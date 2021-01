Yhdeksän trendiä, jotka määrittävät kulttuuria vuonna 2021 – tilaisitko vaikka bändin kotiinkuljetuksella?

Kun pandemia päättyy, maailma on auki. Sillä välin kulttuuri on ehtinyt ottaa aimo digiloikan, josta on hyötyä, vaikka pääsemme taas palaamaan livekeikoillekin.

Leivonta, etäjumppa ja koti-illat ovat kaikki mainioita juttuja, mutta meissä ihmisissä on edelleen syvällä kaipuu toistemme pariin. Vaikka konsertteja, teatteria ja muita tilaisuuksia on tänä vuonna striimattu, ruudulta seurattu esitys ei loppujen lopuksi sittenkään ole ihan sama asia kuin paikan päällä koettu elämys.

Kun pandemia vihdoin ensi vuonna saadaan historiaan, (1) livetapahtumien paluu on eittämättä kulttuurin ykköspuheenaihe. Sama mitä koemme, kunhan välissä ei ole tietokoneen ruutu, maski tai ikkunalasi! Ihminen alle puolentoista metrin päässä, mikä huima elämys!

Kun Tampere-talolla pystyttiin tänä syksynä järjestämään konsertteja, positiivisen palautteen tulva kertoi, kuinka suuri tarve ihmisillä on ollut päästä kokemaan elämyksiä paikan päällä, kaikkine aisteineen.

– Yleisöpalaute on ollut pääosin läpitunkevan lämmintä. Joillekin esimerkiksi elävän musiikin kokeminen pitkän tauon jälkeen on tuntunut lähes tulkoon siltä kuin kuulisi jotain ensimmäistä kertaa elämässään. Se on ollut todella koskettavaa, kertoo ohjelmapäällikkö Suvi Leinonen.

– Tällainen palaute kertoo mielestäni siitä, kuinka vankka yhteys esimerkiksi konserteilla ja tapahtumilla on ihmisten hyvinvointiin.

” ”Elävän musiikin kokeminen pitkän tauon jälkeen on tuntunut kuin kuulisi jotain ensimmäistä kertaa.”

Leinonen suhtautuu alkavaan vuoteen vielä varovaisesti, mutta Tampere-talolla ollaan valmiita tarjoamaan tapahtumia turvallisesti heti, kun tilanne taas sen sallii.

Koronakurimus on vaikuttanut rajusti kaikkiin tapahtuma-alalla, vaikka kaikkein vaikeinta on ollut pienillä toimijoilla ja artisteilla. Leinosen mielestä toimiala tarvitsee aikaa ja taloudellista tukea toipumiseen, jotta tapahtumien kaipuuseen voidaan vastata. Oikeilla edellytyksillä edessä voi olla jopa suoranainen kultakausi.

– Uskon, että elämyksiin kuluttamista arvostetaan koronan jälkeen entistä enemmän. Yleisöllä on kaipuu esittävän taiteen pariin, ja näen, että elämykset ovat ympäristöystävällisen kulutuksen ja hyvinvoinnin kärkituote.

Etä- ja lähiöelämyksiä

Jos tänä vuonna tajusimme, miten osittainen etätyö voi helpottaa arkea, niin sama pätee etäkulttuuriin. (2) Uudet digitaaliset kulttuurielämykset luultavasti jäävät livetilaisuuksien rinnalle. Vaikka ihmiskontaktia ei mikään täysin korvaa, monelle lienee helpotus, että teatterista ja konserteista voi nykyään nauttia myös kalsareissa kotisohvalta.

Digikulttuurin vahvuuksia ovat ainakin joustavuus, paikkariippumattomuus ja oma rauha. Toisella paikkakunnalla olevan teatteriesityksen voi katsoa livestriiminä tai tutustua vaikkapa Rooman tai New Yorkin museoiden huimiin taidekokoelmiin virtuaalisesti lentämättä paikan päälle.

Kulttuurin digiloikka toi kokemukset myös entistä useampien ulottuville. Varallisuuden, liikuntarajoitteiden ja kielialueen merkitys pienenee: suomalainenkin teatteriesitys voi tavoittaa ihmisiä vaikka toiselta puolelta maailmaa.

” Kaikki hauska ei ole bussimatkan päässä. Elämyksiä voi löytää kotinurkiltakin.

Senkin me huomasimme pandemian aikana, että kaikki hauska ei aina ole kaupunkien keskustoissa, bussi- tai automatkan päässä. Kun työ ja muu arki keskittyi kotinurkille, vapaallakin moni tutki kotilähiötään aiempaa tarkemmin ja löysi aivan uusia elämyksiä. Uskommekin, että (3) lähiökulttuurin nousu on vasta alkanut.

Itse asiassa kulttuurin paljous live- ja etävaihtoehtoineen alkaa vuonna 2021 tuntua niin valtavalta, että (4) asiantuntija-apu kulttuurikentän hahmottamiseen voi olla paikallaan.

Suomen ehkä ensimmäinen ”kulttuurin personal trainer” onkin jo aloittanut työnsä. Aiemmin taide- ja tapahtumatuotannon parissa sekä musiikkitoimittajana työskennellyt Oskari Mänttäri lupaa opastaa jokaista löytämään itselleen sopivia kulttuurielämyksiä pääkaupunkiseudulta tai netistä. Homma hoituu videon välityksellä.

Me Naiset valitsi taannoin vuoden parhaat kirjat. Suurin osa löytyy sekä paperilla että äänikirjana.­

Kirjan comeback

Maailmanlaajuinen pandemia on saanut kirjailijoiden näppäimistöt napsumaan. (5) Koronakirjoja tuli jo tämän vuoden puolella useita, ja aihe näkyy vielä monissa alkuvuodenkin kirjoissa, niin tieto- kuin kaunopuolellakin. Eri asia on, jaksammeko vielä innostua poikkeustilakirjoista, kun poikkeustila vihdoin saadaan historiaan.

Pakkokotoilun isompi ansio lieneekin, että (6) moni innostui pitkästä aikaa ylipäänsä lukemaan, ja tämä trendi saattaa kantaa pitkälle tulevaisuuteen. Luki kirjansa sitten perinteisesti paperilta, padin näytöltä tai kuulokkeilla äänikirjana, ainakin ne tarjoavat pakoa ahdistavasta arjesta ihan muihin tunnelmiin ja maisemiin. Kurkkaa Me Naisten toimituksen vuoden 2020 kirjasuosikit täältä!

Alkavalle vuodelle ennustamme myös (7) uusien kirjaformaattien nousua. Äänikirjan suosiolle ei näy loppua, mutta onpa jo ilmoitettu Suomen ensimmäisestä musiikkiromaanistakin: Anni M. Loven Triadi on ennakkotietojen mukaan ”soiva romaani, jonka tarinaan laulut nivoutuvat”. Jännältä ainakin kuulostaa!

Ahdistus vaihtuu eskapismiin

Olemme viime vuosina suorastaan ahmineet dystopiaviihdettä, kuten The Handmaid’s Tale, Westworld ja Nälkäpeli-saaga. On ollut vain ajan kysymys, milloin alamme kaivata vastapainoksi jotain muuta.

Viimeistään neljän seinän sisällä lusiminen kasvatti (8) kaipuuta huolettomaan hömppään. Koronan aikana eniten tv-katsojia keräsivätkin sellaiset aivot narikkaan -ohjelmat kuin Masked Singer Suomi, Ex On The Beach, Suurmestari ja Emily in Paris. Eskapismiviihteelle ennustamme voittokulkua myös vuonna 2021: Putouskin tulee taas!

” Vähemmän pandemiaa, ydinsotia ja jatkuvaa vesisadetta, lisää laulavia pehmoeläimiä ja yksisarvisia, kiitos!

Bändi kotiinkuljetuksella?

Sarjat, leffat ja musiikin jo ostamme kuukausimaksulla. Ruokaa voi tilata kotiin muutamalla sormennäpäytyksellä. Lisäksi vaikkapa parturikäynnit voi hoitaa vuositilauksella ja konserttitaloon voi hankkia kausikortin.

Vastaavia ja vielä (9) luovempia tilausmalleja on ilmaantumassa muihinkin palveluihin. Esimerkiksi Espresso Housen kausikortilla saa kuukausimaksua vastaan lähes rajattomasti kahvia. Gixon puolestaan on digitaalinen palvelu, jonka kautta voi tilata elävää musiikkia omiin tai firman pirskeisiin. Myös puhujapalvelut ja konserttitalot ovat tiettävästi alkaneet rakentaa omia vastineitaan suoratoistopalveluille. Yksittäisiä etäluentoja voi jo nyt ostaa netin kautta ainakin Puhujatorilta.

Näyttäisi, että palvelumalleissa vain taivas on rajana. Mitä kaikkea muuta saammekaan tulevaisuudessa käyttöömme yhtä helposti kuin nyt leffan ja pizzaa?

