Saako takapuolen pyyhkiä talouspaperilla? Selvitimme vastaukset 10 visaiseen viemäripulmaan

Pelkkää kakkaa, pissaa ja vessapaperia vessanpönttöön, neuvotaan. Mutta meillä olisi vielä tarkentavia kysymyksiä!

Jätevedenpuhdistamolle päätyy kuulemma edelleen, vuosien valistuksesta huolimatta, paljon asioita, jotka eivät sinne kuuluisi. Mistä on kysymys: tietämättömyydestä, välinpitämättömyydestä vai siitä, että pöntön korkeaenerginen vesikierre imee mystisesti materiaa?

– Valitettavasti se on enemmän välinpitämättömyyttä kuin ajattelemattomuutta, kertoo Anu Tarima Helsingin seudun ympäristöpalveluilta.

Anu Tarima ja Anna Kuokkanen HSY:ltä vastaavat myös muihin pöntönkäyttäjää askarruttaviin viemärikysymyksiin.

1. Vanupuikoista puhutaan paljon, ja muoviset vanupuikot aiotaan jopa kieltää. Onko niiden päätyminen oikeasti se juttu, joka tuhoaa vesistöt?

Vanupuikot ovat aito ongelma, mutta eivät siinä mielessä, että päätyisivät mereen asti. Sen sijaan ne aiheuttavat kotona tukkeumia ja pahimmillaan jäteveden tulvimista. Jätevedenpuhdistamossa ne saattavat kulkeutua prosessissa pitkällekin ja aiheuttaa ongelmia.

2. Vanulappujakaan ei kuulemma saa heittää pönttöön, miksei? Saako pumpulipalloja?

Jätevedenpuhdistusprosessi on tehty poistamaan biohajoavaa ainetta, ja vanu ei ehdi hajota biologisesti. Pumpulipallot, vanulaput ja tamponit ovat kiinteää jätettä, jonka poistaminen lisää jätevedenkäsittelyn kustannuksia. Lisäksi nekin lisäävät tukkeumien riskiä.

3. Jos vessapaperi loppuu, saako hätätilassa pyyhkiä talouspaperilla, serveteillä tai suodatinpusseilla?

Voi pakon edessä pyyhkiä. Mutta muut paperit eivät hajoa vedessä vessapaperin tapaan, joten on syytä kulkea kaupan kautta.

4. Ovat ne pönttöön liukenevat vessapaperinhylsyt myös ongelma?

Hylsy liukenee paperimassaksi, mutta materiaali ei häviä mihinkään. Eli hylsyt tuovat turhaan lisää poistettavaa jätevedenkäsittelyyn. Tällaiset tuotteet, joita markkinoidaan vessasta huuhdottavina, eivät itsessään välttämättä aiheuta viemäritukoksia vaan lisäävät vain kuormitusta. Niissä on myös toinen ongelma: ne kasvattavat sitä riskiä, että pönttöön suhtaudutaan roskiksen korvikkeena.

5. Ymmärrän, ettei ruuantähteitä saisi heittää pönttöön. Mutta keiton- ja puuronjämien imeyttäminen paperiin on iso homma. Jos kaadan ne viemäriin, olenko syypää kaupungin rottaongelmaan?

Nesteet voi kaataa pönttöön, mutta kiinteämpää biojätettä on turha laittaa viemäriin, koska meillä on toimiva biojätteen erilliskeräys. Rottia on valitettavasti ilman ruuantähteitäkin, mutta niiden populaatio kasvaa, jos ruokia päätyy viemäriin.

6. Ulkomailla näkyy tiskialtaisiin asennettavia jätemyllyjä, jotka jauhavat ruuantähteet mössöksi. Olisiko sellainen hyvä vai huono uutuus?

Huono. Se lisää edelleen poistettavaa materiaalia, aiheuttaa hajuhaittoja ja ruokkii rottia. Jätemyllyjen yleistyminen olisi ongelma jätevedenpuhdistamoiden kapasiteetin kannalta: laitokset on mitoitettu tietylle kuormitukselle, ja Suomessa se ei sisällä biojätettä.

7. Onko vessanpönttöön oksentaminen ok vai kasvattaako sekin rottakantaa?

On ok. Sitä tapahtuu niin harvoin, että rotat tuskin juhlivat juuri oksennuksesta tulevalla ravinnolla. Oksennuksen käsittely on niin epämiellyttävää ja hygieniariski, että muu kuin vessapöntöstä alas vetäminen on ihmisen kannalta kohtuutonta.

8. Onko totta, että viemärirotat ovat jättimäisiä?

Ne ovat viemäreissä varmaankin samankokoisia kuin muuallakin. Ongelma on se määrä, jota ruuantähteet kasvattavat.

9. Olen nähnyt kuvia kännyköistä, tekohampaista ja leluista, joita jätevedestä on poimittu. Voinko tiedustella puhdistamolta lapseni lempilelua, jonka hän hiljattain huuhtoi pöntöstä alas?

Leluja tai muita esineitä, vaikka niillä olisi tunnearvoakin, ei pystytä enää löytämään. Vuorokauden aikana esimerkiksi Helsingin Viikinmäen puhdistamoon tulee noin 800 000 asukkaan jätevedet, joten etsiminen olisi mahdoton tehtävä. Esineet voivat myös jäädä viemärin mutkaan ilman, että ne päätyvät pitkään aikaan puhdistamolle asti.

10. Minulla on tapana ottaa töissä kuppiini juomavettä vessan hanasta. Pitäisikö sitä ymmärtää välttää, salata tai hävetä?

Ei tarvitse. Joitakin ihmisiä vessan hana vain hygieniasyistä arveluttaa, koska vessa on ”likainen” paikka.

Juttu on julkaistu aiemmin Me Naisten sivuilla 08/2018.