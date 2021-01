Tällaisia ovat meemit, jotka paljastavat totuuden horoskooppimerkistäsi – 24 hulvatonta kuvaa kiteyttää etenkin ne pimeät puolet

Horoskooppimerkkien syvimpään olemukseen voi tutustua meemien kautta. Osuuko?

Horoskooppimerkki voi kertoa luonteesta yhtä sun toista. Oma aurinkomerkki saattaa paljastaa esimerkiksi sen, millainen ihminen on ystävänä tai riitatilanteissa. Eri merkeillä on tietysti myös vahvuutensa ja pimeät puolensa.

Lue myös: Kenelle on luvassa intohimoinen alkuvuosi? Vuosihoroskooppi 2021 kertoo, ketä lykästää rakkauden, työn ja rahan saralla

Me Naiset on laatinut jokaiselle aurinkomerkille omat luonneanalyysinsa. Kaikkein nopeimmin eri merkkien syvimpään olemukseen pääsee kuitenkin kiinni, kun tutustuu horoskooppimeemeihin.

Kokosimme Instagramista joukon meemejä, jotka kiteyttävät jotain olennaista kustakin aurinkomerkistä. Parhaat horoskooppimeemit löytyvät englanninkielisiltä tileiltä – sosiaalisesta mediasta löytyy useita yhden horoskooppimerkin ruotimiseen keskittyneitä huumoritilejä. Kokosimme kunkin merkin hauskimmat meemit alle.

Jos oman aurinkomerkkisi meemit eivät tunnu samaistuttavilta, saatat tunnistaa itsesi kuu- tai nousumerkkiisi liitetyistä meemeistä. Voit selvittää oman kuumerkkisi tätä kautta ja nousumerkkisi täältä.

Oinas (21.3.–19.4.)

Kunnianhimoinen oinas haluaa olla aina paras kaikessa – eikä hyväksy tappioita helposti.

Raha-asioissa impulsiivinen oinas ei ole kovinkaan hyvä vastustamaan mielitekoja, olivat ne sitten miten turhia tahansa.

Härkä (20.4.–20.5.)

Härällä on pitkä muisti. Hän antaa anteeksi, mutta ei koskaan unohda, mitä teit sen tietyn päivän tiettynä hetkenä.

Ruokahan se on aina mielessä. Nautiskeluun taipuvainen härkä on oikea kulinaristi.

Kaksonen (21.5.–21.6.)

Kaksonen on taitava lukemaan muita, liikkuu vikkelästi tilanteesta toiseen ja sopeutuu uuteen vaivatta. Siksi kaksosta pidetään tyyppinä, jolla on monta persoonaa. Kaksosen monet eri puolet saattavat joskus hämmentää merkin itsensäkin.

Kaksonen ihastuu helposti – ja siirtyy usein eteenpäin vähintään yhtä pikaisesti.

Rapu (22.6.–22.7.)

Rapu arvostaa turvallisuutta. Hän on koti-ihminen, joka viettää kaikkein mieluiten illan itsekseen sohvalla.

Rapu on herkkä tyyppi. Ominaisuus kääntyy helposti itseään vastaan: rapu voi olla piikikäs ja oikukas, eikä anna helpolla anteeksi. Jos rapu suuttuu, läheisten kannattaa olla vähän varpaillaan.

Leijona (23.7.–22.8.)

Leijona on varsin lämmin ihminen, mutta lämpöisten tunteiden osoittaminen ei aina ole hänelle helppoa.

Leijona nauttii valokeilassa paistattelusta, vaikka ei sitä mielellään ääneen myönnäkään.

Neitsyt (23.8.–22.9.)

Älykäs ja ahkera neitsyt työskentelee mielellään itsekseen eikä siedä pomottamista. Hän hoitaa usein muidenkin hommat, sillä vain silloin neitsyt tietää, että ne tulee hoidettua kunnolla.

Kun muut ihastelevat maailmanpyörää, tarkkanäköinen neitsyt huomaa vain turvallisuusriskin.

Vaaka (23.9.–22.10.)

Vaaka on niin miellyttävä ihminen, että muut ihastuvat häneen usein kuin vahingossa.

Vaaka on tunnettu päättämättömyydestään. Nopeat valinnat eivät ole merkin juttu, oli kyse sitten isoista päätöksistä tai siitä, mitä katsoisi telkkarista tänään.

Skorpioni (23.10.–22.11.)

Skorpioni on usein toisten mielestä kiinnostava tyyppi salaperäisyytensä vuoksi, mutta merkki ei niin vain päästä muita lähelleen.

Skorpionin vahvuus on kyky paneutua ja sukeltaa suoraan syvyyksiin. Merkki on taitava etsimään tietoa ja ratkaisemaan mysteerejä – joskus vähän liiankin taitava.

Jousimies (23.11.–21.12)

Elämäniloinen jousimies janoaa elämäänsä jatkuvasti uusia seikkailuja ja on aina menossa. Se on asia, joka jousimiehen läheisten on vain kestettävä.

Toiset ajattelevat ennen kuin puhuvat, mutta jousimies ei kainostele sanoissaan. Merkki on varsinainen totuuksien laukoja ja kertoo mielipiteensä, vaikka muut eivät sitä haluaisikaan kuulla.

Kauris (22.12–20.1.)

Sinnikäs ja perusteellinen kauris on varsin taipuvainen ylianalysointiin ja saattaa vatvoa asioita loputtomiin.

Kauris on ihmissuhteissa vähän kranttu. Hän ei rakastu helposti, mutta jos niin käy, kauris laittaa kaiken peliin.

Vesimies (21.1.–19.2.)

Luovuus on vesimiehen vahvuus. Kun inspiraatio iskee, vesimiehen on pakko antautua sille vuorokauden ajasta riippumatta.

Vesimies on idealisti, joka luottaa omiin ideoihinsa vakaasti. Hullaantuessaan hän ei välitä muiden mielipiteistä tuon taivaallista.

Kalat (20.2.–20.3.)

Herkkyys on kalojen määrittelevimpiä ominaisuuksia. Merkki on sen vuoksi altis surulle ja saattaa velloa murheessa jopa tarkoituksella.

Kalat on auttavainen, ystävällinen ja kiltti. Merkin edustajat ovat mitä ihanimpia ystäviä. Kaloja vähättelee kuitenkin helposti itseään. Muut näkevätkin usein kalojen potentiaalin paremmin kuin merkki itse.