Nyt selvisi sana, jota edes kaikki suomalaiset eivät osaa taivuttaa – vain 33 prosenttia vastasi oikein

Testimme paljasti, että erityisesti yhden sanan taivutus on jäänyt monelta oppimatta. Vain 2,5 prosenttia vastaajista sai testistä täydet pisteet.

Kuinka hyvin suomalaiset osaavat taivuttaa suomen kieltä? Tätä lähdimme taannoin selvittämään 20 kysymyksen testillämme, jossa haettiin oikeita taivutusmuotoja kielemme verbeille, substantiiveille ja muille mukaville vesseleille.

Kyseinen Me Naisten testi on ollut varsin suosittu. Se on tehty tähän mennessä jo yli miljoona kertaa.

Kaikista vastanneista vain noin 25 000 eli 2,5 prosenttia sai kaikki 20 kohtaa oikein, joten helposta testistä ei ole kyse.

Jotkin kysymykset olivat selvästi tutumpia. Esimerkiksi sanan ’vaaka’ osasi taivuttaa oikein jopa 95 prosenttia, ’sekunti’ taipui oikein 94 prosentilta. Parhaimman suorituksen toi sana ’ruoka’, liekö sen jokapäiväisen käytön takia.

Sen sijaan haparointia oli havaittavissa, kun taivutettavana oli lauseen keskellä numero 12. Se taipui väärin 69 prosentilla.

Haastavimmiksi osoittautuivat takin ’vuori’ (12 prosenttia vastasi oikein) ja ’ruis’ (14 prosenttia), joskin ongelmia aiheutti myös näiden kysymysten asettelu. Valmiin vaihtoehdon sijaan taivutettu sana piti kirjoittaa vastauskenttään, ja tuloksissa näkyy runsaasti eri ratkaisuja ja kirjoitusvirheitä.

Ennakkoon annettujen vaihtoehtojen välillä eniten vastattiin väärin, kun kyseessä oli verbi ’evätä’. Tämän kieltämistä, hylkäämistä tai kiistämistä tarkoittavan sanan taivutti oikein yhteensä 33 prosenttia vastaajista.

Kaiken kaikkiaan vastaajilla ovat perusasiat olleet kuitenkin kunnossa: yleisimmin tulokseksi nimittäin saatiin 15 tai 16 oikein. Loistava tulos!