Tiktokista tunnettu siivooja Auri kertoo kikat, joilla koti puhdistetaan nopeasti – ”Saan siivottua vessan 30 sekunnissa”

Onko aikaa vain vartti, ja koti pitää saada siistiksi? – Pikasiivouksessa kannattaa keskittyä kolmeen kohteeseen, Auri Kananen vinkkaa.

Pirkanmaalainen Auri Kananen, 27, on työskennellyt yli kymmenen vuotta siivousalalla. Viimeiset neljä vuotta hän on toiminut palveluesimiehenä.­

Tamperelainen Auri Kananen, 27, aloitti puolisen vuotta sitten Tiktok-videoiden tekemisen. Nyt hänen siivousaiheiset videonsa ovat keränneet jo yli kaksi miljoonaa seuraajaa ympäri maailman ja Auria on haastateltu kansainvälisiin julkaisuihin.

– Juttelen lähes joka päivä ulkomailla asuvien ihmisten kanssa. Olen kertonut somessa siivousvinkkejäni yksityisesti esimerkiksi filippiiniläisille ja intialaisille, Auri kertoo.

Tällä hetkellä Auri työskentelee Duo Siivouspalvelut Oy:n palveluesimiehenä. Hänellä on kymmenen vuoden työkokemus siivoamisesta, ja urallaan hän on oppinut ennen kaikkea priorisoimisen tärkeyden.

Jos haluaa tehdä pikasiivouksen ja aikaa siivoamiseen on vain 15 minuuttia, hän suosittelee kolmeen paikkaan keskittymistä:

vessaan keittiöön eteiseen

Keittiössä ja vessassa on isoja kiiltäviä pintoja, joissa lika näkyy erityisen hyvin. Nuo paikat myös kaipaavat eniten ylläpitosiivousta hygieenisten toimintojensa vuoksi.

Aurin mukaan suomalaiset kuitenkin stressaavat siivouksesta liikaa, vaikka homman tekisi valmiiksi nopeastikin.

– Ihmiset siivoavat kotejaan antaumuksella, vaikka sen voi tehdä nopeammin ja helpomminkin. Aina ei tarvitse siivota perusteellisesti.

– Saan esimerkiksi siivottua vessan 30 sekunnissa, kun pyyhin mikrokuitupyyhkeellä hanan ja lavuaarin sekä wc-pytyn päällisen. Jos pöntössä on roiskeita, laitan käsisaippuaa ja harjaan sen puhtaaksi.

Kun on kyse keittiön pikasiivouksesta, pyyhkii Auri siellä ensimmäiseksi tasot.

– Ihmiset huomioivat ensimmäisenä paikat, jotka ovat omien silmien tasolla. Katse suuntautuu kohtisuoraan ja hieman alaviistoon. Siksi vaakatasot kannattaa pyyhkiä ensin. Tasojen jälkeen laitan tiskiainetta keittiön altaaseen ja pyöräytän siellä tiskiharjaa.

Käytössä kaavin ja kuivain

Lähes kaikkeen siivoamiseen sopii Aurin mielestä vanha kunnon yleisväline – tiskiharja. Hän siivoaa sillä muun muassa kylpyhuoneessa ja keittiössä.

– Pesukoneen kumiosan saa myös kätevästi puhtaaksi tiskiharjalla ja astianpesuaineella.

Hänen vakiovälineitään ovat myös teräshankaussieni, ikkunakaavin ja lattiakuivain. Ikkunakaavinta hän käyttää esimerkiksi ruokatahrojen irrottamiseen. Sillä saa nopeasti pois myös steariinitahrat.

– Imurointi on usein hidasta ja työlästä. Ammattisiivoojalla on aina käytössä lattiankuivain. Kotona sillä voi myös puhdistaa matot nopeasti.

– Kuivain kerää tehokkaasti eläinten karvat lattioilta ja matoilta. Rikkalapiolla saa otettua kerätyt roskat.

”Sotku häiritsee enemmän kuin lika”

Auri ei itse siivoa vieraitaan varten. Mutta jos kotia haluaa puunata ennen kyläilijöitä, hän aloittaisi sen tavaroiden järjestämisellä.

Eteinen on ensimmäinen paikka, jonka vieraat näkevät, ja siksi sen karsiminen ylimääräisestä on järkevää.

Kenkien ja vaatteiden järjestäminen pienessä tilassa on myös Aurin suosikkipuuhia.

– Yleensä jo se, että laitetaan kaikki ylimääräiset tavarat komeroon piiloon, auttaa yleisilmeen siistimisessä. Sotkuisuus häiritsee enemmän kuin lika. Mutta jos tavarat ovat jo paikoillaan, kannattaa pikaisesti katsoa, mitkä ovat kodin likaisimmat kohteet ja puhdistaa ne ensimmäiseksi.

Hän on oppinut työssään myös tavaroiden oikeaoppisen järjestämisen, joka helpottaa osaltaan siivoamista.

– Se, mitä käyttää eniten, laitetaan etualalle. Mutta ei niin, että ajatellaan, mistä se on helppo ottaa. Paikka, johon on helppo jättää, on tärkeämpi, hän vinkkaa.

– Esimerkiksi jos pinnit ottaa hiuksista pois aina kylppärin peilin edessä, ei pinnien säilytyspaikkaa kannata pitää makuuhuoneen peilikaapissa. Järjestystä on hyvä aina miettiä niin, että mikä helpottaa omaa elämistä.