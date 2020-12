Miksi Prisman nimi on Prisma? Tämän jutun luettuasi saat tietää sen – ja 7 muun kaikkien tunteman nimen syntytarinan

Nimi on enne! Ja jos kyse on kaupasta, tuotemerkistä tai firmasta, joskus nimi voi olla lopputulosta myös pienestä kirjoitusvirheestä tai kaupan pihassa törröttäneestä tolpasta.

Elämän suuria kysymyksiä on vaikka millä mitalla. Mitä tapahtuu kuoleman jälkeen? Miksi naamaan tulee näppy aina ennen tärkeää päivää? Miksi muumit eivät käytä housuja?

Ja miten ihmeessä voi olla mahdollista, että Jari Sillanpään ja Marita Taavitsaisen tangovoitoista on jo 25 vuotta?

Osaan maailmankaikkeuden kinkkisistä mysteereistä ei ehkä koskaan saada tyhjentävää vastausta.

Onneksi jotkin kysymyksistä ovat kuitenkin ratkaistavissa astetta sukkelammin.

Yksi yllättävän helposti selvitettävä mysteeri on esimerkiksi se, miksi Prisman nimi on Prisma ja Pirkan Pirkka. Siksipä koostimme kahdeksan suomalaisten tunteman nimen tarinat tähän juttuun.

1. Prisma

Ei muuta kuin käsiksi kärryyn ja kaupoille.­

2010-luvun jälkipuoliskolla Prismasta on tullut jonkinasteinen milleniaalien kammoksuma symboli perhe-elämälle. Niin sanotun Prisma-perheen elämässä arki typistyy kodin, työn ja kaupassa käynnin pyhäksi kolminaisuudeksi.

Prisma-kaupan nimi juontaa juurensa kuitenkin erilaiseen kolminaisuuteen: nimittäin 70-luvulla Osuuskauppa Keskimaan rakennuttaman automarketin edustalle pystytettyyn maamerkkiin. Arkkitehti Pauli Lehtinen suunnitteli Jyväskylään rakennetun marketin pihaan 30 metriä korkean pilarin, jonka päällä komeili kärjellään seisova, prismakiteeltä näyttävä valaistu monikulmio.

Tolpannokassa keikkunut kulmio inspiroi Keskimaan toimitusjohtajaa Pekka Prättälää, joka halusi antaa kaupalle nimeksi Prisma. SOK olisi halunnut kaupan nimeksi Sokos-automarket, mutta Prättälä onnistui muiluttamaan kaupalle haluamansa nimen.

Lopulta vuonna 1988 kaikki S-ryhmän automarketit saivat nimen Prisma.

2. Pirkka

Ole tarkka, ota Pirkka! Keskon oma Pirkka-tuotemerkki on Suomen ensimmäinen kaupan oma tuotemerkki, joka perustettiin yli 30 vuotta sitten. Nimensä tuotesarja peri Keskon Pirkka-asiakaslehdeltä, joka perustettiin yli 80 vuotta sitten.

– Pirkka sanana liittyy vahvasti kauppaan. Muinaisina aikoina se on tarkoittanut kauppiasta, ja sitä kautta varmasti aikanaan valittu lehden nimeksi, kertoi Keskon tiedottaja Minttu Tirkkonen muutama vuosi sitten Iltalehdelle.

3. Lumene

90-luvulla Lumenen luomivärit pakattiin näihin klassisiin pakkauksiin.­

70-luvulla markkinoille tulleen kosmetiikkasarja Lumenen nimi sai inspiraationsa Kuhmoisissa sijaitsevasta kirkasvetisestä Lummenne-järvestä.

Merkin nimen kirjoitusasu alkoi muotoutua inhimillisestä mokasta: nimessä on vain yksi n-kirjain, koska nimeä ehdottanut toimitusjohtaja Asto Perisalo ei muistanut, että järven nimessä on kaksi n-kirjainta. Lopulta mainostoimisto pudotti nimestä myös toisen m-kirjaimen pois.

4. Elisa

Aina nimeäminen ei ole ihan helppoa. Alkujaan Helsingin Puhelimena tunnettu teleoperaattori Elisa sai nimensä vuonna 2000 pitkällisen pohdinnan, palaveeraamisen ja pallottelun lopputuloksena: nimeksi harkittiin myös Akselia, Nettiaa ja Teraa.

Miksi Elisa-nimeen lopulta päädyttiin? Siitä ei ole ihan tarkkaa selvyyttä, mutta Elisan toimitusjohtaja Matti Mattheiszen on kertonut, että ainakin nimen E-alkukirjaimen ajateltiin kuljettavan ajatuksia kohti muita netin e-alkuisia termejä.

Aluksi uusi nimi ei innostanut yhtiön hallitusta. Erään jäsenen mielestä naisen nimi oli liiketoimintaa harjoittavalle yritykselle sopimaton. Yhtiön toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja kuitenkin päätyivät nimeen vastustuksesta huolimatta.

5. Valio

Hörps! Kuvassa piimää hörppää 90-luvulla Valion mainoksesta julkkikseksi noussut Terhi Seuna.­

Valion nimen juuret ulottuvat varsin kauas. Nimi on peruja vuodelta 1905, jolloin 17 suomalaista osuusmeijeriä perusti Voinvientiosuusliike Valion, joka halusi valvoa ja edistää voinviennin laatua. Sana valio tulee siitä, että osuusliike kelpuutti mukaan vain ensiluokkaiset voinvalmistajat.

Myöhemmin Valio on muuttunut osakeyhtiöksi, mutta Valio-nimi on pysynyt mukana.

6. ABC

S-ryhmän huoltoasemaketjun nimi oli käytännössä vahinko. Nimi oli aluksi heitto, joka merkittiin ketjun havainnekuviin, koska niihin tarvittiin jokin teksti havainnollistamaan nimeä. Lopulta nimi vakiintui, koska kuluttajat tykkäsivät siitä.

7. Tokmanni

Luultavasti jokainen Tokmannista joskus kuullut suomalainen on hoksannut, että 1990-luvulla perustetun halpatavaraketjun nimi muistuttaa melkoisesti erästä toista tavarataloa: vuonna 1862 perustettua Stockmannia.

– Me säästämme kaikissa asioissa, nimissäkin, totesi halpahalliketjun toimitusjohtaja Kyösti Kakkonen Talouselämälle vuonna 1995.

Aluksi Stockmann ei reagoinut nimiväännökseen suuremmin. Mutta kun Tokmanni alkoi mainonnassaan käyttää nimeä $tokmanni, Stockmann vaati yritystä luopumaan nimestään.

Tuolloin Kyösti Kakkonen kuitenkin totesi, että Tokmanni ei tule suoraan Stockmannista. Hän kertoi, että nimet erottuvat toisistaan erityisesti ruotsin kielellä ilmaistuna. Ruotsiksi tok tarkoittaa hullua ja man miestä. Nimi kääntyy siis suomeksi hulluksi mieheksi, joka Kakkosen mukaan oli viittaus siihen, kuinka Tokmanni myy koko ajan hullun halvalla.

Stockmannille selitys ei kelvannut, vaan se vei nimikiistan oikeuteen. $tokmanni nimestä Tokmanni joutui luopumaan, mutta varsinaisen nimensä se sai pitää.

8. Abloy

Lukkovalmistaja Abloy tunnettiin aiemmin nimellä Lukkotehdas Osakeyhtiö. Vuonna 1919 se sai nimekseen Ab Abloy Oy.

Firman nimi on muodostettu kerrassaan nerokkaasti: siinä on yhdistetty firman Ab- ja Oy -lyhenteet yhtiön alkuperäisen nimen ensimmäiseen kirjaimeen.

Jutussa on käytetty lähteenä Timo Leppäsen Merkilliset nimet -kirjaa (Suomalaisen kirjallisuuden seura, 2016) ja yritysten omia historiikkeja. Juttu on julkaistu aiemmin Me Naisten sivuilla 12/2019.