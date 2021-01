Oletko sinäkin joskus pähkäillyt, miten koti pysyisi jatkuvasti kuin näyttökunnossa? Stella Lindqvist kertoo vinkkilistansa.

Äkkiä pioneita pöydälle – ja koti on asuntonäyttövalmiina.­

Kysymys on vaativa: miten koti pysyy täydellisen siistinä – niin sanotusti asuntonäyttökunnossa?

Jokaisella tuntuu olevan oma suosikkikeinonsa: yksi luottaa minimalismiin, toinen siivousvälineisiin, kolmas sisustukseen.

Kiinteistönvälittäjä LKV Stella Lindqvist on vieraillut sadoissa suomalaiskodeissa. Hän kuvailee asuntonäyttökunnossa olevaa kotia siistiksi, selkeäksi ja valoisaksi.

Stellan mukaan suomalaiset ovat melkoista sisustuskansaa ja monet kodit ovat tänä päivänä todella kauniisti sisustettuja.

Mutta raikas tyyli ei yksin riitä – ei varsinkaan silloin, kun asunto halutaan saada myydyksi.

Vajaan kymmenen työvuotensa aikana hän on nähnyt, että suomalaiset puhdistavat näyttöihin hyvin vessanpytyt ja keittiöiden näkyvät pinnat. Tosin samoissa huoneissa hän on törmännyt myös suurimpiin laiminlyönteihin.

– Pesuhuoneen kaakelit ja niiden saumaukset kaipaavat usein pesua. Samoin uunit, jääkaapit ja roskakaapit saattavat olla likaisia.

Kyllä, kiinteistönvälittäjä on huomannut, että asiakkaat kurkistelevat asuntonäytöissä moniin paikkoihin, jopa roskiksiin.

Hänellä on oma vinkkilistansa asunnon täydellisen näyttökunnon saavuttamiseksi. Siihen kuuluvat vähintään nämä asiat:

Ikkunat on pesty. Eteinen on järjestyksessä, eikä se pursuile kenkiä eikä takkeja. Wc ja pesutilat ovat hohtavan puhtaita. Kodin pinnat on siistitty ja sängyt pedattu. Piha on hoidettu hyvin: nurmikko leikattu tai lumityöt tehty

– Myös tuoreet kukat maljakossa tai talvella takkatulen loimu voivat olla se viimeinen, merkittävä yksityiskohta ostopäätöstä tehtäessä, Stella sanoo.

”Kahvinkeittimen johto irti”

Ennen valokuvausta Stella käy asiakkaansa kanssa aina läpi juttuja, joihin kannattaa kiinnittää erityistä huomiota. Etenkin repsottavat listat, irronneet kahvat ja muut pikkuviat on syytä korjata ennen myyntiä, hän sanoo.

Osa hyvää näyttökuntoa on myös raikas ilma. Stellan mukaan kotia on hyvä tuulettaa ennen näyttöä.

Entäpä sitten se asunnon puhtaana pysyminen?

Omassa kodissaan Stella on huomannut, että mitä vähemmän kodissa on tavaraa, sitä helpompi paikkoja on pitää siistinä ja järjestyksessä.

Hän on karsinut tavaroitaan parin vuoden ajan ja vienyt niitä kierrätykseen ja kirpputoreille, sillä heilläkin oman kodin myynti tulee ajankohtaiseksi lähiaikoina.

– Kehotan asiakasta karsimaan etukäteen ylimääräistä tavaraa ja henkilökohtaisia esineitä, kuten valokuvia, hygieniatuotteita ja jääkaappimagneetteja.

Myytävissä asunnoissa hän tekee valokuvaajan kanssa toisinaan melkoiset ennakkotyöt, jotta asunnot tulevat kuvauskuntoon. Vaikka toimeksiantaja olisi tehnyt suursiivouksen ja järjestellyt kotiaan, Stella joutuu usein karsimaan asunnosta lisää tavaroita kuvaajan kanssa.

Etenkin kylpyhuoneista ja keittiöistä he piilottavat purkkeja sekä muuta pikkutavaraa.

– Kuvaustilanteessa siirtelemme tarvittaessa huonekaluja ja stailaamme kotia kevyesti esimerkiksi vilteillä, tyynyillä tai viherkasveilla. Irrotamme myös kahvinkeittimien johdot, jotta ne eivät näy kuvissa rumasti.

– Näytöillä kodit saavat puolestaan näyttää kodeilta, kunhan paikat ovat puhtaita. Siisteydellä ja järjestyksellä on suora yhteys asunnon myyntihintaan ja -aikaan.

Juttu on julkaistu aiemmin Me Naisten sivuilla heinäkuussa 2020.