Main ContentPlaceholder

Vapaalla

Tässä tulee juttu, jota olet koko vuoden odottanut: Me Naisten positiivinen vuosikatsaus 2020!

Vuoden odotetuin, paras, Me Naisten Epäolennaiset-palstaa kirjoittavan Virpi Salmen kokoama vuosikatsaus on jälleen silmäokulaariesi saatavilla. Me ollaan positiivisia kaikki, kun oikein silmin katsotaan.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki