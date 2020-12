12 x loistolukemista pukinkonttiin! Valitsimme vuoden 2020 parhaat ja puhutuimmat kirjat

Me Naisten toimitus listasi päättyvän vuoden huikeimmat lukuelämykset Antti Holmasta Barack Obamaan. Nappaa luku- tai lahjasuositukset!

Palkittua kotimaista

Anni Kytömäki: Margarita (Gummerus). Kylpylässä työskentelevä ujo hieroja Senni haaveilee matkustavansa Lapin villien jokien luokse. Valtion metsiä kartoittava Antti päättää, mihin ikimetsään vyörytetään koneet ja metsurit. Luonto jää toiseksi, kun valtiovallan tahtoa on noudatettava, inhimillisen kärsimyksen hinnalla. Tämän vuoden Finlandia-palkinnon voittanut Kytömäki (s.1980) käsittelee huikean laajalla kädellä – mutta silti omituisen luontevasti – sotavuosia, jälleenrakentamista, metsäteollisuutta, poliovirusta ja sen seurauksia sekä naisen oikeutta omaan kehoonsa. Monitasoinen teos ei ole historiallinen romaani, vaikka sen tapahtuman viime vuosisadalle sijoittuvatkin. Sen ajankohtaisuus leviävine tauteineen ja vauvatalkoineen hätkähdyttää. HS

Terhi Kokkonen: Rajamaa (Otava). Karo ja Risto selviävät kuin ihmeen kaupalla vähin vammoin autokolarista Lapin-lomallaan. He jäävät toipumaan tärskystä ylelliseen resorttiin ja joutuvat samalla käsittelemään pitkän avioliittonsa jännitteitä. Tunnelma on tiheä ja painostava alusta lähtien. Oliko kyseessä sittenkään onnettomuus? Muusikkonakin tunnetun Terhi Kokkosen esikoisromaani on kiinnostava kuvaus ihmismielestä. Se voitti Helsingin Sanomien esikoiskirjapalkinnon. IAK

Tommi Kinnunen: Ei kertonut katuvansa (Wsoy). Viisi Saksan armeijan palveluksessa ollutta suomalaisnaista taivaltaa kotiin halki poltetun Lapin. He joutuvat kohtaamaan paitsi ulkopuolista vihaa ja halveksuntaa, myös omat demoninsa. Taipaleelta löytyy kuitenkin myös yllättävää ystävyyttä ja lämpöä. Kinnusen neljäs romaani on hieno, painava puheenvuoro eräästä vaietusta tabusta. Kuinka käsitellä sotatraumaa ja valintoja, joiden syynä ei ollut ihmisiä, vain olosuhteita? Teos oli lukijoiden suosikki Finlandia-ehdokkaista. SS

Vapauttavaa kirjaterapiaa

Antti Holma: Kaikki elämästäni (Otava). Autofiktiivisessä romaanissa Holman oloinen päähenkilö käy läpi elämäänsä Sonkajärveltä New Yorkiin. Holma käsittelee sekä pinnallisia että syvällisiä kohtaamisia poikkeuksellisen tarkkanäköisesti, mutta on itseironisen armoton myös minäkertojaansa kohtaan. Kieli on rietastakin, mutta herkkää. Kirjan tärkein anti on häpeän kohtaaminen. Holma saa lukijan nauramaan ja itkemään – ja ennen kaikkea tuntemaan, ettei ole häpeänsä kanssa yksin. IS

Saku Tuominen: Kaikki on hyvin riippumatta siitä, miten kaikki on (Otava). Miten säilyttää mielenterveytensä maailmassa, jossa edes huomisen arjesta ei voi tietää, saati ensi vuoden? Kirja antaa ikuisuusdilemmaan niin kirkkaasti muotoiltuja ja lohduttavia oivalluksia, ettei haittaa, vaikka itse ajatukset eivät valtavan uusia olisikaan. Teos ammentaa elämänoppeja muun muassa buddhalaisuudesta ja antiikin filosofeilta, mutta lopulta onnen syvin olemus löytyy hyvin läheltä. SS

Eeva Kolu: Korkeintaan vähän väsynyt (Gummerus). Tärkeä kirja kiteyttää paljon siitä, miksi niin moni nainen käy läpi burnoutin. Uupumuksesta on tullut jonkinlainen sukupolvikokemus, josta on toki kirjoitettu paljon, mutta Kolun tapa lähestyä aihetta on uusi ja kiinnostava. Kirja avaa taitavasti sitä, miksi toimimme jatkuvasti niin kuin toimimme, vaikka tiedämme, ettei se tee meille hyvää. Käsittelytapa on fiksu, lämmin ja tarkkanäköinen. IAK

Käännösteosten aatelia

Delia Owens: Suon villi laulu (Wsoy). Vuoden yllätyshittejä oli tekijänsä esikoisromaani suolle erakoituneesta, kaltoin kohdellusta Kayasta, joka löytää epätodennäköisen rakkauden. Teos nousi maailmanmaineeseen, kun näyttelijä Reese Witherspoon suositteli sitä kirjakerhossaan. Kirja on lumoava aikuisten satu: villi sekoitus rakkaustarinaa, luontokuvausta ja dekkaria. MS

Rachel Cusk: Kunnia (S&S). Ääriviivat-trilogia päättyy vähän haikeisiin tunnelmiin – Cuskin omaperäisen ja kevyen kerronnan parissa olisi viihtynyt vielä pidempäänkin. Päätösosassa kirjailija Faye osallistuu kirjallisuusfestivaaleille, mutta jälleen kerran keskitytään enimmäkseen kaikkeen muuhun kuin päähenkilöön itseensä. Se yhdistettynä eräänlaiseen fiilikseen ajelehtimisesta on virkistävää. ML

Alex Schulman: Polta nämä kirjeet (Otava). Kun Alex alkaa selvittää sisällään vellovan vihan taustoja, hän tulee sukeltaneeksi samalla syvälle oman sukunsa salaisuuksiin. Nykyhetkeen yhdistetty tarina menneestä kolmiodraamasta on niin vangitseva, että se tekee mieli lukea yhdeltä istumalta. Täynnä tunnetta olevasta kirjasta on myös tekeillä elokuva. ML

Kate Elizabeth Russell: Vanessa (Wsoy). Vuoden puhutuimpia teoksia oli osin tosipohjaiseksi paljastunut romaani teinitytön suhteesta opettajaansa. #metoo-ajan Lolitaksikin mainittu kirja on ahdistava mutta hieno kuvaus siitä, miten monimutkaista ja vaikeasti tunnistettavaa hyväksikäyttö voi olla. Sitä voi luulla jopa rakkaudeksi. EM

David Foster Wallace: Päättymätön riemu (Sanavalinta/Siltala). 1052-sivuinen järkäle on vaikean teoksen maineessa, mutta kaiken vaivan arvoinen, hauska ja monitasoinen. Kirja kertoo muun muassa tenniksen pelaamisesta, pilven pössyttelystä, viihteestä, addiktioista ja politiikasta. Kirjoittajan maailmankuva on synkkä, mutta samalla älykäs, monisyinen ja jopa hilpeä. Ilmestymisestään 1996 lähtien teos on ollut jokaisen itseään kunnioittavan kirjanörtin lukulistalla. Suomessa se odotti kääntämistään melkein neljännesvuosisadan, koska urakkaa pidettiin mahdottomana. Kirjan selätti lopulta suomentaja Tero Valkonen. MS

Barack Obama: Luvattu maa (Otava). Vuosikymmenen tärkeimpiä (ja yllättäen myös hauskimpia) muistelmateoksia! Yhdysvaltain edellisen presidentin muistelmat piirtävät terävän ja monitahoisen kuvan paitsi tekijästään, myös Yhdysvaltain ja maailman muutoksesta. Obaman pitkät ja monipolviset selittelyt hallintonsa finanssiratkaisuille saattavat välillä unettaa, mutta elävä kerronta paikkaa kuivempiakin osuuksia. Tarjolla on myös rutkasti hilpeitä anekdootteja Valkoisen talon arjesta ja kansainvälisen politiikan kulisseista. Teos on parhaimmillaan kuin West Wingiä kansien välissä, nasevaa replikointia myöten. SS

Suosittelut: Iina Artima-Kyrki, Marjut Laukia, Essi Myllyoja, Heini Savolainen, Inka Simola, Salla Stotesbury ja Miina Supinen.