattrall ja Sarah Jessica Parker välit ovat tosielämässä tulehtuneet.­

Vuonna 2018 Kim Cattrall julkaisi Instagram-tilillään tulenkatkuisen, Sarah Jessica Parkerille osoitetun viestin. Tuolloin veljensä menettänyt Cattrall syytti Parkeria tekopyhyydestä.

– Sinun jatkuvat yhteydenottosi ovat kipeä muistutus siitä, kuinka julma todella olit silloin ja nyt. Et ole perhettäni. Et ole ystäväni.

Uhka vai mahdollisuus?

Mutta mitä kymmenosaiselta And Just Like That... -sarjalta voi odottaa?

Spekuloikaamme! Listasimme asiat, joita odotamme – ja asiat, jotka voivat mennä pahasti pieleen.

Uhat:

1. Ei Samanthaa. Itsevarma ja seksipositiivinen Samantha oli monen mielestä Sinkkuelämän paras hahmo. Voiko uusi sarja toimia ilman häntä? Ovatko Carrie, Miranda ja Charlotte yksinkertaisesti liian tylsiä ilman Samanthaa? Se jää nähtäväksi.

2. Osataanko sarja tuoda tähän päivään? Sinkkuelämää oli aikansa tuote. Monet sarjan juonikuviot eivät enää kestä lähempää tarkastelua, vaan tuntuvat kiusallisen vanhentuneilta. Eräässä jaksossa Carrie järkyttyi poikaystävänsä biseksuaalisuudesta, muu kolmikko tuomitsi tuon tuosta Samanthan seksiseikkailut ja Charlotte lopetti työnsä mentyään naimisiin. Lisäksi sarjassa nähtiin kymmenen vuoden aikana vain pari hahmoa, jotka eivät olleet valkoihoisia.

Uuden sarjan on osoitettava heti alkuunsa, että se onnistuu tuomaan Sinkkuelämän ja sen hahmot 2020-luvulle.

Muistatko tämän jakson? Carrie oli hullaantunut uudesta poikaystävästään, kunnes sai tietää tämän olevan biseksuaali. ”En ole edes varma, että biseksuaalisuutta on olemassa”, Carrie totesi jaksossa. Auts.­

3. Onnistuuko juoni yllättämään? Uuden sarjan juonikuvioista ei tiedetä vielä mitään. Alkuperäissarja pyöri vahvasti sinkkuuden ja deittailun ympärillä, mutta kun viimeksi näimme Carrien, Charlotten ja Mirandan, kukaan heistä ei ollut sinkku. Jaksavatko katsojat enää kiinnostua Carriesta ja Kihosta, Mirandasta ja Stevestä tai Charlottesta ja Harrysta?

Kun kaikki on tavallaan jo nähty, vaarana on myös se, että uuden sarjan käsikirjoitus sortuu yrittämään liikaa kohauttaakseen. Kun kolmas Sinkkuelämää-elokuvaprojekti muutama vuosi sitten kuopattiin, samalla paljastui muutama elokuvaa varten tekeillä ollut juonikuvio. Elokuvan käsikirjoituksesta selvisi, että Samantha olisi rakastunut Mirandan teini-ikäiseen poikaan, ja Mr. Big eli Kiho olisi kuollut sydänkohtaukseen. Toivomme todella, että vastaavia juonikuvioita ei tulevassa sarjassa nähdä.

Mahdollisuudet:

1. Viisikymppisiä naisia pääosissa – ihanaa! Televisiosarjat ovat täynnä pari–kolmekymppisiä. Siksi on upeaa, että uusi Sinkkuelämää tuo ruutuun kypsään viidenkympin ikään ehtineet Carrien, Mirandan ja Charlotten.

Voisiko uusi sarja keskittyä deittailun ja romanttisen rakkauden sijaan viisikymppisten naisten väliseen ystävyyteen? Se voisi tuntua yllättävänkin tuoreelta.

Viisikymppisen ystävyyden juhlaa – kyllä kiitos!­

2. Poliittisesti valveutunut Carrie? Alkuperäisessä Sinkkuelämässä nähty Carrie oli usein melko, no, tylsä hahmo. Carrie ei varsinkaan ottanut kantaa – eräässä jaksossa jopa selvisi, ettei kolmekymppinen Carrie ollut koskaan äänestänyt vaaleissa.

Vuonna 2018 Sarah Jessica Parker kertoi kuitenkin The Hollywood Reporterille , että Carrie olisi ”saanut virtaa” #metoo-liikkeestä.

– On vaikea kuvitella, ettei hän olisi halunnut kirjoittaa siitä, puhua siitä ja että hänellä ei olisi ollut mielipidettä. Se olisi ollut rikasta maaperää Carrielle.

Toivomme, että And Just Like That... esittelee aiempaa aktiivisemman Carrien.

3. Uusia, monipuolisempia hahmoja? Sinkkuelämää on kritisoitu siitä, että kaikki sarjan pää- ja sivuhahmot ovat valkoihoisia. Se tuntuu oudolta, varsinkin, kun sarja sijoittuu monikulttuuriseen New York Cityyn.

Voitaisiinko uudessa sarjassa nähdä monipuolisempia hahmoja? Kenties Samanthan jättämä aukko antaa siihen mahdollisuuden. Kim Cattrall itse toivoi vuonna 2017, että Samanthan paikalla voitaisiin tulevaisuudessa nähdä tummaihoinen tai latinalaisamerikkalainen näyttelijä. Myös Mirandan näyttelijä Cynthia Nixon on esittänyt samanlaisia toiveita.

Mitä kuuluu Carrielle ja Kiholle vuonna 2021?­

4. Nostalgia riittää. Moni skeptikko saattaa olla sitä mieltä, että Sinkkuelämää ei voi onnistua uudistumaan tarpeeksi ollakseen kiinnostava enää vuonna 2021. Sarjan tosifanit eivät kuitenkaan välttämättä kaipaa sen suurempia uudistuksia – heille voivat riittää tutut, turvalliset hahmot ja ihana New York -tunnelmointi. Niille tuntuu olevan tilausta nykyisessä, epävarmassa maailmassa.

Sen voi päätellä innokkaista kommenteista, joita on Sarah Jessica Parkerin Instagram-päivityksen alle on sadellut:

– OMG!!!!! Tätä maailma tarvitsee juuri nyt!

– Tämä pelasti koko päiväni ja koko vuoteni.

– Tapahtuuko tämä oikeasti? Sano kyllä, jooko! Tämä olisi juuri sitä mitä tarvitsemme tällaisena hulluna aikana.