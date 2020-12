Main ContentPlaceholder

Vapaalla

Antti Holman Kill Anneli on pelkkää priimaa – ja 3 muuta Holman teosta, joita ei voi kuin rakastaa

Elämä on mitä on, mutta onneksi on Antti Holma – ja hänen musta huumorinsa.

Antti Holman esikoisohjaus on lyhytelokuva nimeltään Kill Anneli, jonka pääosissa on kaksi opettajaa: Laura Birn (Kaisa) ja Pirkko Hämäläinen (Anneli).­